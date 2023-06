China Global Television Network Corporation (CCTV+)

CCTV+: Xi drängt die Innere Mongolei, die grüne Entwicklung zu verfolgen und die chinesische Modernisierung voranzutreiben

Peking (ots/PRNewswire)

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat Nordchinas Autonome Region Innere Mongolei aufgerufen, sich an seine strategische Position zu halten, die grüne Entwicklung zu verfolgen und ein neues Kapitel der chinesischen Modernisierung zu schreiben.

Xi, welcher außerdem der Generalsekretär des Zentralkomitees der Communist Party of China (CPC) und Vorsitzender der Central Military Commission ist, äußerte die Anmerkungen während einer Inspektionsreise in Hohhot, der Hauptstadt der Autonomen Region Innere Mongolei, am Mittwoch und Donnerstag.

Bei seinem Besuch im Industriepark Zhonghuan am Mittwochnachmittag sagte Xi, dass die grüne Entwicklung der Weg sei, der eingeschlagen werden muss. Die oberste Priorität der Entwicklung der Inneren Mongolei liegt in der Transformation und Modernisierung der traditionellen Energieindustrie, der energischen Entwicklung umweltfreundlicher Energie und der Stärkung der wichtigen Energiebasis des Landes.

In der Ausstellungshalle des Parks informierte sich Xi über die Bemühungen der Region zur Entwicklung einer Industrie mit erneuerbaren Energien und Werkstoffen sowie über die Optimierung und Anpassung der Industriestruktur und die Förderung umweltfreundlicher und kohlenstoffarmer Entwicklung.

Xi besuchte die Fabriken im Park, um den Produktionsprozess zu begutachten und mehr über die Forschung, Entwicklung und Produktion von Halbleiter- und Photovoltaik-Materialien zu erfahren.

Beim Verlassen des Parks betonte Xi die Notwendigkeit einer Öffnung auf hohem Niveau und einer Zusammenarbeit mit dem Rest der Welt, von der beide Seiten profitieren.

Xi hofft, dass die Unternehmen und Mitarbeiter weiterhin hart arbeiten und nach größeren Errungenschaften streben werden.

