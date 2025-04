Zentiva

Zentiva präsentiert seinen Nachhaltigkeitsbericht 2024

Brüssel und Prag (ots/PRNewswire)

- Heute handeln für ein nachhaltiges Morgen

Zum vierten Mal in Folge veröffentlicht Zentiva seinen Nachhaltigkeitsbericht, in dem die wichtigsten Erfolge des Jahres 2024 hervorgehoben werden.

Ines Windisch, Leiterin der Abteilung für Kommunikation, Unternehmensangelegenheiten und Nachhaltigkeit, sagte: „Diese Erfolge waren nur dank des Engagements unserer Belegschaft und unserer Partner möglich. Das Verständnis für die Auswirkungen, die wir als Einzelpersonen, als Team und als Unternehmen haben, hilft uns, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und uns auf die Fürsorge für Menschen, Partner und unseren Planeten zu konzentrieren."

Das Unternehmen meldet eine Verringerung der Treibhausgasemissionen in Scope 1 um mehr als 20 % in den letzten drei Jahren. Alle europäischen Produktionsstandorte werden zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt. Gemeinsam mit seinen Partnern treibt Zentiva die Dekarbonisierung der Scope-3-Emissionen voran, um sein Klimaziel zu erreichen, das im Einklang mit dem Bestreben Europas steht, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden.

Steffen Saltofte, CEO von Zentiva, sagte: „Zentiva ist der Beweis dafür, dass das Wachstum eines Unternehmens mit Investitionen in eine nachhaltige Zukunft einhergehen kann. Mit unseren hochwertigen und erschwinglichen Produkten erreichen wir über 100 Millionen Menschen. Wir sind uns unserer Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt bewusst und arbeiten hart daran, verantwortungsbewusst zu handeln, unsere Umweltauswirkungen zu minimieren und gleichzeitig einen großartigen Arbeitsplatz zu bieten und anderen in unserer Umgebung zu helfen. Wir sind uns unserer Auswirkungen bewusst und werden sicherstellen, dass beide Ziele erreicht werden: Zugang zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung und Unterstützung der europäischen Klimaziele."

Zentiva ist in mehr als 30 Ländern tätig und ist an seinen Hauptstandorten als Top-Arbeitgeber anerkannt und in mehreren anderen Ländern als Great Place to Work zertifiziert. Mit einem gesunden Geschlechterverhältnis von 53:47 zugunsten von Frauen, einer Belegschaft, die sich aus mehr als 50 Nationalitäten und 4 Generationen zusammensetzt, ist Zentiva ein attraktiver Arbeitgeber.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 von Zentiva legt nichtfinanzielle Themen offen, die sich auf GRI-Standards beziehen, und zeigt das uneingeschränkte Engagement des Unternehmens für weitere Fortschritte in allen Bereichen der ESG. Der vollständige Bericht ist unter www.zentiva.com abrufbar.

Informationen zu Zentiva

Zentiva bietet Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen. Wir sind ein europäisches Unternehmen, das hochwertige und erschwingliche Arzneimittel entwickelt, fertigt und an mehr als 100 Millionen Menschen in über 30 Ländern in Europa und darüber hinaus liefert. Zentiva verfügt über 4 eigene Produktionsstandorte und ein breites Netz mit externen Produktionspartnern, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das Unternehmen befindet sich in Private-Equity-Besitz und verzeichnet ein nachhaltiges Wachstum mit einem ehrgeizigen Plan für die kommenden Jahre.

Wir sind ein Team von mehr als 5.000 einzigartigen Talenten, die durch unser Engagement verbunden sind, die Versorgung von Menschen, die täglich darauf angewiesen sind, mit hochwertigen und erschwinglichen Arzneimitteln sicherzustellen. Wir möchten, dass Zentiva ein großartiger Arbeitsplatz ist, an dem sich jeder willkommen und wertgeschätzt fühlt und sein wahres Ich zeigen kann, indem er das Beste aus sich herausholt.

Unsere Wurzeln reichen mehr als 500 Jahre zurück bis zu einer kleinen Apotheke in Prag, die noch heute existiert. Wir handeln heute für eine nachhaltige Zukunft, damit Zentiva noch mindestens 500 Jahre lang Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen bietet.

