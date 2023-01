RateGain

RateGain schließt Vereinbarung zur Übernahme von Adara und zum Aufbau der umfassendsten Reiseabsichts- und Datenplattform der Welt

Übernahme wird Unternehmen dabei helfen, auf umfassendste Reiseabsichts-, Preis- und Bestandsdaten zuzugreifen, um höheren ROI zu erzielen

RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), ein globaler Anbieter von SaaS-Lösungen für die Reisebranche und das Gastgewerbe, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme von Adara Inc. (Adara) durch Abschluss eines Übertragungs- und Übernahmevertrags (Vollzugsvertrags) abgeschlossen hat. Das auf dem globalen Markt für prädiktive personalisierte Verbraucherinformationen führende Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley plant die Verbesserung seiner KI-basierten DaaS (Data as a Service)- und Martech-Angebote, um die umfassendste, durch KI unterstützte Reiseabsichts- und Datenplattform der Welt aufzubauen.

Da digitale Kanäle eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung von Reiseentscheidungen spielen, ist es für Marketingspezialisten und Werbeteams entscheidend, Möglichkeiten zu finden, solche Absichten präzise zu erfassen und die richtige Zielgruppe anzusprechen, um den Kapitalertrag ihrer Marketinginvestitionen zu erhöhen.

Adara wurde 2009 von Charles Mi in San Francisco gegründet und ist mittlerweile ein zuverlässiger Partner für Datenerfassung und Datenmangement, der branchenführende Blue-Chip-Unternehmen in der Reisebranche und im Gastgewerbe dabei unterstützt, in der schnelllebigen digitalen Wirtschaft durch die Bereitstellung prädiktiver Informationen für eine optimale Kundenbindung zu sorgen.

Adara, das weltweit führende Unternehmen für die Erfassung zugangsbeschränkter Daten und ethische Datenverarbeitung, nutzt künstliche Intelligenz, um die Leistungsfähigkeit globaler Datenkonsortien mit mehr als 24 Milliarden Datenelementen in 130 Ländern zu kombinieren, die digitales Marketing, Programmatic Advertising (programmatische Werbung), Kampagnenmessung sowie Customer-Relationship-Management (CRM) und Bindung fördern, und so seine Kunden darin unterstützt, bessere Verbindungen zu schaffen, um die Kundenbindung und die Rentabilität zu steigern.

In Bezug auf die Übernahme erklärte Bhanu Chopra, Chairman und Gründer von RateGain: „Wir freuen uns sehr, das Adara-Team in der RateGain-Familie begrüßen zu dürfen. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal von Adara liegt in seinem Zugriff auf zugangsbeschränkte Reiseabsichtsinformationen der weltweit führenden Akteure in der Reisebranche und im Gastgewerbe sowie der Organisationen für Reisezielmarketing, und darin, sich weniger auf traditionelle Methoden zur Nachverfolgung der Kundenabsicht zu verlassen. Der Unternehmensfokus auf Innovation und die Bereitstellung eines herausragenden Kundenservice hat mich überzeugt, dass wir der Branche gemeinsam zuverlässige, umfassende Absichts- und Preisermittlungseinsichten in Echtzeit bieten können, die es Anbietern erleichtern, Gäste zu erkennen, zu gewinnen und zu halten."

Charles Mi, Gründer und Chief Executive Officer von Adara, kommentierte die Übernahme wie folgt: „Wir freuen uns, zur weltweiten RateGain-Familie zu gehören. Bhanu Chopras Vision, eine umfassende Plattform zu entwickeln, die Unternehmen dabei helfen kann, ihren Umsatz zu maximieren, steht in Einklang mit den Vorstellungen von Adara, und der Zusammenschluss von RateGain und Adara wird dies weiter vorantreiben, um ein einzigartiges Wertversprechen zu schaffen, das die Branche braucht, da immer mehr Reisende digitale Kanäle zur Informationssuche, Planung und Buchung von Reisen nutzen. Ich bin gespannt auf die Zukunft und kann es nicht erwarten, den Erfolg von Adara mithilfe von RateGain zu vergrößern."

Die Branche braucht heute eine Plattform wie diese, um sich an die sich ändernden Erwartungen der Gäste anzupassen.

Gäste zu gewinnen, wird heute immer teurer, da sowohl traditionelle als auch digitale Werbemedien im Hinblick darauf, die Aufmerksamkeit des Käufers zu erregen, extrem wettbewerbsfähig geworden sind, da die Reisenden zunehmend zu digitalen Kanälen wechseln, um sich inspirieren zu lassen, Informationen zu sammeln, zu buchen und Kontakt aufzunehmen.

Angesichts der steigenden Kosten und des Wunsches, einzigartigere Erlebnisse zu haben, möchten Reisende verschiedene Marken ausprobieren, die ihnen durch personalisierte Erlebnisse und Angebote einen Mehrwert bieten können. Doch Marken haben heutzutage nur einen begrenzten Einblick in die Kundenvorlieben.

Die Übernahme wird auch die Position von RateGain innerhalb der Werbeteams in führenden Hotelketten, bei Fluglinien und Autovermietungen stärken und konsolidieren, die sowohl mit Adara als auch RateGain zusammenarbeiten, und den Zugang zu einem Nischensegment von mehr als 50 Organisationen für Reisezielmarketing in den Vereinigten Staaten ermöglichen.

Gemeinsam werden Adara und RateGain die umfassendste Plattform für Reiseabsichten, die mehr als 200 Milliarden ARI-Aktualisierungen verarbeitet, fast 30 Milliarden Datenpunkte verwaltet und mit mehr als 700 Partnern in mehr als 100 Ländern zusammenarbeitet, und so der Branche eine einzige Quelle bietet, um die Absichten zu verstehen, sie gezielt anzusprechen und umzusetzen.

Informationen zu RateGain

RateGain Travel Technologies Limited ist ein globaler Anbieter von SaaS-Lösungen für die Reisebranche und das Gastgewerbe, der mit mehr als 2.800 Kunden und mehr als 700 Partnern in mehr als 100 Ländern zusammenarbeitet und ihnen dabei hilft, die Umsatzgenerierung durch Akquisition, Bindung und Expansion des Kundenbudgets zu beschleunigen.

RateGain ist heute einer der weltweit größten Verarbeiter von elektronischen Transaktionen, Preispunkten und Reiseabsichtsdaten, die Umsatz-, Vertriebs- und Marketingteams in Hotels, bei Fluggesellschaften, Metasucheunternehmen, Paketanbietern, Autovermietungen, Reisemanagement-Unternehmen, Kreuzfahrten und Fähren dabei unterstützen, bessere Ergebnisse für ihr Geschäft zu erzielen.

RateGain wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indien. Heute arbeiten RateGain und seine mehr als 600 Mitarbeiter auf der ganzen Welt mit 23 der besten 30 Hotelketten, 25 der besten 30 Online-Reisebüros und allen ausgezeichneten Autovermietungen zusammen, darunter acht Fortune-Global-500-Unternehmen, um jeden Tag neue Einnahmen zu erschließen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.rategain.com

Informationen zu Adara

Das RateGain-Unternehmen Adara ist eine der weltweit größten Plattformen für den Datenaustausch und bietet Zugang zu ethisch gewonnenen Kundendaten. Mit mehr als 270 globalen Partnern, die aggregierte Echtzeit-Daten Reisender bieten, liefern wir umsetzbare Erkenntnisse und prädiktive Informationen, um einen höheren Marketing-ROI zu fördern. Adara baut auf der weltweit reichsten Reisedaten-Kooperation auf und hilft Marken dabei, sich in der schnelllebigen digitalen Wirtschaft mit 4 Milliarden Suchen und über 23 Milliarden Datenelementen in mehr als 100 Ländern zu behaupten.

