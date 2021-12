Tianma

Tianma stellt auf der 2021 Micro-LED Ecosystem Alliance Konferenz vier Mikro-LED-Displays vor

Xiamen, China (ots/PRNewswire)

Tianma Microelectronics Co. Ltd. ("Tianma", 000050.SZ) veranstaltete am 17. Dezember die erste 2021 Micro-LED Ecosystem Alliance Konferenz in Xiamen, China. Dutzende von Vertretern führender Hersteller sowie Industrieexperten und Wissenschaftler von Universitäten aus der ganzen Welt kamen zusammen, um über die technischen Herausforderungen bei der Produktion von Mikro-LEDs, die Anwendungen von Mikro-LED-Technologien und die Zukunftsaussichten des Bereichs zu diskutieren. Auf der Konferenz stellte Tianma vier neue Typen von Mikro-LED-Displays vor - gespleißt, transparent, flexibel und starr - und erweiterte damit die Palette der führenden und innovativen Display-Technologien des Unternehmens.

5,04 Zoll gespleißtes Mikro-LED-Display

5,04 Zoll gespleißtes Mikro-LED verfügt über die weltweit höchste PPI gespleißte Einheit, 480*320 Einzel-Bildschirmauflösung, 222um Pixelabstand und LTPS TFT-Treiber. Es wurde mit Gate-on-Array (GOA) in Pixeln entwickelt, während hochpräzise Schneidetechnologie und integriertes Packaging ein Display mit einem Abstand von fast 0 mm ermöglichen und 2*N unendliches Spleißen erlauben. Zu den Exponaten gehören kurzgeschnittene zweiteilige und vierteilige Spleißungen, die beide für verschiedene Szenarien geeignet sind.

9,38 Zoll transparentes Mikro-LED-Display

Das Produkt ist das weltweit erste Mikro-LED-Display mit kleinem Pixelabstand, einer Transparenz von >70 %, einer Auflösung von 960*480, einem Pixelabstand von 222 um und einem LTPS-TFT-Treiber.

Das transparente Display der zweiten Generation von Tianma, das auf der Version der ersten Generation mit einer Transparenz von > 60 % basiert, erreicht durch ein optimiertes Pixeldesign und einen verfeinerten TFT-Stapelungsprozess eine höhere Transmission, eine größere Größe und eine bessere Gleichmäßigkeit. Die häufigste Anwendung ist die Anzeige auf Autoscheiben und Windschutzscheiben.

7,56 Zoll flexibles Mikro-LED-Display

Das weltweit erste Mikro-LED-Display mit einer Krümmung von 5 mm erfüllt die strengsten technischen Spezifikationen der Welt. Es verwendet ein PI-Substrat und ein flexibles Kapselungsmaterial, das mit konkaven und konvexen Biegungen kompatibel ist. Mit einer Auflösung von 720*480, einem PPI-Wert von 114 und einem LTPS-TFT-Treiber bietet es satte Farben für Anwendungen wie z. B. Automobilanzeigen.

11,6 Zoll starrer Mikro-LED-Display.

Das weltweit erste hochauflösende Mikro-LED-Display mittlerer Größe erfüllt die Anforderungen von High-End-Anzeigekonsolen oder Instrumenten im Automobilbereich: Größe>10 Zoll und PPI>200. Mit einer Auflösung von 2470*960, einem PPI-Wert von 228 und einem LTPS-TFT-Treiber ist dieses Display für viele Anwendungen in Autos und anderen Fahrzeugen geeignet.

Um mit den neuen Marktanforderungen Schritt zu halten, sucht Tianma ständig nach neuen technischen Durchbrüchen

Mit dem Aufkommen neuer Anwendungen in der 5G-Ära sind Upgrades bei Display-Produkten zu einem unvermeidlichen Trend in der gesamten Branche geworden. Mikro-LEDs, eine neue und relativ junge Generation flexibler Displaytechnologie, haben gegenüber LCDs und OLEDs größere Vorteile in Bezug auf Helligkeit, Auflösung, Kontrastverhältnis, Energieverbrauch, Lebensdauer und thermische Stabilität. Die herausragenden Eigenschaften dieser Technologie eröffnen uns weitere Möglichkeiten im Bereich der Displays, die in die Zukunft gerichtet sind. Als innovativer Technologiehersteller ist Tianma stets auf der Suche nach neuen Marktanforderungen und sucht ständig nach technologischen Durchbrüchen, um zur Entwicklung der Displayindustrie beizutragen.

Informationen zu Tianma

Tianma Microelectronics Co., Ltd. (Tianma) wurde 1983 gegründet und 1995 an der Shenzhen Stock Exchange (000050.SZ) notiert. Es handelt sich um ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung einer breiten Palette von maßgeschneiderten Display-Lösungen und schnellen Service-Support spezialisiert hat. Tianma konzentriert sich auf die Bereitstellung von Displays für intelligente mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablets und fortschrittliche Laptop-Geräte sowie auf professionelle Displays, die für die Bereiche Automotive, Medizin, POS, HMI und andere industrielle Anwendungen optimiert sind. Das Unternehmen entwickelt weiterhin IoT/neue Anwendungen für aufstrebende Märkte wie Smart Homes, intelligente Wearables und Sensoren, um den Kunden ein besseres Produkterlebnis zu bieten.

