Branchenübergreifende Gruppe schlägt DSGVO-basiertes Modell für konforme AdTech vor

DSGVO-Empfehlungen für technologische Sicherheitsmaßnahmen ermöglichen demokratisiertes digitales Marketing

Anonos® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2706881-1&h=177701140&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2706881-1%26h%3D17447340%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.anonos.com%252F%26a%3D%25C2%25A0Anonos%25C2%25AE&a=%C2%A0Anonos%C2%AE), der führende Anbieter von Datenschutz- und Enablement-Technologie, Acxiom® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2706881-1&h=2210257767&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2706881-1%26h%3D3549861994%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.acxiom.com%252F%26a%3DAcxiom%25C2%25AE&a=Acxiom%C2%AE), die Daten- und Technologiegrundlage für die weltweit führenden Vermarkter, und die Information Accountability Foundation (IAF) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2706881-1&h=2049187433&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2706881-1%26h%3D4023161867%26u%3Dhttp%253A%252F%252Finformationaccountability.org%252F%26a%3DInformation%2BAccountability%2BFoundation%2B(IAF)&a=Information+Accountability+Foundation+(IAF)), die führende globale Denkfabrik für Informationspolitik, meldeten heute die Gründung der Arbeitsgruppe "5th Cookie". Sie untersucht den Einsatz von DSGVO-Empfehlungen für technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um mehr Verantwortlichkeit und Ethik im RTB-Ökosystem (Real Time Bidding) für AdTech durchzusetzen.

Das ICO veröffentlichte einen Bericht im Juni 2019 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2706881-1&h=3218898281&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2706881-1%26h%3D2520030630%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fico.org.uk%252Fmedia%252Fabout-the-ico%252Fdocuments%252F2615156%252Fadtech-real-time-bidding-report-201906.pdf%26a%3DJune%2B2019%2Breport&a=Bericht+im+Juni+2019), der die Schwachstellen der RTB-Branche im Hinblick auf die Erfüllung der Datenschutzanforderungen der DSGVO beleuchtet. In Antwort auf den Bericht wurden zwei zentrale Alternativen entwickelt, um das AdTech-Problem zu lösen:

- ein von Google vorgeschlagener Ansatz mit geschlossener Plattform (oft als "Walled Garden" bezeichnet) - ein von Großbritannien eingereichter Vorschlag für ein Internet Advertising Bureau (IAB) mit Fokus auf Verbesserungen und Verschärfung von Vertragsbedingungen

Auch wenn diese Alternativen bestimme Vorzüge bieten, sind die Gründungsmitglieder der Arbeitsgruppe 5th Cookie der Meinung, dass eine dritte Alternative in Betracht gezogen werden sollte. Diese sieht die Förderung eines demokratisierten Kooperationsmodells vor. Sollte die Entscheidung auf einen anderen der oben beschriebenen Ansätze fallen, sollte dies laut der Arbeitsgruppe 5th Cookie durch eine bewusste Entscheidungsfindung geschehen. Dabei seien die Vorzüge sämtlicher Alternativen zu betrachten, einschließlich Erwägung und Bewertung eines DSGVO-beeinflussten Modells.

Gary LaFever, CEO und General Counsel von Anonos, sagte: "In der DSGVO wird Pseudonymisierung als technische Sicherheitsmaßnahme empfohlen. Pseudonymisierung wurde das erste Mal auf EU-Ebene in der DSGVO rechtlich definiert, und zwar im Vergleich zu bisheriger Praxis nach höherem Standard. Sie beschreibt ein neues hochmodernes Verfahren, das den Datenschutz deutlich verbessert und in Verbindung mit einer angemessenen Bewertung berechtigten Interesses die Nutzungsmöglichkeiten persönlicher Daten erweitern könnte und nicht mehr alleine auf einer Einverständniserklärung beruht. Über ein Dutzend Mal zeigt die DSGVO auf, inwiefern Pseudonymisierung ausdrücklich gesetzliche Vorteile bietet. Im Rahmen der DSGVO ist die Pseudonymisierung eine einschlägige Rechtsnorm, die allen beteiligten Parteien einen Vorteil bietet, indem Datenschutz und Innovation in Einklang gebracht werden. Das 5th Cookie-Modell begrüßt die DSGVO-konforme Pseudonymisierung sowie Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen, um ergänzend zur Einverständniserklärung die DSGVO-konforme Datenverarbeitung aufgrund berechtigten Interesses zu fördern."

Dr. Sachiko Scheuing, European Privacy Officer für Acxiom, erklärte: " Die Erweiterung der Möglichkeiten von sogenannten Walled Gardens und vertragsorientierten Lösungen mit DSGVO-gestützten pseudonymisierungsfähigen Mikro-Segmentierungstechniken stimmt mit den Prinzipien überein, die im Data Ethics by Design-Rahmenwerk von Acxiom verankert sind. Das 5th Cookie-Modell könnte Verbrauchern besseren Datenschutz bieten, ohne dass Marken auf effektives Marketing verzichten müssten. Acxiom möchte Datenströme im AdTech-Bereich sicherstellen, welche die gesetzlichen Vorschriften erfüllen und die ethische Verwendung durchsetzen. Daten können dann verwendet werden, um Marken maximalen Wert und Verbrauchern Datenschutz zu bieten."

Martin Abrams, Chief Strategist bei der Information Accountability Foundation (IAF), kommentierte: "Es herrscht das wachsende Gefühl, dass Beobachtung, auch wenn diese für das Funktionieren vieler Anwendungen nötig ist, außer Kontrolle geraten ist und sowohl für den Einzelnen als auch die Gesellschaft neue Gefahren mit sich bringt. Das 5th Cookie-Modell fungiert als Metapher für Entscheidungsträger, um zwischen der Basis, die für rechtmäßige gezielte Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen erforderlich ist, und unangemessener überzeugender Kommunikation zu unterscheiden, die möglicherweise giftig werden kann. Die heutige datengesteuerte Welt erfordert neue technische Maßnahmen, die mit klaren Richtlinien einhergehen, sodass Dateninnovation und die Gewährleistung sämtlicher Rechte von Einzelpersonen im Gleichgewicht stehen. Eine Einverständniserklärung alleine reicht nicht länger aus. Das kann durch 'nachweisliche Verantwortlichkeit' erreicht werden, indem prüfbare und dokumentierte technische Sicherheitsmaßnahmen genutzt werden, die Regulierungsbehörden verwenden können, um die Einhaltung entsprechender Richtlinien zu überprüfen."

Das 5th Cookie-Modell ist eine wichtige Stütze für die AdTech-Verarbeitung aufgrund berechtigten Interesses. Daher können sich alle, denen Verantwortlichkeit für ethische Daten ein besonderes Anliegen ist, am digitalen Marketing beteiligen. Das umschließt die kleinsten Akteure wie auch die größten Marken. Werbetreibende können Datensubjekte als Mitglieder kleiner, sich dynamisch verändernder Gruppen erreichen, die sogenannten Mikrosegmente. Jedes Mikrosegment würde die Personen repräsentieren, die sich in dieser Gruppe befinden. Datensubjekte könnten anhand individueller Merkmale in mehrere Mikrosegmente einbezogen werden. Mikrosegmente würden auf dynamische Weise immer neu zusammengesetzt werden, um die Personen zu reflektieren, welche die für dieses Mikrosegment spezifizierten Merkmale aufweisen.

Werbetreibende könnten Personengruppen erreichen, die jene Segmente repräsentieren, an denen sie interessiert sind. Datensubjekte würden jedoch als Mitglied von Gruppen angesprochen werden und nicht als Einzelperson. Alle Datensubjekte könnten dann eigenständig entscheiden, sich zu identifizieren, um auf eine bestimmte Werbung einzugehen. Entscheidend ist, dass sie sich jederzeit dagegen entscheiden könnten, in weitere mikrosegmentbasierte Vermarktung und Verbraucheransprache eingebunden zu werden.

Drei Schritte bzw. Stufen:

- bereitgestellte Daten - abgeleitete Daten - beobachtete Daten

- Der erste Schritt ist die Zustimmung zur Datenerhebung. Es gibt drei verschiedene Kategorien von Daten, für deren Verarbeitung Datensubjekte ihre Einwilligung geben können: - Der zweite Schritt umfasst die Datenverarbeitung aufgrund berechtigten Interesses durch die DSGVO-gestützte Pseudonymisierung sowie Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen, um dynamisch verteilte Mikrosegmente zu erstellen. - Der dritte Schritt bezieht sich auf die Ansprache von Verbrauchern als Mitglieder von Mikrosegmenten.

Die Arbeitsgruppe "5th Cookie" wird im Laufe der nächsten Wochen weitere Einzelheiten zur 5th Cookie-Initiative veröffentlichen. Falls Interesse besteht, sich möglicherweise an einer Arbeitsgruppe zu beteiligen, senden Sie bitte Ihre Informationen an: questions@5thcookie.com

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.5thCookie.com.

Informationen zu Anonos:

Anonos ermöglicht rechtlich konforme Analyse, KI und ML bei hundertprozentiger Datengenauigkeit und erweitert die Möglichkeiten für den ethischen Austausch und die Verknüpfung von Daten. Die Technologie von Anonos für Pseudonymisierung sowie Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen behebt Widersprüche zwischen dem Schutz der Rechte von Einzelpersonen und dem Erreichen von Geschäfts- und gesellschaftlichen Zielen, um Daten rechtmäßig zu verwenden, weiterzugeben, zu verknüpfen und zusammenzuführen. Die von Anonos patentierten Variant Twins® erlauben die Weitergabe, das Zusammenwirken und die Analyse von persönlichen Daten durch die technologische Durchsetzung dynamischer, granularer Privatsphären-, Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien in Übereinstimmung mit der DSGVO, CCPA und anderen sich entwickelnden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. https://www.anonos.com

Informationen zu Acxiom:

Acxiom bietet die Daten- und Technologiegrundlage für die weltweit führenden Vermarkter. Wir ermöglichen überall People-Based-Marketing durch einen einfachen, offenen Ansatz für die Verknüpfung von Systemen und Daten, der nahtlose Kundenerfahrungen und einen höhere Kapitalrendite fördert. Seit über 50 Jahren ist Acxiom das führende Unternehmen für die Verwendung von Identitäts- und ethischen Daten. Wir helfen Tausenden von Kunden und Partnern rund um die Welt zusammenzuarbeiten, um eine Welt zu schaffen, in der jede Art des Marketings ihren Platz hat. Acxiom ist eine eingetragene Handelsmarke von Acxiom LLC. https://www.acxiom.com/

Informationen zu Martin Abrams:

Martin Abrams, Chief Strategist der Information Accountability Foundation (IAF), verfügt über 35 Jahre Erfahrung als Pionier für Informations- und Verbraucherpolitik. Abrams setzte vor allem auf die Zusammenarbeit verschiedener Akteure, um praktische Lösungen für Dilemmas in der Informationspolitik zu entwickeln. In jüngster Zeit konzentrierte sich seine Arbeit auf Big Data Governance und die Einhaltung des Datenschutzes durch nachweisliche Datenverantwortung. Seine Arbeit spiegelt sich oft in neuen Gesetzen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben in Gerichtsbarkeiten in ganz Asien, Europa und Amerika wider. Er trat bei vier Internationalen Konferenzen der Datenschutzbeauftragten als zentraler Berater auf und spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der grenzüberschreitenden Datenschutzregulierung im Pazifik-Raum. Darüber hinaus beteiligte er sich aktiv an der OECD-Arbeitsgruppe für Informationssicherheit und Privatsphäre. Abrams konzipiert weiterhin praktische Lösungen, um informationsgestützte Innovationen zu gewährleisten, die die persönliche Würde erhalten. http://informationaccountability.org/executive-director/

