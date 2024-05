CleverTap

CleverTap bringt Clever.AI auf den Markt, die KI-gesteuerte Lösung für Kundenbindung und -loyalität

San Francisco und Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Clever.AI verhilft Marken zu 66 % höheren Conversion Rates und einer 35%igen Steigerung der operativen Effizienz

CleverTap, eine der führenden All-in-one-Plattformen für Kundenbindung und -kontakt, gab heute die Einführung von Clever.AI, seiner KI-Engine, bekannt. Mit Clever.AI möchte CleverTap Marken die nächste Generation von KI-Fähigkeiten zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, um ein menschenähnliches Verständnis für Kunden zu entwickeln und effizient personalisierte Erlebnisse zu liefern, die bei den Kunden ankommen und letztendlich den Customer Lifetime Value maximieren.

Clever.AI basiert auf den drei Kernsäulen der KI: prädiktiv, generativ und präskriptiv. Clever.AI stützt sich auf diese drei Säulen, um die Art und Weise, wie Marken mit Kunden in Kontakt treten, zu verändern und Kundeninteraktionen intelligenter und effizienter zu gestalten.

Clever.AI unterstützt Marken in vielerlei Hinsicht:

Aufschlussreiche Erkenntnisse : Mit seinen prädiktiven KI-Funktionen prognostiziert es präzise Geschäftsergebnisse und hilft Marken, Kundenbedürfnisse vorwegzunehmen. Die Erkenntnisse von Clever.AI werden vom proprietären TesseractDB™ von CleverTap unterstützt, das die Datengranularität mit einem verlängerten Rückblickzeitraum sicherstellt, was die Vorhersagen genauer macht und es Marken ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen. Dies führt zu einem verbesserten Marketing-ROI.

Clever.AI bringt GenAI voran und verbindet Kreativität mit emotionaler Intelligenz, um Inhalte zu erstellen, die auf menschlicher Ebene ankommen. Dieser einfühlsame Ansatz hilft Marken, mehr Conversions zu erzielen und Kunden mit hyper-personalisierten Erlebnissen zu binden. Handlungsfähigkeit: Durch den Einsatz von präskriptiven KI-Funktionen bietet es umsetzbare Empfehlungen zur Maximierung der Conversions während der gesamten Customer Journey, indem es Marken dabei hilft, die optimalen Interaktionsstrategien in Echtzeit zu identifizieren.

Peter Takacs, Manager für digitale Produkte, Burger King, sagte: „Ich würde die Software wegen ihrer Benutzerfreundlichkeit und der zahlreichen möglichen Anwendungsfälle mit 10 Punkten bewerten. Wir haben unsere Marketingkampagnen aufgewertet, indem wir einfach mit mehreren Möglichkeiten experimentiert und uns schnell für die optimale Option entschieden haben. Damit beginnt für uns eine neue Ära des ständigen Experimentierens."

Anand Jain, Mitbegründer und Chief Product Officer von CleverTap , sagte, „Wir freuen uns sehr, Clever.AI vorzustellen, ein Beweis für unsere Bemühungen der letzten Jahre, bei der Einführung neuester Technologien zur Umgestaltung der Kundenbeziehung führend zu sein. Wir werden die All-in-one-Engagement-Plattform von CleverTap mit Clever.AI weiter innovieren, indem wir die Präzision der Vorhersagen und die Fähigkeit, intelligente Kundenerlebnisse zu verschreiben, durch fortschrittliche Produktanalysen und tiefgreifende Persona-Profilierung verbessern, um sicherzustellen, dass Marken hochgradig personalisierte Erlebnisse und Kampagnen effektiver gestalten können, damit jede Kundeninteraktion personalisiert und ergebnisorientiert ist."

Mit Clever.AI haben Marken bereits eine Conversion-Steigerung mit deutlich höherer operativer Effizienz erlebt. Sie konnten eine 66%ige Steigerung der Conversion Rate, eine 35%ige Steigerung der operativen Effizienz und eine dreifache Verbesserung der Klickraten (CTRs) feststellen, mit einem Anstieg von Metriken wie Käufen und durchschnittlichen Bestellwerten (AOVs). Darüber hinaus verbesserte Clever.AI die betriebliche Effizienz durch die Vereinfachung von Kampagnen-Roll-outs, Content-Erstellung und Experimenten im großen Maßstab. Clever.AI hat führenden Marken wie TouchnGo, Swiggy und Burger King geholfen, ihre Kampagnen effizienter zu gestalten.

CleverTap wird seine neuen KI-Fähigkeiten im Rahmen der Veranstaltung Spring Release '24 vom 6. bis 9. Mai vorstellen, und zwar in einer Reihe von anregenden Sessions darüber, wie KI Kampagnen intelligenter, effizienter und ansprechender für Marken machen kann.

Informationen zu CleverTap

CleverTap ist die All-in-one-Engagement-Plattform, die Marken dabei hilft, einen grenzenlosen Customer Lifetime Value zu erschließen, indem sie ihnen hilft, personalisierte Erlebnisse zu schaffen, um ihre wertvollsten Kunden zu binden. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Erlebnisse für Einzelpersonen über deren gesamten Lebenszyklus hinweg zu orchestrieren und personalisierte Reisen zu entwerfen, die ein Leben lang andauern. Sie bietet Analysen, die jeden Aspekt des Lebenszyklus umfassen und es Unternehmen ermöglichen, jedes Erlebnis in Echtzeit zu messen und zu optimieren. Ihre einzigartigen KI-Fähigkeiten sind aufschlussreich, personalisiert und präskriptiv und ermöglichen intelligentere und schnellere Entscheidungen. Die All-in-one-Plattform vereint Erlebnisse von jedem Touchpoint und ebnet den Weg für eine neue Ära der Kundenbindung.

Die Plattform basiert auf TesseractDB™ – der weltweit ersten zweckbestimmten Datenbank für Customer Engagement, die sowohl Geschwindigkeit als auch Skaleneffekte bietet.

2000 Kunden vertrauen auf CleverTap, darunter Electronic Arts, TiltingPoint, Gamebasics, Big Fish, MobilityWare, TED, English Premier League, TD Bank, Carousell, AirAsia, Papa John's und Tesco.

Das von führenden Investoren wie Peak XV Partners, Tiger Global, Accel, CDPQ und 360 One unterstützte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in New York, São Paulo, Bogota, London, Amsterdam, Sofia, Dubai, Mumbai, Bangalore, Delhi, Singapur, Jakarta und Ho Chi Minh.

