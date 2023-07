Astronergy

Astronergy erhält die weltweit erste „Zero Carbon Factory"-Zertifizierung der PV-Industrie durch den TÜV Rheinland

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Nach einem zweimonatigen Modernisierungs- und Verifizierungsprozess erhielt die Astronergy Jiangsu Yancheng Manufacturing Base (Yancheng Base) am 17. Juli die weltweit erste „Zero Carbon Factory"-Zertifizierung der PV-Industrie durch den TÜV Rheinland und setzte damit ein weiteres Zeichen für Astronergys Engagement für eine grünere Welt.

Nach der Verifizierung durch den TÜV Rheinland erhielt die Yancheng Base eine Drei-Sterne-Bewertung und wurde erfolgreich mit dem Zero Carbon Factory (Type 1) Zertifikat ausgezeichnet, das von der China Energy Conservation Association anerkannt wird.

Um mehr kohlenstofffreie Fabriken auf den neuesten Stand zu bringen, hat Astronergy Anfang Juni eine Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland vereinbart. Der TÜV ist eine der teilnehmenden Einheiten des weltweit ersten vollständigen und quantifizierbaren Standards für den Bau von kohlenstofffreien Fabriken und der Bewertungsregeln – der 'Evaluation Specification of Zero-carbon Factory' (T/CECA-G 0171-2022) – und einer der ersten Gruppen von Dienstleistern für die Bewertung und Zertifizierung von kohlenstofffreien Fabriken.

In Übereinstimmung mit den Bewertungsregeln und mit Hilfe des TÜV Rheinland wird Astronergy bis Ende 2030 mindestens sieben weitere Fabriken haben, die durch technische Maßnahmen wie Energieeinsparung, Emissionsreduzierung und Kohlenstoffeliminierung während der Fabrikplanung und -gestaltung, der Konstruktion, des Managements und der Herstellungsprozesse eine umfassende Null-Emissionsleistung erreichen.

Informationen zu Astronergy

Astronergy gehört zur CHINT-Gruppe und ist ein intelligentes Produktionsunternehmen, das sich auf Photovoltaikzellen und -module konzentriert. Es wurde 2006 gegründet und ist eines der ersten privaten Unternehmen in China, das im Bereich der Photovoltaik Fuß gefasst hat. Und es ist ein Pionier bei n-Typ TOPCon PV-Modulen.

Astronergy hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweit wettbewerbsfähigste Anbieter von Photovoltaik-Modulen zu sein und eine nachhaltige und kohlenstofffreie Welt mit Solarenergie zu schaffen. Astronergy konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von hocheffizienten kristallinen Silizium-PV-Zellen und PV-Modulen und hat kontinuierlich die hocheffizienten, qualitativ hochwertigen und leistungsstarken Module der ASTRO-Serie auf den Markt gebracht. Dank der großformatigen Wafertechnologie können sowohl bifaziale als auch monofaziale Module der ASTRO-Serie perfekt in allen Szenarien eingesetzt werden, z. B. in Großkraftwerken, kommerziellen und industriellen PV-Anlagen und PV-Anlagen für Haushalte. Als Pionier der Massenproduktion von n-Typ TOPCon PV-Modulen ist Astronergy weiterhin führend in der n-Typ TOPCon-PV-Zelltechnologie.

( www.astronergy.com)

