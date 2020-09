School of Economics and Management, Tongji University

Tongji SEM landet im Ranking "Masters in Management" für 2020 der Financial Times auf 31. Platz

Shanghai (ots/PRNewswire)

Am 28. September 2020 veröffentlichte die Financial Times ihr weltweites Ranking für Masters in Management (MiM) für das Jahr 2020. Das "Master in Management"-Programm von Tongji SEM landete weltweit auf dem 31. Platz und in China auf dem 2. Platz. Im fünften Jahr in Folge gehört das Unternehmen zu den Top 50 der Welt.

Das MiM-Ranking der Financial Times ist berühmt für seine strengen Bewertungskriterien, unabhängige und objektive Datenerhebungen sowie ein umfassendes und tiefgehendes Bewertungssystem. Es gehört zu einem der weltweit anerkannten maßgeblichen Rankings im Bereich der Wirtschaftspädagogik. Das Ranking besteht aus 24 Unterindikatoren in vier Kategorien, um so umfassend die allgemeine Stärke der Wirtschaftshochschulen und die Qualität des Programms zu beurteilen. Tongji SEM zeigt in verschiedenen wichtigen Indikatoren eine herausragende Leistung. Im Bereich Salary Percentage Increase (prozentuale Gehaltssteigerung) liegt Tongji SEM mit 105 % weltweit auf dem 3. Platz; im Bereich Career Service Rank (Höhe der Karrierestufe) weltweit auf dem 6. Platz; bei Employed at Three Months (eingestellt nach drei Monaten) erzielt das Unternehmen einen Wert von 100 % innerhalb von drei Monaten nach dem Abschluss - nur 14 der Top-100-Wirtschaftshochschulen weltweit können diesen Standard erfüllen; die Overall Satisfaction (allgemeine Zufriedenheit) kommt weltweit auf den 15. Platz; darüber hinaus wurden wichtige Indikatoren wie Fakultät und Internationalisierung stetig verbessert.

Das MiM-Programm von Tongji SEM will exzellente Management-Eliten mit internationalem Weitblick, sozialer Verantwortung, innovativen Forschungsfähigkeiten und praktischen Problemlösungsfähigkeiten ausbilden. Tongji SEM arbeitet mit erstklassigen ausländischen Wirtschaftshochschulen zusammen, um eine internationale Lernatmosphäre zu schaffen und die Studenten dazu zu befähigen, die globale strategische Vision vollumfänglich zu verstehen sowie einen Sinn für die kulturübergreifende Sichtweise sowie soziale Verantwortung aus internationaler Sicht zu entwickeln. Dabei betont Tongji SEM auch die Integration von Theorie und Praxis, indem es mit Unternehmen zusammenarbeitet, um so den Studenten vielfältige Chancen für Praktika zu bieten.

Das Career Development Center (CDC) von Tongji SEM lädt Manager der Branche ein, um die Karriereplanung und Entwicklung der Studenten professionell anzuleiten - dafür werden Gespräche mit HR und Vorträge zu Peers organisiert. Zudem wurden professionelle Online-Beratungskurse und Service-Plattformen zur Arbeitsvermittlung entwickelt, um eine persönliche Beratung zu ermöglichen und den Studenten die Gelegenheit zu geben, umfassend Ratschläge und Unterstützung zu erhalten - von Praktikumsstellen bis zum Beschäftigungsverhältnis.

Die Verbesserung der Internationalisierung war schon immer eines der wichtigsten Ziele von Tongji SEM. Durch die schnelle Entwicklung der Volkswirtschaft Chinas kommen mehr und mehr Studenten aus dem Ausland nach China, um dort zu studieren. Um das Kennzeichen "Studying in China" noch weiter zu fördern, hat Tongji SEM den Master of Global Management (MGM) für internationale Studenten im Jahr 2019 aufgewertet, mit dem internationale Studenten lernen sollen, die Theorien und Methoden des internationalen Managements und die Möglichkeiten der Geschäftstätigkeit in China zu beherrschen, und selbst die Rolle der Führungsverantwortung in einem kulturübergreifenden Arbeitsumfeld zu übernehmen. (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Website: https://sem.tongji.edu.cn/semen/programs/mim-new/mim-overview/about-mgbm).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1283558/Tongji_SEM_FT_2020.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1283556/Students_Tongji_SEM.jpg

Pressekontakt:

tongjisem@tongji.edu.cn

+86-21-6598-2427