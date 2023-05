Astronergy

Astronergy gewinnt „Top-Darsteller 2023 "-Titel von PVEL

Shanghai (ots/PRNewswire)

Astronergy, ein weltweit führendes Unternehmen der PV-Branche und Pionier bei n-Typ TOPCon PV-Modulen, wurde in der jährlichen PV Evolution Labs (PVEL) PV Module Reliability Scorecard mit dem Titel „2023 Top Performer" ausgezeichnet und erhielt am 25. Mai auf der SNEC PV Power Expo in Shanghai, China, seine siebte „Top Performer"-Trophäe.

PVEL ist ein führendes unabhängiges Labor der nachgelagerten Solarindustrie und ein Mitglied der Kiwa Group. Die PV Module Reliability Scorecard könnte der Branche wichtige Erkenntnisse über langfristige Zuverlässigkeits- und Leistungsdaten liefern und die Ergebnisse des PV Module Product Qualification Program (PQP) zusammenfassen, ein umfassendes Prüfverfahren, das 2012 vom PVEL eingeführt wurde, um empirische Daten für das Benchmarking von PV-Modulanbietern sowie Energieertrags- und Finanzmodelle auf Projektebene zu liefern.

In diesem Jahr wurde der Top Performer-Status für 16 Astronergy-Modulprodukte vergeben. Zu diesen Produkten gehören alle TOPCon-Module der ASTRO N-Serie (ASTRO N5 & ASTRO N5s), die die von Astronergy unabhängig entwickelte n-Typ TOPCon-Technologie verwenden. Der autorisierte Status ist der Beweis für ASTRO N TOPCon-Module mit den Vorteilen höherer Leistung und geringerer Degradation.

„PVEL gratuliert Astronergy dazu, dass sie mit ihrer neuen n-Typ TOPCon-Modulgeneration als Top Performer in der Scorecard 2023 aufgeführt sind", sagte Kevin Gibson, Geschäftsführer von PVEL. „Wir freuen uns, Astronergy für das vierte Jahr in Folge für ihr Engagement bei der Herstellung zuverlässiger Module im Rahmen des PVEL-Produktqualifizierungsprogramms auszuzeichnen.."

Jack Zhou, Leiter des globalen Technologie- und Produktmanagements bei Astronergy, sagte bei der Zeremonie: „Seit Astronergy im Jahr 2022 die Führung bei der Umstellung der PV-Technologie von p-Typ auf n-Typ übernommen hat und mit den TOPCon PV-Modulen der ASTRO N-Serie Pionierarbeit geleistet hat, haben wir zahlreiche Experimente und adaptive Verbesserungen an den Produkten durchgeführt.

Der Markt hat uns ein großartiges Feedback zur Leistung der Produkte gegeben, und wir haben einige Aufträge über 100 MW in LATAM, Australien, Deutschland und China unterzeichnet, fügte Zhou hinzu, und der Top-Performer-Status von PVEL ist ein großartiges Feedback aus der Sicht autorisierter Dritter. Gegenwärtig wird die TOPCon-Technologie unserer Produkte immer weiter verbessert, und die gestrigen ASTRO N7-Produkte sind unsere TOPCon-Module der nächsten Generation mit kontinuierlichen Erweiterungsmöglichkeiten zum Nutzen aller Verbraucher.

