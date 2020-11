ProMedia Kommunikation GmbH

Zermatt ist BEST SKI RESORT 2020

Bild-Infos

Download

ZermattZermatt (ots)

Schweizer Skigebiete dominieren bei alpenübergreifender Gästezufriedenheitsstudie

Im Rahmen der renommierten Studie BEST SKI RESORT wurden knapp 40.000 Wintersportler zu 55 Top-Skigebieten aus fünf Nationen befragt. Der Gewinner heißt: Zermatt! Platz zwei belegt die Südtiroler Skiregion Gröden/Seiser Alm, den dritten Rang teilt sich Arosa Lenzerheide ex aequo mit dem Vorjahressieger Kronplatz (Südtirol). Weitere Top-Platzierungen im Gesamtranking: St. Moritz (5.) und Saas-Fee (7.). Dass gleich vier Schweizer Skigebiete in den Top 10 vertreten sind, untermauert die Dominanz der eidgenössischen Skidestinationen im alpenweiten Vergleich.

Größte Kundenzufriedenheitsstudie in den Alpen

Insgesamt wurden 39.795 Skifahrer und Snowboarder in 55 Skigebieten in Italien, Österreich, Deutschland, Frankreich und der Schweiz in der Wintersaison 2019/20 befragt. Davon haben sich exakt 10.642 Personen direkt in Schweizer Skigebieten in über 20 Kategorien zu „Relevanz“ und „Zufriedenheit“ geäußert. Damit ist der BEST SKI RESORT Report branchenweit die umfangreichste, regelmäßig durchgeführte Kundenzufriedenheitsstudie im Alpenraum und liefert Urlaubern wie auch Entscheidungsträgern in den Regionen interessante Erkenntnisse über die Qualität der Skigebiete, die Zufriedenheit der Gäste sowie die wichtigsten Kriterien bei der Wahl des Wintersportortes.

Schweizer Skigebiete dominieren

Es ist ein Triumph auf ganzer Linie für die Walliser Skiregion: Nach seinen Siegen in den Jahren 2014 und 2016 erreicht Zermatt auch heuer wieder den ersten Rang im Gesamtranking von BEST SKI RESORT, der umfangreichsten Kundenzufriedenheitsstudie zu Skigebieten im Alpenraum. Mit einem Gesamtscore von 8,63 (auf einer Skala von 1 bis 10) liegt Zermatt deutlich an der Spitze. Gefolgt wird der heurige Gesamtsieger vom Zweitplatzierten Gröden/Seiser Alm (8,36), den dritten Platz teilen sich ex aequo Arosa-Lenzerheide (8,35) und der Gewinner von 2018, Kronplatz. Auch im 2020 erstmals angestellten „Overall“-Ranking 2012-2020 liegt Zermatts Skigebiet voran. Mit acht Kategoriensiegen im Jahr 2020 untermauert Zermatt seine hervorragende Performance.

Schweizer „Sturmlauf“ auf die besten Plätze

Doch damit sind die Schweizer Vertreter noch lange nicht fertig mit ihrem „Sturmlauf“ auf die besten Plätze bei der zweijährig erscheinenden, größten Zufriedenheitsstudie im Alpenraum: St. Moritz schafft es 2020 gar in die Top 5 des Gesamt-Rankings und siegt in der Kategorie Pistenqualität. Saas Fee behauptet sich wie in den Jahren 2012, 2016 und 2018 abermals an der Spitze der Kategorie Schneesicherheit, einem bei Gästen naturgemäß als besonders wichtig erachteten Entscheidungskriterium.

Fazit: Top platziert sind auch heuer wieder jene Skigebiete, die in den vergangenen Jahren vorne lagen. Ein Beweis mehr, dass – trotz konstant hoher Zufriedenheitswerte – die Crème de la Crème der Skigebiete im Alpenraum bemüht ist, mit viel Engagement und entsprechenden Investitionen ihre Spitzenplatzierungen zu halten bzw. auszubauen.

Auch in den Einzelkategorien stark: weitere Schweizer Vertreter

Die Aletsch Arena – mit dem größten Gletscher der Alpen – ist auch diesmal Kategorien-Sieger in den Bereichen Ruhe & Erholung sowie Rent & Service. So wie in jeder Wertung seit 2012 dominiert Laax auch heuer wieder die Kategorie Fun- & Snowboardparks. Eine Besonderheit ergibt sich daraus für dieses Mekka der Snowboarder, denn nur wenigen Top Skigebieten gelang es bislang, eine Auszeichnung in einer bestimmten Kategorie fünf Mal hintereinander zu gewinnen. Last but not least: Grächen gewinnt die Kategorie Mittlere Skigebiete. Auf einem Sonnenplateau gelegen und offenkundig bei qualitätsbewusstem Klientel beliebt, erreicht Grächen auch heuer Spitzenwerte in gleich mehreren Kategorien. Speziell im Bereich des Kinder- und Familienangebotes verzeichnen die Walliser sehr gute Zufriedenheitswerte. Studienautor Michael Partel attestiert den Schweizern konstanten Erfolg:

„Einige unsererseits als Top Skigebiete der Schweiz definierte Gebiete sind seit Jahren immer im Spitzenfeld des Gesamt-Rankings zu finden. Ein Beweis dafür, dass diese Gebiete einem sehr erfolgreichen und konsequenten Prozess der permanenten Weiterentwicklung verfolgen. Die Herausforderungen werden in Zukunft nicht geringer, aber die Ausgangsbasis auch weiterhin im Wettbewerb erfolgreich zu sein, ist sicher eine sehr gute, zumal man auch beim 'Befüllungsgrad' (also jenem Anteil an Gästen, die meinen, dass zu viele Leute im Skigebiet sind) mit 32,4 % in der Schweiz weitaus am niedrigsten im Vergleich zu den anderen Ländern liegt. Künftig wird das ein noch wichtigerer Entscheidungsfaktor bei der Wahl des Wintersportes werden.“

Achtungserfolge für Österreich und Südtirol

Auch angesichts der Dominanz seitens der Schweizer Vertreter bleiben einige Top-Platzierungen österreichischer und italienischer Skiregionen zu nennen: Beim wichtigsten Entscheidungskriterium – der Skigebietsgröße – punktet beispielsweise das Dolomiti-Superskigebiet Alta-Badia. Besonders beliebt bei Familien ist und bleibt Serfaus-Fiss-Ladis in Österreich - auch 2020 liegt dieses Tiroler Skigebiet auf Platz 1 in der Kategorie Kinder- und Familienangebot. Ischgl im Paznaun (Tirol) kann sich erstmalig im Bereich Beförderungskomfort durchsetzen und platziert sich zudem in den Top 10 im Gesamtranking. Ein „Dauerbrenner“ mit Bestwerten ist auch Sulden am Ortler in Südtirol. Als Sieger im Bereich Preis-Leistungsverhältnis punktet diese Region offenbar bei den etwas preisbewussteren Wintersportlern – seit 2012 zum fünften Mal in Folge!

Laut Studie bieten die österreichischen Skigebiete mit einem Durchschnittswert von 8,27 den höchsten Beförderungskomfort, vor den italienischen und Schweizer Skigebieten. Die Wintersportdestinationen Mayrhofen, Schladming, Serfaus-Fiss-Ladis und Gurgl platzieren sich im Bereich Freundlichkeit in den Top 10. Mit Ischgl, Mayrhofen, Sölden, Serfaus-Fiss-Ladis, Snow-Space, Obertauern und Schladming dominieren gleich sieben Österreicher die Kategorie Spaß & Unterhaltung.

Langfristige Betrachtung: Studie zeigt klare Trends auf

Seit 2012 wird die Befragung BEST SKI RESORT alle 2 Jahre durchgeführt. Für die Ergebnisse 2020 wurden im Winter 2019/20 – noch vor Corona – knapp 40.000 Wintersportler in 55 Skigebieten befragt. Aus den nunmehr fünf Einzelstudien aus den Jahren 2012-2020 kann erstmals eine Trendanalyse in Form eines 5-Perioden-Vergleichs angestellt werden. Diese macht langfristige Entwicklungen und Tendenzen sichtbar und verfügt zudem über eine gute Aussagekraft über die kontinuierliche Weiterentwicklung der einzelnen Skigebiete.

Die Gesamtzufriedenheit ist im Zeitraum 2012 bis 2020 um 2,9 % gestiegen. Bemerkenswert im Vergleich der fünf Studien ist dabei, dass die Zufriedenheit in den jeweils als Top 10 bewerteten Skigebieten mit 4,0 % stärker gestiegen ist als der Durchschnittswert der 55 Top-Skigebiete. Dies bedeutet, dass die Top-Platzierten (die quasi ohnehin schon Spitzenleistungen erbringen) intensiver darum bemüht sind, sich qualitativ ständig weiterzuentwickeln, als der Rest des Feldes. Bei der Relevanz der Kriterien, nach der die Befragten ihre Bewertungen gewichten, zeigen sich übrigens konstante Entwicklungen: 2020 zählen nach wie vor die Skigebietsgröße, Schneesicherheit, Pistenqualität, die Klasse der Unterkunft/Hotels sowie Beförderungskomfort zu den fünf wichtigsten Entscheidungskriterien für Urlauber bei der Wahl der Skiregion.

Hohe Qualität der Studie

Laut Studienbegleiter Prof. Dr. Kurt Matzler von der Universität Innsbruck/Bozen hat die seit 2012 alle zwei Jahre durchgeführte Studie gerade auch in der Forschung Resonanz erzeugt. Das aufwändige Studiendesign, die großen Stichproben und die bewährten Auswertungs- und Darstellungsmethoden garantieren eine hohe Qualität der Daten und Studienergebnisse.

Details zur Studie und weitere Fotodownloads unter www.newsroom.pr

Pressekontakt:

ProMedia Kommunikation GmbH

Andreas Taschler BA

Brunecker Straße 1, A-6020 Innsbruck

M +43 664 88 53 93 99

andreas.taschler@pro.media

www.newsroom.pr