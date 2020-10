PartnerVine GmbH

Clifford Chance Applied Solutions startet auf PartnerVine

Clifford Chance Applied Solutions, die Tochtergesellschaft von Clifford Chance LLP für digitale juristische Produkte, startete heute auf PartnerVine mit Cross-Border Publisher: Data Protection, einem Produkt, das umfassende Datenschutzinformationen zu 17 Ländern in Europa liefert.

"Clifford Chance Applied Solutions freut sich sehr, Cross-Border Publisher: Data Protection, über PartnerVine zu starten. Darin bieten wir fachkundige Anleitung zu einer umfassenden Liste mit Datenschutzthemen, die von Clifford Chance LLP (und einer lokalen Anwaltskanzlei) erstellt wurde und ab jetzt online verfügbar ist. Wir freuen uns sehr, PartnerVine dieses Produkt auf PartnerVine anzubieten", erklärte Jeroen Plink, der CEO von Clifford Chance Applied Solutions in New York.

"Dank Cross-Border Publisher: Data Protection ist es nicht mehr nötig, die Datenschutzpflichten in verschiedenen Rechtsordnungen zu prüfen. Mit diesem Produkt hat Clifford Chance Applied Solutions dies für Sie übernommen, und zwar zu einem Preis, der die Skalierbarkeit von Software deutlich macht. Für Unternehmen, die neue Märkte erschließen möchten, ist der Datenschutz immer eine Hürde. Diese Hürde ist soeben um einiges tiefer geworden", erklärte Jordan Urstadt, CEO von PartnerVine.

Cross-Border Publisher: Data Protection umfasst 78 Fragen und Antworten zum Datenschutz in einem Format, auf das über verschiedene Rechtsordnungen hinweg einfach zugegriffen und das leicht verglichen werden kann. Derzeit sind die folgenden Jurisdiktionen abgedeckt: Österreich, Belgien, die Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, die Slowakei, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich. Weitere Jurisdiktionen werden je nach Marktnachfrage hinzukommen.

Clifford Chance Applied Solutions ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Clifford Chance LLP, einer der weltweit führenden Anwaltskanzleien. Clifford Chance Applied Solutions hat seinen Sitz in London und New York und entwickelt Produkte, die das Fachwissen des internationalen Netzwerks von Clifford Chance LLP in Form von Software anbieten.

Informationen zu PartnerVine: Über das PartnerVine-Portal verkaufen weltweit führende Anwaltskanzleien ihre Rechtsprodukte. PartnerVine unterstützt Unternehmen beim Zugriff auf innovative Rechtsprodukte von Anwaltsbüros und hilft Kanzleien bei Tätigkeiten außerhalb ihres Netzwerks. Die PartnerVine-Community setzt sich für juristische Dienstleistungen ein, die über Software erbracht werden. PartnerVine hat Niederlassungen in Zürich und New York.

