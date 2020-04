Limacorporate S.p.A.

LimaCorporate gibt den erfolgreichen Abschluss des ersten vollständigen Schulterersatzes mit dem Smart SPACE 3D Positioner bekannt

LimaCorporate macht durch die meilensteinbasierte Übernahme von TechMah Medical weiterhin Fortschritte bei seiner strategischen Hauptinitiative, die Entwicklung einer digitalen Plattform voranzutreiben, um Chirurgen mit innovativen Lösungen zu versorgen, die ihnen helfen würden, bessere Ergebnisse mit einem leicht zugänglichen und nachhaltigen Wirtschaftsmodell zu erzielen. TechMah Medical wurde 2014 von Dr. Mohamed Mahfouz, Professor für Biomedizinische Technik an der Universität von Tennessee, gegründet.

Nach dem ersten erfolgreichen Einsatz des Smart SPACE Virtual 3D Planner im Februar freut sich LimaCorporate, bekanntgeben zu können, dass der erste Fall mit der Kombination von 3D Virtual Planner und Glenoid 3D Positioner in den USA erfolgreich abgeschlossen wurde.

Smart SPACE ist die digitale Plattform von LimaCorporate und stellt eine neuartige Orthopädietechnik und eine reiche Pipeline von branchenumwälzenden Anwendungen vor. Smart SPACE ist eine neue Umgebung, die entwickelt wurde, um die Fähigkeiten von Chirurgen und die Vorhersehbarkeit chirurgischer Ergebnisse zu verbessern und damit dem Arzt ein sichereres Gefühl bei der Arbeit zu bieten. Diese bahnbrechende Lösung bietet Chirurgen in Echtzeit und individuell für jeden Patienten Feedback zur Positionierung das Implantats und ermöglicht es ihnen gleichzeitig, ihren gewohnten Arbeitsablauf und die üblichen Vorkehrungen im OP und für den Patienten beizubehalten. Smart SPACE wird in Zusammenarbeit mit TechMah Medical entwickelt.

Smart SPACE befindet sich derzeit in einer kontrollierten Release-Phase in den Vereinigten Staaten. Das System wurde in Europa, Australien und Neuseeland freigegeben. Eine weitere Erweiterung des kontrollierten Release ist daher für später in diesem Jahr geplant.

Der erste klinische Fall unter Verwendung des Smart SPACE 3D Virtual Planner und des 3D Glenoid Positioner wurde von Dr. Shelden Martin in OrthoArizona in Phoenix, Arizona, in den USA durchgeführt. Dr. Martin wählte für diesen Fall eine SMR-Reverse-Prothese und erklärte: "Dies war aufgrund des allgemeinen Zustands des Patienten und des Vorhandenseins von großen Knochendefekten ein sehr anspruchsvoller Fall." Dr. Martin fügte hinzu: "Der Fall verlief völlig reibungslos, und ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der 3D Virtual Planner erwies sich als ein sehr nützliches Werkzeug und half mir, eine klare Vorstellung davon zu erhalten, wie ich an diesen speziellen Patienten herangehen wollte. Der 3D Positioner passt perfekt auf den Glenoid und war sehr stabil. Die Platzierung des Stiftes war einfach und erfolgte gemäß unserem präoperativen Plan. Insgesamt war ich mit dem Ergebnis dieses Falls sehr zufrieden und freue mich darauf, den Smart SPACE Planner und 3D Positioner erneut zu verwenden."

Luigi Ferrari, CEO von LimaCorporate, fügte hinzu: "Der erfolgreiche Abschluss dieser herausfordernden Operation, die mit dem Smart SPACE Shoulder 3D Virtual Planner geplant und mit dem Smart SPACE Glenoid 3D Positioner durchgeführt wurde, ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Geschichte von LimaCorporate und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, einen bedeutenden Beitrag zur Transformation der orthopädischen Chirurgie von heute zu leisten."

Michael Bauer, Partner bei EQT und Co-Head des Healthcare Sector Teams von EQT, fügte hinzu: "Limas Niveau an Innovation und Neuartigkeit bei der Rekonstruktion von großen Gelenken und Gliedmaßen ist nach wie vor beeindruckend, und Smart SPACE ist ein weiteres Beispiel für seine Leidenschaft, das Leben der Patienten zu verbessern und den Status quo bei der Bereitstellung von Pflegeleistungen anzufechten. EQT ist stolz darauf, Lima zu unterstützen, und wird weiterhin in die langfristige Entwicklung des Unternehmens investieren."

Über LimaCorporate

LimaCorporate ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das rekonstruktive orthopädische Lösungen für Chirurgen anbietet, die sich der Herausforderung stellen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Das in Italien ansässige Unternehmen LimaCorporate hat sich der Entwicklung innovativer Produkte und Verfahren verschrieben, die es Chirurgen ermöglichen, die ideale Lösung für jeden einzelnen Patienten auszuwählen. Die Produktpalette von LimaCorporate umfasst Revisionen großer Gelenke und Primärimplantate sowie komplette Extremitätenlösungen einschließlich der Fixierung.

Über TechMah Medical

TechMah Medical ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Lieferung orthopädischer Lösungen konzentriert. Wir entwickeln innovative Anwendungen, die die Erfahrung von Patienten und Ärzten während des gesamten Prozesses des Gelenkersatzes verbessern sollen. Unser Team von Wissenschaftlern und Technikern mit Sitz in Knoxville, Tennessee, ist bestrebt, Qualität und Effizienz durch individuelle Anpassung zu verbessern.

