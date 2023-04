AWE

AWE2023 eröffnet mit Ausblick auf Smart Home

Shanghai (ots/PRNewswire)

Die AWE2023 wird am 27. April im Shanghai New International Expo Centre eröffnet. Unter dem Motto „Smartize the Future" präsentiert die AWE2023 Verbrauchern aus aller Welt einen Panoramablick auf das intelligente Leben der Zukunft. Dazu gehören die neuesten Innovationen aus den Bereichen Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik von über 1.000 Ausstellern aus der ganzen Welt.

Auf einer Fläche von 150.000 Quadratmetern zeigen die 13 Messehallen der AWE2023 im neuen internationalen Expo Centre in Shanghai die neuesten Errungenschaften aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Smart Home, intelligente Technologie, digitale 3C-Produkte, intelligente Unterhaltung, tragbare Geräte, virtuelle/erweiterte Realität, intelligentes Fahren, Robotik und mehr.

Über 1000 Aussteller sind auf der AWE2023 mit dabei, darunter internationale Marktführer aus der Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronik wie Miele, Kuppersbusch, Bosch, Siemens, Fisher&Paykel, Panasonic, Samsung, Sony, Sharp, AEG, Gorenje, LIEBHERR, BERTAZZONI, SCHULTHESS, ASKO, Electrolux, Whirlpool, Hitachi, Laurastar, Philips, TEKA, Rinnai, NORITZ, Vaillant, Westinghouse, Kärcher, BISSELL, OSIM, LOCK&LOCK, Morphy Richards und ECOWATER, chinesische große Haushaltsgerätemarken wie Haier, Hisense, TCL, Casarte, Skyworth, Konka, Changhong, Gree, Aux, Fotile, Robam, Vatti, Vanward, Macro, HEGII, ARROW, Galanz, Joyoung, Supor, Lexy, Bear, Ecovacs, Tineco, Dreame, Roborock, Viomi, Meida, Golden Home, Marssenger, Sanfer, Airmate, ASD, Flyco, SID, Yueli, Laifen und Rotai; Technologiegiganten und Einhorn-KI-Unternehmen wie Huawei, JD.com, iFLYTEK, Tuya, Aispeech, LME, Mlily, Imou und Realtek sowie Kernkomponenten- und Materiallieferanten wie CSOT, Huayi, Jiaxipera, Donper, GMCC&Welling, Qianjiang, Embraco, Highly, Wanbao, Zanussi, 3M, SCHOTT, LEONHARD KURZ, Gree Industries und SERI. Aussteller aus der Unterhaltungselektronik sind auf der AWE besonders stark vertreten. Der Ausstellungsbereich Consumer Electronics & Smart Technologies, der sich über drei Hallen erstreckt, heißt wieder Giganten wie Samsung, Sony und Huawei willkommen. Auch der Bereich mit internationalen Marken erstrahlt in vollem Glanz. Miele expandiert auf über 1.000 Quadratmeter und Bertazzoni und TEKA sind erstmals auf der AWE dabei. Nach dem Debüt von HEGII bei der letzten AWE nimmt ARROW in diesem Jahr an der Messe teil und erweitert damit die Smart Home-Umgebung von AWE.

Die neuesten Smart Home-Produkte von Haier werden den Besuchern in vier intelligenten Ausstellungsräumen präsentiert, die von Smart Home Brain ausgestattet sind und für individuelle Anwendungsbereiche wie Unterhaltung, Baden, Schlafen usw. konzipiert sind. Huawei präsentiert auf der AWE zum ersten Mal seine umfassenden Smart-Home-Lösungen. Auf einer Fläche von über 800 Quadratmetern auf zwei Stockwerken können die Besucher Smart-Home-, Hotel- und andere Smart-Space-Szenarien hautnah erleben und immer wieder neue Eindrücke gewinnen. Hisense konzentriert sich auf seine Strategie für große Displays und zeigt seine ständigen Durchbrüche von neuen Displays über die Darstellung von Szenen aus dem Alltag bis hin zu intelligenten Anwendungsbereichen wie Reisen, Büro, Konferenzen und Gesundheitswesen. TCL stellt seine intelligente IoT-Präsenz und seine intelligenten Lebenskonzepte durch neue Produkte wie intelligente Haushaltsgeräte, Smartphones und biegsame Displays mit variabler Krümmung vor.

Auf der AWE2023 treten die Display-Giganten Samsung, Sony und Sharp mit 8K-Fernsehern und modernsten Display-Technologien gegeneinander an. Neue AR/VR-Produkte werden auf der AWE zum Hit: AR-Brillen von TCL Thunderbird und VR-All-in-One-Geräte von Hisense und Skyworth öffnen den Verbrauchern das Tor zum Metaversum.

Reisen ist eine Art Erweiterung des Familienlebens. Die von Huawei mit konzipierte AITO M5 Intelligent Driving Edition, der HT-i SUV von Skyworth und der GV60 von Samsung und seinem Partner Genesis werden auf der AWE vorgestellt und bieten den Benutzern eine neue Perspektive und Erfahrung im Bereich des intelligenten Reisens.

Zu den begleitenden Aktivitäten der AWE gehören unter anderem der AWE Summit 2023-Innovation for Real Change und der AWE Summit 2023 - Future Home 2035, die AWE Award Ceremony, die China Household Electrical Appliance Industry Chain Conference, die China New Retail Conference 2023, die GTIC 2023 | Global Technology Innovation Conference on AIoT and Smart Home und der China Vacuum Cleaning Appliance Industry Summit 2023.

Livestreaming wird in Zusammenarbeit mit CCTV2 angeboten, das berühmte Moderatoren einsetzt, die ihren Rundgang durch die AWE per Livestream übertragen. Social-Media-Influencer und Unternehmenschefs besuchen die Messe und übertragen sie per Livestream im Rahmen der Kampagne am 1. Mai zur Home Appliance Week auf JD.com. Der Hashtag #AWE Trendy Home Appliance wird bei Douyin eingerichtet, um ein umfassendes Einkaufserlebnis sowohl online als auch vor Ort zu ermöglichen.

Mit der Aufhebung der COVID-Kontrollen in China wächst die Zahl der Besucher aus Übersee auf der AWE exponentiell. Haier lädt etwa 300 Kunden aus über 20 Ländern ein, das innovative Haier Smart Home zu erleben. Die AMK, der deutsche Verband der modernen Küchenindustrie, organisiert eine europäische Delegation zum Besuch der Messe und wird voraussichtlich 2024 wieder auf der AWE vertreten sein.

