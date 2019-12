Tyto Care

Tyto Care und Bradford schließen sich zusammen, um gemeinsam in einem ersten Versuch des NHS virtuelle Pflegedienste für die jüngste Stadt Großbritanniens bereitzustellen

Bradford wird die TytoHome-Telemedizin-Lösung implementieren, um Patienten jederzeit und jederorts medizinische Live-Untersuchungen anbieten zu können

Der Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (https://www.bradfordhospitals.nhs.uk/) ist dazu bereit, sich als erster Anbieter Großbritanniens mit Tyto Care (https://www.tytocare.com/) zusammenzuschließen, die erste modulare Komplettvorrichtung und Telemedizin-Plattform des Gesundheitssektors für medizinische Fernuntersuchungen auf Abruf.

Der Trust leistet Pionierarbeit, indem für eine Kohorte junger Patienten mit akuten und degenerativen chronischen Leiden Fernuntersuchungen durchgeführt und Diagnosen erstellt werden.

Die TytoCare-Vorrichtung, die 2016 von der FDA zugelassen wurde, wird von führenden Gesundheitssystemen, Telemedizin-Unternehmen, großen Privatpraxen und Arbeitnehmern in den USA und Israel genutzt und konnte weltweites Interesse wecken.

Der Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust ist nun bereit dazu, die Telemedizin-Lösung, die mittlerweile über eine CE-Kennzeichnung verfügt, als erster Anbieter in den NHS zu integrieren.

Das Projekt steht unter der Leitung des Ambulatory Care Experience (ACE)-Teams des Trusts, das sich der Pflege kranker Kinder in ihren eigenen vier Wänden verschrieben hat und somit unnötige Krankenhauseinweisungen verhindert.

"Die Partnerschaft zwischen Tyto Care und ACE bringt zwei führende Unternehmen im Bereich des Gesundheitswesens zusammen", so Cindy Fedell, Chief Digital und Information Officer des Trusts. "Dieses 'Digital-First'-Pflegekonzept, das Gesundheit in die Hände und Heime von Patienten legt, ist als tragende Grundlage der langfristigen Telemedizin-Strategie des NHS zu sehen.

"Zusätzlich stellt es einen Meilenstein auf unserer Reise zu digitaler Innovation dar, die aufgrund weiterer bahnbrechender Projekte in Bradford bereits beschleunigt fortgesetzt werden konnte.

"Diese umfassen die Eröffnung der ersten Befehlszentrale (Command Centre) Europas zur Optimierung der Patientenströme in unseren Krankenhäusern sowie die Ernennung des ersten Leiters des Bereiches für klinische künstliche Intelligenz (Head of Clinical Artificial Intelligence)."

TytoCare ist ein tragbares, modulares Untersuchungsgerät, das zu ausführlichen klinischen Untersuchungen von Herz, Lunge, Haut, Ohren, Hals und Unterleib in der Lage ist sowie Körpertemperatur und Herzrate messen kann und somit Ferndiagnosen akuter Pflegesituationen ermöglicht.

Während einer virtuellen Sprechstunde werden klinische Bild- und Tondaten auf dem TytoCare aufgezeichnet und entweder online oder offline an einen Arzt übermittelt. Die Komplettlösung befähigt Pflegedienstleister 24 Stunden lang zur problemlosen Bereitstellung gesteuerter Komplettuntersuchungen und ermöglicht persönliche Sprechstunden. Diese können sowohl in Echtzeit stattfinden, als auch in Form von für einen späteren Zeitpunkt geplanten Begutachtungen durch einen Klinikarzt, der nicht vor Ort anwesend sein muss.

Zusätzlich kann der Arzt mittels TytoCare Verbindungen zu örtlichen Apotheken herstellen, wo verschriebene Medikamente bestellt werden können. Das betroffene Kind bzw. der Jugendliche können so zur Gänze in ihren eigenen vier Wänden versorgt werden.

"Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Bradford Teaching Hospitals, die uns unsere Telemedizin-Lösung implementieren lässt und sich positiv auf eine Gemeinschaft auswirkt, die enorm von der Fernpflege profitieren wird", erklärte Dedi Gilad, CEO und Mitgründer von Tyto Care.

"Tyto wurde für Kinder und Familien entwickelt, um ihnen komfortable und zugängliche Pflege in ihren eigenen vier Wänden bieten zu können, ohne dabei an Qualität einbüßen zu müssen. Wir freuen uns darauf, die unglaublichen Leistungen unterstützen zu dürfen, die Bradford und die ACE-Teams mit bereits bestehender häuslicher Krankenpflege vollbringen."

Die ACE-Dienstleistungen werden unter der fachkundigen Anleitung der Kinderärzte des Trusts von einem erfahrenen Gemeindepflegeteam vollbracht, das Kinder im Alter von bis zu 16 Jahren zu Hause versorgt. Ihr Einsatz wurde im vergangenen Jahr bereits mit einer renommierten Health Service Journal-Auszeichnung für optimierte Notfallhilfe und Notdienste (Improvement in Emergency and Urgent Care) gewürdigt.

Bradford gilt als idealer Forschungspartner für TytoCare. Es handelt sich um die jüngste Stadt Großbritanniens, in der nahezu ein Viertel der aus 528.000 Einwohnern bestehenden Bevölkerung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die kulturell vielfältig geprägte Stadtgemeinde blickt auf eine überdurchschnittliche hohe Anzahl an Atemwegserkrankungen und -infektionen, die einer regelmäßigen Überwachung sowie klinischer Intervention bedürfen.

Der dreimonatige Testeinsatz von Tyto Care wird Anfang 2020 vom Bradford-Team bewertet, um Vorteile für die Patientenkohorte sowie eine mögliche Ausweitung auf weitere Patientengruppen zu evaluieren.

