LyondellBasell

LyondellBasell beschließt Arbeiten zum Bau einer modernen Recyclinganlage in Wesseling fortzusetzen

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire)

LyondellBasell hat heute die Entscheidung getroffen, die Planung für den Bau einer chemischen Recyclinganlage am Standort Wesseling voranzutreiben. In dieser Anlage, die auf der MoReTec-Technologie von LyondellBasell basiert, sollen vorbehandelte Kunststoffabfälle in Ausgangsmaterial für die Produktion neuer Kunststoffe umgewandelt werden. Die endgültige Investitionsentscheidung ist für Ende 2023 vorgesehen.

Das bereits angekündigte deutsche Joint Venture Source One Plastics wird die Anlage mit Kunststoffabfällen beliefern. Source One Plastics plant den Bau einer Anlage, in der die Menge an Kunststoffverpackungsabfällen recycelt werden soll, die von rund 1,3 Millionen Bundesbürgern pro Jahr erzeugt wird. Diese Kunststoffabfälle werden aus Materialien wie mehrschichtigen Lebensmittelverpackungen oder gemischten Kunststoffbehältern bestehen, die heute in der Regel nicht recycelt werden.

"Wir arbeiten aktiv daran, die Kreislaufwirtschaft voranzubringen. Die Weiterentwicklung unserer MoReTec-Technologie ist ein weiterer Schritt, den LyondellBasell unternimmt, um die Entwicklung und Umsetzung skalierbarer nachhaltiger und kreislauffähiger Technologien zu beschleunigen", sagte Yvonne van der Laan, Executive Vice President, Circular and Low Carbon Solutions bei LyondellBasell. "Diese differenzierte Technologie mit hohem Ertrag wird es uns ermöglichen, Kunststoffabfälle in Pyrolyseöl und Pyrolysegas umzuwandeln, die wir in unseren Crackern als Ausgangsmaterial für die Produktion neuer Kunststoffe verwenden können. Feste Prozessrückstände können wiederverwendet oder in anderen Anwendungen verbraucht werden, was diese Technologie zu einem energieeffizienten, abfallfreien Verfahren für das Recycling von Kunststoffabfällen macht".

Die Inbetriebnahme der MoReTec-Anlage ist für Ende 2025 mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr geplant. Das produzierte Rohmaterial wird am Standort Wesseling von LyondellBasell in neue CirculenRevive-Polymere umgewandelt, die in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungen und Gesundheitsprodukten eingesetzt werden.

MoReTec - Eine innovative Geschichte

2018 begann LyondellBasell gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit der Grundlagenforschung im Bereich des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen, bei der die Effizienz der MoReTec-Technologie im Labormaßstab nachgewiesen wurde. Im Oktober 2019 kündigte das Unternehmen den Bau einer chemischen Recycling-Pilotanlage an seinem Standort in Ferrara, Italien, an, die im August 2020 in Betrieb genommen wurde. Mit dem Betrieb der Pilotanlage konnten die Forschungsarbeiten die Effizienz des Recyclingprozesses verbessern, einen kommerziell nutzbaren Katalysator identifizieren und weitere Fortschritte bei der Charakterisierung des Abfall-Rohstoffstroms erzielen. Die Fähigkeit der MoReTec-Anlage wurde weiter ausgebaut, indem die Pilotanlage im Jahr 2021 in eine industrielle Anlage im kleinen Maßstab umgewandelt wurde.

Heute ermöglicht die MoReTec-Technologie das Recycling der meisten Arten von Kunststoffen wie mehrschichtige Lebensmittelverpackungen oder gemischte Kunststoffbehälter. Die auf Polyolefinen basierenden Kunststoffabfälle werden in einer eigenen Reaktoreinheit zersetzt. Das Ergebnis ist ein hochwertiges Ausgangsmaterial, das für die Herstellung neuer Kunststoffe in den LyondellBasell Polymerstandorten verwendet werden kann.

Über LyondellBasell Als eines der führenden Chemieunternehmen der Welt strebt LyondellBasell jeden Tag danach, das sicherste, am besten geführte und am meisten geschätzte Unternehmen in unserer Branche zu sein. Die Produkte, Materialien und Technologien des Unternehmens tragen zu nachhaltigen Lösungen für Lebensmittelsicherheit, Zugang zu sauberem Wasser, Gesundheitsversorgung und Kraftstoffeffizienz in mehr als 100 internationalen Märkten bei. LyondellBasell legt großen Wert auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion und fördert wohltätige Zwecke in aller Welt mit dem Schwerpunkt auf Umweltschutz, den Gemeinden, in denen wir tätig sind, und unserer zukünftigen Belegschaft. Das Unternehmen ist sehr stolz auf seine erstklassige Technologie und seine Kundenorientierung. LyondellBasell hat seine Ambitionen und Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz verstärkt, um die globalen Herausforderungen der Kunststoffabfälle und der Dekarbonisierung anzugehen. Im Jahr 2022 wurde LyondellBasell zum fünften Mal in Folge vom FORTUNE Magazine als eines der "World's Most Admired Companies" ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen der LyondellBasell Geschäftsführung, die zum Zeitpunkt der Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, und zwar insbesondere aufgrund folgender von Faktoren: Die endgültige Investitionsentscheidung zum Bau dieser Anlage, unsere Fähigkeit, das Projekt fertigzustellen oder zum genannten Termin abzuschließen, den erfolgreichen Bau und Betrieb dieser Anlage, unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu bekommen, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die Produktion von recycelten und erneuerbaren Polymeren zu steigern, sowie die wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen oder Märkten, in denen Gesellschaften der LyondellBasell Unternehmensgruppe tätig sind oder Standorte unterhalten. Obwohl diese Aussagen und Prognosen in gutem Glauben gemacht werden, können LyondellBasell und seine Geschäftsführung nicht garantieren, dass die erwarteten zukünftigen Ergebnisse erreicht werden. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den Abschnitten „Risikofaktoren" in unserem Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 geendete Jahr unter www.LyondellBasell.com auf der Seite Investor Relations und auf der Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, und wenn sie eintreten, welche Auswirkungen sie auf unsere Betriebsergebnisse oder unsere Finanzlage haben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und basieren auf den Schätzungen und Meinungen der Geschäftsführung von LyondellBasell zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. LyondellBasell übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsführung ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1951186/LYB_MoReTec_Nov22.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LYB_Advancing_Possible_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lyondellbasell-beschlieWt-arbeiten-zum-bau-einer-modernen-recyclinganlage-in-wesseling-fortzusetzen-301682695.html