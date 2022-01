IFCO Systems

IFCO erzielt gemeinsam mit Partnern in der Frischelieferkette zunehmende Umwelteinsparungen und verleiht sein Nachhaltigkeitszertifikat zum 5. Mal in Folge

München (ots)

IFCO teilt Einsparungen durch Zertifikate mit Händlern und Erzeugern und belegt so deren Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit

IFCO, der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungen für frische Lebensmittel (RPCs), hat zum fünften Mal in Folge sein jährliches Nachhaltigkeitszertifikat an Händler und Erzeuger verliehen. Damit erkennt IFCO ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen durch den Einsatz seiner RPCs an. IFCO nimmt mit seinem auf der Kreislaufwirtschaft basierenden Geschäftsmodell eine Vorreiterrolle bei der Nachhaltigkeit in der Lieferkette ein. Im Jahr 2021 haben Kunden durch den Einsatz der IFCO RPCs mehr als 616.699 metrische Tonnen an CO2- Äquivalent Emissionen eingespart.

IFCO nimmt seit 30 Jahren eine führende Rolle bei der Entwicklung wiederverwendbarer Verpackungslösungen ein. Seit 1992 setzt das Unternehmen auf sein auf der Kreislaufwirtschaft basierendes Geschäftsmodell. Im Jahr 2021 wurden die europäischen Lift Lock-Mehrwegverpackungen von IFCO mit dem Cradle to Cradle Certified®-Zertifikat (Version 3.1) der Stufe Silber und der Stufe Gold für Materialwiederverwendung ausgezeichnet.

2021 haben Unternehmen, die auf IFCO-Lösungen setzen, folgende Umwelteinsparungen erzielt:

616.699 metrische Tonnen CO2-Äq, das entspricht 333.190 weniger Autos auf den Straßen pro Jahr

10,8 Millionen Kubikmeter Wasser, das entspricht über 244 Millionen mal 5 Minuten lang Duschen

38.688 Terrajoule Elektrizität, womit man 20,4 Millionen Leuchtmittel ein Jahr lang betreiben kann

310.795 Tonnen Feststoffabfälle, das entspricht dem Abfall, den 229 Millionen Menschen pro Tag erzeugen

55.287 Tonnen Lebensmittelabfälle, das entspricht 92 Millionen durchschnittlichen Mahlzeiten auf der Welt.

Die vollständige Meldung sowie Bildmaterial finden Sie hier:

https://bit.ly/3o5l6yK