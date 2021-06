IG Swissgarant

Das grosse Abenteuer Mille Miglia 2021

Die Mille Miglia zieht Jahr für Jahr Millionen von Menschen aus der ganzen Welt nach Italien.

Thomas Hauser aus Zofingen und Ronar Härtsch aus Rickenbach werden mit dem Lancia Aurelia B20 2.5 GT Baujahr 1956, an der diesjährigen 1000 Miglia am Mittwoch 16.6.2021 um ca. 16 Uhr in Brescia starten.

Sie werden von uns täglich sendebereite Videos als Live-Berichterstattungen von der Mille Miglia 2021 erhalten. Diese Videos können Sie unmittelbar nach Erhalt frei verwenden.

Im Anhang senden wir Ihnen das erste Video der Mille Miglia 2021.

weitere Infos zur Mille Miglia 2021 unter www.1000miglia.it

Das Video können Sie unter https://vimeo.com/562707722 anschauen und herunterladen

Mille Miglia 2021 Team Hauser - Härtsch

