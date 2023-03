Teklynx

TEKLYNX bringt TEKLYNX CENTRAL 7.0 auf den Markt, ein verbessertes Etiketten-Managementsystem für Unternehmen

Auch, Frankreich, 7. März 2023 (ots/PRNewswire)

TEKLYNX International, ein Unternehmen, das weltweit für seine Barcode-Etikettierungssoftware-Lösungen bekannt ist, gab heute die Einführung seines verbesserten Etiketten-Managementsystems TEKLYNX CENTRAL 7.0 bekannt. Diese Lösung wurde entwickelt, um die Etikettierung zu optimieren und zu standardisieren. Sie ermöglicht es Unternehmen, das Design von Etiketten, die Freigabe, die Druckautomatisierung und die Berichterstellung von einem einzigen Standort aus zu verwalten.

TEKLYNX CENTRAL wurde entwickelt, um komplexe Etikettierungsanforderungen zu erfüllen und sich mit lokalen oder cloud-gehosteten ERP-Systemen zu integrieren, um die Anwendung für Druckanwender zu vereinfachen. Seine browserbasierte Druckschnittstelle mit Zugriff über sichere Benutzeranmeldungen beseitigt die Notwendigkeit der Installation auf einzelnen Arbeitsstationen und ermöglicht bedarfsgerechten Etikettendruck von überall auf der Welt aus.

TEKLYNX CENTRAL 7.0 bietet neue Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen, die betriebliche Effizienz zu steigern und Etikettendruckprozesse zu optimieren:

Verbesserte Druckfunktionen: Drucken in PDF und Drucken von mehrseitigen Etiketten über die Cloud zu lokalen Druck-Arbeitsplätzen.

Automatische Server-Skalierung: Skaliert automatisch die Serverkapazitäten je nach Nutzung, um eine optimale Softwareleistung und -stabilität zu gewährleisten.

Verbesserte Suche: Verfeinern Sie die Suchergebnisse in Ihrer Etikettendatei, um schnell die richtigen Etiketten für den Druck zu finden.

Automatisches Speichern: Speichert Etikettenentwürfe automatisch lokal, wenn die Serververbindung unterbrochen wird.

Nachdruck von Kommentaren: Verwaltungsoption, die einen Kommentar erforderlich macht, wenn ein Nachdruck ausgewählt wird, um einen detaillierteren Audit-Trail (Prüfpfad) zu erzielen.

Einfache Anpassung der Ränder: Modifizieren Sie horizontale und vertikale Etikettenränder direkt von der Druckoberfläche aus, um ein präzises Drucken zu ermöglichen.

„Wir freuen uns, die in TEKLYNX CENTRAL 7.0 angebotenen Verbesserungen auf den Markt zu bringen, und sind stolz darauf, unsere Softwarelösungen basierend auf Kundenbedürfnissen, Branchenstandards und fortschrittlicher Technologie kontinuierlich zu verbessern", sagt Thierry Mauger, Präsident von TEKLYNX International. „TEKLYNX CENTRAL 7.0 hilft Unternehmen, den Etikettendruck in ihrer gesamten Lieferkette zu vereinfachen und einfacher an Veränderungen anzupassen."

Demoversion von TEKLYNX CENTRAL 7.0 anfragen, um zu sehen, wie Ihr Unternehmen vom Etiketten-Management profitieren kann.

INFORMATIONEN ZU TEKLYNX INTERNATIONAL

TEKLYNX International sorgt für besser funktionierende Lieferketten. Heute vertrauen mehr als 750.000 Unternehmen in mehr als 170 Ländern auf integrierte Barcodes und RFID-Etikettendesign-Lösungen von TEKLYNX sowie den Menschen hinter den Lösungen, um Barcode-Etikettierungsvorgänge effizient, präzise, sicher und branchenkonform zu gestalten. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist TEKLYNX aufgrund seiner zuverlässigen Software und seines erstklassigen Kundendienstes weltweit führend. Um mehr darüber zu erfahren, wie die TEKLYNX-Community Unternehmen in verschiedenen Branchen weltweit hilft, besuchen Sie teklynx.com oder rufen Sie TEKLYNX in Ihrer Region an. Barcode Better™ with TEKLYNX.

