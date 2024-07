Rügenwalder Mühle

Pop-Musik-Fans aufgepasst: Rügenwalder Mühle sucht Wurstpromoter:in (w/m/d) mit Taste- und Textsicherheit für das größte Konzertereignis des Jahres

Hamburg

Es ist eine Stellenanzeige, die aktuell vor allem in den Sozialen Medien für Aufsehen sorgt und das Herz von Pop-Musik Fans aus ganz Deutschland höherschlagen lässt: Die Rügenwalder Mühle sucht ein:e Wurstpromoter:in (w/m/d) auf Minijob-Basis für DAS musikalische Megaevent am 23. Juli 2024 im Hamburger Volksparkstadion. Bei dem in Online-Portalen und in Stellenbörsen veröffentlichten Job setzt das Unternehmen auf smarte wie humorvolle Anspielungen und lässt die Community selbst darauf kommen, um was und vor allem wen es geht.

Denn bei diesem außergewöhnlichen Job geht es nicht nur um glühende Grillkohle, sondern auch um heiße Fanliebe. Bewerbungen für den Traumjob am 23. Juli 2024 in Hamburg werden ab sofort über eine eigens eingerichtete Landingpage sowie über Instagram und TikTok entgegengenommen.

Der Traumjob, um zum Konzert des Jahres zu kommen

"Am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt", sagt Steffen Zeller, Chief Marketing Officer (CMO) bei der Rügenwalder Mühle. "Das gilt für unsere Partnerschaft als Cateringpartner des Hamburger SV bei Fußball-Spielen - und mit unseren engen Verbindungen zum Volksparkstadion, eben auch bei Konzerten. Nun konnten wir zusätzlich eine Aktion auf die Beine stellen, die nicht nur charmant ist, sondern Menschen zusammen feiern lässt. Auch wenn wir Hindernisse wie ein seit Monaten komplett ausverkauftes Livekonzert überwinden müssen."

Ein versteckter, aber zentraler Hinweis für interessierte Bewerber:innen und Fans US-Amerikanischer Pop-Musik: Gesucht werden nicht einfach nur Wurst-Lover (w/m/d) der nächsten Ära, sondern Bewerber:innen mit Taste- und Textsicherheit sowie Hands-up Mentalität und einer Leidenschaft für ikonischen Outfits. In den Kommentarspalten auf Social Media diskutieren Fans bereits, um welche Pop-Künstlerin es sich handeln könnte.

Ein Job, mit ausgezeichneter Work-Liveshow-Balance im Hamburger Volksparkstadion

"Das ist vielleicht die spannendste Stellenausschreibung, die Hamburg aktuell zu bieten hat. Ein einzigartiger, begehrter Arbeitsplatz in Stadion-Atmosphäre mit ausgezeichneter Work-Liveshow-Balance", sagt Steffen Zeller.

Als Arbeitgeber für einen unvergesslichen Abend voller Chart-Hits bringt die Rügenwalder Mühle nicht nur ein leidenschaftliches Team vor Ort, sondern auch glamouröse Arbeitskleidung mit Style, den passenden Grill sowie beste Sicht auf das Konzertereignis des Sommers mit.

Die seit Monaten ausverkaufte Stadion-Tour des US-Megastars ist ein absoluter Zuschauermagnet: Schon jetzt erwartet Hamburg einen Tourismus- und Hotelboom. Mehr als 100.000 Fans werden in der Hansestadt erwartet und feiern in bunter und vielfältiger Einheit ihr Idol, das mit ihren Songs die Single-Charts dominiert.

Rügenwalder Mühle bringt Fan mit schlauem Trick auf restlos ausverkauftes Mega-Event und lässt Herzen von Pop-Musik-Fans höher schlagen

Tickets für das Konzert sind für Fans nicht nur kostspielig, sondern nicht mehr zu ergattern. Bereits kurz nach der Ankündigung der Tourstopps für Hamburg (23. und 24. Juli 2024) erfolgte ein nie dagewesener Ansturm auf Online-Ticketshops.

Umso begehrter wird damit das mit einem Augenzwinkern formulierte Job-Angebot der Rügenwalder Mühle, das in den vergangenen Tagen auf der Karriere-Seite des Unternehmens, in Jobportalen sowie in Lifestyle Magazinen auftauchte - und bereits von zahlreichen Fangruppierungen in Online-Foren diskutiert und verbreitet wurde.

Jetzt bewerben: Landingpage erklärt Details zu Traumjob

Bewerbungen für die heiß begehrte Stelle als Wurstpromoter:in (w/m/d) der nächsten Ära sind ab sofort über eine eigene Landingpage bzw. über Instagram und TikTok möglich. Der Fantasie der Fans, um für den außergewöhnlichen Traumjob am 23. Juli 2024 im Hamburger Volksparkstadion ausgewählt zu werden, sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Alle Details finden sich unter dem Hashtag #Wurstpromoter sowie unter www.ruegenwalder.de/wurstpromoter.