Discovery Life Sciences erweitert sein Kompetenzzentrum PacBio und wird damit zu einem der weltweit größten kommerziellen Laboratorien für Sequenzierdienste mit langer Leseweite.

Festigung der Rolle von Discovery als führendes Unternehmen bei der Sequenzierung von Lang- und Kurzlese-Sequenzen und bei der Schaffung von groß angelegten Lang- und Kurzlese-Sequenzierungsdiensten

Discovery Life Sciences(TM) (Discovery), ein weltweit führender Anbieter von Bioprobenlösungen sowie Dienstleistungen in den Bereichen Genomik, Zell- und Immunhistochemie (IHC), gibt die Erweiterung seines HudsonAlpha Discovery(TM) PacBio Center of Excellence durch den Kauf weiterer Sequel®® II Systeme bekannt. Die neuen Systeme, die auf der Single Molecule, Real-Time (SMRT®)-Sequenziertechnologie basieren, produzieren hochpräzise lange Lesevorgänge, die als HiFi reads bezeichnet werden, und unterstützen die neuesten HiFi-Sequenzierungsanwendungen von PacBio.

Die Investition macht Discovery zu einem der größten kommerziellen Anbieter von langlebigen Sequenzierdienstleistungen der nächsten Generation für Forschung, Entwicklung und klinische Studien - mit Kapazitäten und bewährter Erfahrung für Großprojekte wie das NIH All of Us Research Program. HudsonAlpha Discovery ist das Sequenzier- und Bioinformatiklabor von Discovery Life Science, das eine Reihe von lang- und kurzwelligen sowie strangspezifischen Sequenziertechnologien anbietet - darunter die Plattformen Pacific Biosciences, Illumina NovaSeq, 10x Genomic, Chrom und Oxford Nanopore, optische Kartierung und Algorithmen zur Variantenentdeckung.

Die Long-read-Sequenzierung verbessert die de novo-Assemblierung, erhöht die Variantenerkennung für die Sequenzierung des gesamten Genoms, kartographiert umfassend schwierige genomische Regionen, identifiziert Transkript-Isoformen und klärt komplexe krankheitsverursachende Elemente wie Wiederholungsexpansionen und strukturelle Varianten auf, die den Kurzlese-Technologien fehlen. Diese Vorteile führen zu einer verstärkten Anwendung von Sequenziertechnologien mit langen Leseweiten, insbesondere im Bereich der Onkologie. Um der steigenden Nachfrage mit skalierten, erschwinglichen Lösungen gerecht zu werden, bietet Discovery jetzt erweiterte groß angelegte Genomsequenzierungsdienste mit langer Lesedauer an, die in seine umfassende Plattform integriert sind, die Bioprobenlösungen, Kurzzeitsequenzierung, Nukleinsäureisolierung, IHC- und Durchflusszytometriedienste umfasst.

"HudsonAlpha Discovery ist einzigartig positioniert, um den wachsenden Bedarf an groß angelegten Sequenzierungen mit langen Leseweiten in der Krebs-, Arzneimittel- und diagnostischen Forschung und Entwicklung zu unterstützen", sagte Dr. Shawn Levy, PhD, Chief Scientific Officer Discovery Life Sciences. "Unsere Expertise konzentriert sich auf Hochdurchsatz-Sequenzierung, Workflow-Optimierung und die Entwicklung modernster analytischer Pipelines zur Unterstützung globaler, groß angelegter klinischer Studienprogramme."

"PacBio freut sich, HudsonAlpha Discovery, einen führenden Sequenzierdienstleister, bei der Erweiterung seiner HiFi-Sequenzierkapazität zu unterstützen, um der wachsenden Nachfrage nach Sequenzierprojekten mit langen Leseweiten gerecht zu werden", sagte Chris Siepert, VP Sales and Support für Amerika und Europa bei PacBio. "Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Discovery weiter auszubauen, um eine ganze Reihe von Anwendungen für die HiFi-Sequenzierung und genetische Analysemethoden zu unterstützen und so die Forschung im Bereich der Diagnose und Behandlung von Krankheiten, einschließlich Krebs, voranzubringen."

Informationen zu Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences ist weltweiter Marktführer in den Bereichen Bioprobenanalyse, Beschaffung, Vertrieb und wissenschaftliche Dienstleistungen für die Pharma-, Biotechnologie- und Diagnostikindustrie. HudsonAlpha Discovery ist die weltweit anerkannte Sequenzierungs- und Bioinformatik-Abteilung von Discovery, die die aktuellsten Technologien der Genomforschung nutzt, um Entdeckung, translationale und klinische Forschung umfassend zu unterstützen. Angetrieben von der Wissenschaft arbeitet das Discovery-Team mit den Kunden in einem innovativen, beratenden Ansatz zusammen, um Hindernisse zu überwinden und ein schnelleres Endergebnis zu erzielen. Wir sind Science at your Service(TM)! Weitere Informationen finden Sie unter www.dls.com.

