42Gears kündigt Zero-Day-Unterstützung für iOS 15 und iPadOS 15 an

42Gears gab heute bekannt, dass SureMDM, seine branchenführende Geräte-Management-LösungZero-Day-Unterstützung für iOS 15 und iPadOS 15 bietet. IT-Administratoren, die iPhones und iPads verwalten, können SureMDM, die Gerätemanagement-Lösung von 42Gears, während der Umstellung auf die neuesten Betriebssystem-Updates ohne Unterbrechung weiter nutzen.

"Wir möchten, dass unsere Kunden, die sich auf Apple-Geräte verlassen, die Freiheit haben, ihre Geräte zu aktualisieren und sich darauf verlassen können, dass ihre MDM-Lösung weiterhin optimal funktioniert", sagt Prakash Gupta, Mitbegründer und COO von 42Gears. "Mit der Zero-Day-Unterstützung kann jeder, der iPads und iPhones verwalten und aktualisieren muss, genau das tun."

Die neueste Version von SureMDM Agent unterstützt jetzt iOS 15 und iPadOS 15. Nutzer können die App über den App Store von Apple auf iPhone und iPad herunterladen und sind so für die neuen Betriebssysteme gerüstet, wenn diese auf den Markt kommen.

"Wir hören immer wieder, dass unsere Kunden Wert auf aktuelle iPhones und iPads legen, um ihre Kunden zu beeindrucken", so Prakash Gupta. "Im Gegenzug liegt es in unserer Verantwortung als MDM-Partner, dies zu ermöglichen. Wir laden die Administratoren ein, sich mit ihren Fragen an uns zu wenden; wir helfen ihnen gerne weiter."

Eine Liste der in iOS 15 und iPadOS 15 hinzugefügten Funktionen finden Sie hier.

Informationen zu 42Gears

42Gears ist ein führender Anbieter von vereinheitlichen Endpunktmanagementlösungen und bietet SaaS- und Vor-Ort-Lösungen zur Sicherung, Überwachung und Verwaltung aller Unternehmensendpunkte wie Tablets, Telefone, Desktops, Wearables und VR-Headsets. Die Produkte von 42Gears unterstützen sowohl firmeneigene als auch mitarbeitereigene Geräte auf den Plattformen Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Wear OS, VR und Linux. Die Produkte von 42Gears werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, z. B. im Gesundheitswesen, in der Fertigung, in der Logistik, im Bildungswesen und im Einzelhandel. Über 18.000 Kunden in mehr als 115 Ländern vertrauen auf die Produkte von 42Gears. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.42gears.com.

