Dulux brilliert als beste Marke - F.A.Z.-Institut und IMWF verleihen die Auszeichnung „Beste Marke 2022" auf dem „15. Deutschen Marken-Summit"

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Wenn ein Unternehmen Verbraucher überzeugen möchte, muss seine Marke einen besonderen Nutzwert bieten und auf Kundenwünsche eingehen. Diesen Ruf genießt Dulux. Die Farbenmarke kann besonders viele positive Kundenkommentare im Netz auf sich vereinen. Das ist das Ergebnis einer Social-Listening-Studie des IMWF – Institut für Management- und Wirtschaftsforschung im Auftrag des F.A.Z.-Instituts. Dafür wurden 20.000 deutsche Marken in Bezug auf deren Reputation im Internet untersucht.

Die Auswertung erfolgte auf Grundlage von 58 Millionen Aussagen aus dem deutschsprachigen Internet zu diesen Marken in der Zeit vom 15. April 2021 bis 15. April 2022.

F.A.Z.-Institut und IMWF zeichnet Dulux deshalb im Rahmen des „ 15. Deutschen Marken-Summit" am 15. September 2022 mit dem Preis „Beste Marke 2022" aus. Den Preis übergibt Jörg Forthmann, geschäftsführender Gesellschafter des IMWF.

Der Marken-Summit 2022 findet am 15. September auf dem Fresenius Campus in Bad Homburg v. d. Höhe sowie online statt. Im Fokus steht, wie die Transformation der Wirtschaft auch die Transformation von Marken beflügelt. Themen sind unter anderem Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Globalisierung.

Zum Hintergrund

Dulux ist eine beliebte Farbenmarke des Unternehmens AkzoNobel mit Sitz in Amsterdam (Niederlande). Weltweit gilt sie als meistverkaufte und bekannteste Marke für Farben und Lacke. Dulux steht für Kreativität, Qualität und Freude an Farbe. Die Basis dafür: Unter dem Titel „Colour Futures" werden seit zwei Jahrzehnten jedes Jahr internationale Farbtrends, basierend auf intensiver Trendforschung, präsentiert. Dulux-Mitarbeiter unterstützen Kunden auf der ganzen Welt dabei, die beste und zeitgemäße Farbwahl für ihre Wohn- und Arbeitsräume zu treffen. Zudem gilt die Marke als führend in Sachen Nachhaltigkeit. All diese Punkte machen auch Dulux erfolgreich und beliebt bei den Kunden, die sich positiv im Internet über die Marke austauschen. Dulux wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, u.a. als „Marke des Jahrhunderts" vom ZEIT-Verlag.

Über die Studie

Das IMWF – Institut für Management- und Wirtschaftsforschung untersuchte im Auftrag des F.A.Z.-Instituts das Online-Image der 20.000 größten deutschen Unternehmen beziehungsweise Marken mithilfe einer Social-Listening-Analyse im Zeitraum April 2021 bis April 2022. Dazu erfolgte eine Datenerhebung im Internet inklusive Social Media nach relevanten öffentlichen Beiträgen, in denen die betrachteten Marken genannt wurden. Insgesamt wurden dabei 438 Millionen deutsche und deutschsprachige, öffentliche Online-Quellen ausgewertet. Die Fundstellen wurden anschließend mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert, zum Beispiel wurden die Erwähnungen dabei einer Sentiment-Analyse im Hinblick auf deren Tonalität unterzogen. Auf diese Weise wurde ein Ranking der Unternehmen ermittelt, die sich in Bezug auf das Image besonders hervorgetan haben.