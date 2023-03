VeChain

Vechain stellt beim The HiVe Summit das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Whitepaper „Web3 for Better" vor

Las Vegas, 7. März 2023 (ots/PRNewswire)

CEO Sunny Lu kündigte bei der Eröffnungsveranstaltung am Samstag, dem 4. März, den neuen wirtschaftlichen Ansatz der Stiftung für Nachhaltigkeit an, der auf der Blockchain-Technologie basiert

Vechain veröffentlichte am Samstag „Web3 for Better", ein neues Whitepaper, das gemeinsam mit der Boston Consulting Group (BCG) verfasst wurde und sich auf Nachhaltigkeitsinitiativen in der Blockchain-Technologie konzentriert. Beim The HiVe Summit, der ersten Web3-/Nachhaltigkeits-Veranstaltung von Vechain in Las Vegas, trafen sich mehr als 100 führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Web3, ESG und Wissenschaft, darunter zwei Nobelpreisträger, um über Herausforderungen zu diskutieren und Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft vorzuschlagen. Sir Konstantin Novoselov wurde als Berater von Vechain angekündigt, dessen bahnbrechende Arbeit 2D-Smart-Materialien für die Kohlenstoffabscheidung auf der Blockchain VechainThor (VET) nutzt.

Das Whitepaper gibt einen Überblick über die Geschichte von Vechain als umweltfreundliche Blockchain und skizziert die wichtigsten Initiativen und Vorschläge des Unternehmens, einschließlich der Entwicklung der „Vechain Biosphere", einer neuen DAO und eines anreizbasierten On-Chain-Ökosystems, das Akteure für „umweltfreundliches" Handeln belohnt.

Die Vechain Biosphere schlägt Rahmenbedingungen für verschiedene Ökosysteme vor, wobei jedes von ihnen einzigartige Geschäftsmodelle, Interessengruppen, Anreize, Wertströme und technologische Anforderungen umfasst, um eine bestimmte Nachhaltigkeitsherausforderung zu bewältigen.

„Wir haben viel zu lange leere Versprechungen von Technologieunternehmen über ihr Engagement für Nachhaltigkeit gehört", sagte Sunny Lu, Mitbegründer und CEO von Vechain. „Von Anfang an hat Vechain daran gearbeitet, eine bessere Welt für künftige Generationen zu schaffen, indem wir konkrete Schritte zu realen Anwendungen und Anwendungsfällen für unsere Technologie unternommen haben. Vechain ist fest entschlossen, die Worte in unserem Whitepaper mit der Unterstützung unserer Partner und der Community in die Tat umzusetzen."

Basierend auf der kohlenstoffarmen Vechain-Blockchain interagieren diese Ökosysteme nahtlos miteinander und bieten Unterstützung und Ressourcen zur Lösung individueller Probleme – sei es die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft für die Modebranche oder die Verringerung von Treibhausgasemissionen im Energiesektor.

„Vom E-Commerce über die Fertigung bis hin zur Batterieproduktion gibt es in jedem Sektor Raum für Verbesserungen, wenn es um Nachhaltigkeit geht", so Lu. „Es liegt an uns allen, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben, und Blockchain ist ein unglaublich effektives Mittel, dies zu erreichen. Mit der Unterstützung unserer Partner und der Community wird das Vechain-Team weiter daran arbeiten, jede der in unserem Whitepaper beschriebenen Initiativen umzusetzen, um einen umweltfreundlicheren Weg in die Zukunft zu beschreiten."

Lesen Sie hier das vollständige Whitepaper „Web3 for Better" und sehen Sie sich den vollständigen Livestream des The HiVe Summit hier an. Weitere Informationen über Vechain finden Sie auf vechain.org

Informationen zu Vechain

Vechain, mit Hauptsitz in San Marino, Europa, ist der Kurator von VechainThor, einer weltweit führenden Smart-Contract-Plattform, die den Einsatz der Blockchain-Technologie in der Praxis vorantreibt.

Durch die Nutzung der Möglichkeiten von „Trustless-Daten" (Informationen ohne zwischengeschaltete Vermittler), Smart Contracts und IoT-Technologien liefert VechainThor Lösungen für eine breite Palette von Bereichen und wendet seine Aufmerksamkeit nun auf die wohl größte Herausforderung von All-Building-Technologien und Ökosystemen, um echte Nachhaltigkeit und digitalen Wandel auf globaler Ebene voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.vechain.org.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vechain-stellt-beim-the-hive-summit-das-auf-nachhaltigkeit-ausgerichtete-whitepaper-web3-for-better-vor-301764669.html