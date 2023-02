Corona

Corona Sunsets Festival World Tour: Bühne frei für atemberaubende Sonnenuntergänge

Die neue Festival-Reihe von Corona lenkt das Augenmerk auf Nachhaltigkeit, wunderschöne Sonnenuntergänge und berühmte Reiseziele in aller Welt

Heute gab Corona, eine globale Marke von AB InBev, die Corona Sunsets Festival World Tour 2023 bekannt; eine Reihe von erlebnisorientierten Festivals, die Menschen mit der Natur in Einklang bringen, indem sie den Sonnenuntergang feiern. Die Festivals bieten Erfahrungen, die von den magischen Eigenschaften des Sonnenuntergangs inspiriert sind.

Tausende von Gästen werden Festivals auf der ganzen Welt genießen können, beginnend in Südafrika am 1. April, gefolgt von Chile, Peru, Kolumbien, Japan, Italien, Kanada, China, Griechenland, Brasilien, der Dominikanischen Republik, Indien und vielen anderen Ländern. Die Corona Sunsets-Festivals finden nicht an herkömmlichen Veranstaltungsorten statt, sondern an bemerkenswerten natürlichen Schauplätzen wie den Stränden von Goa in Indien und Okinawa in Japan. Die Orte wurden so ausgewählt, dass die Gäste in die natürliche Umgebung eintauchen können und hautnah die atemberaubendsten Sonnenuntergänge der Welt erleben, die den Höhepunkt des Abends bilden und sozusagen die Headliner der Festivals sind.

Nachhaltigkeit wird bei der Corona Sunsets Festival World Tour groß geschrieben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, sich mit Nichtregierungsorganisationen und Expertinnen und Experten für Nachhaltigkeit auszutauschen, um über bewährte Praktiken zu sprechen. So sollen auch Maßnahmen und eine nachhaltigere Lebensweise angeregt werden. Im Bestreben, positive Festivals zu veranstalten, wird Corona sämtliche Abfälle verantwortungsbewusst entsorgen und auf der gesamten Tour auf Einwegplastik verzichten. Darüber hinaus wird es an jeder Station Live-Musik, Kunst und umweltfreundliche kulinarische Erlebnisse geben, die den Teilnehmern die Natur näher bringen sollen. Da jedes Festival einzigartig für seinen Standort ist, arbeitet Corona mit lokalen Anbietern und Künstlern zusammen, um die Schönheit der Natur zu bewahren und den Schutz der Umwelt zu gewährleisten.

„Als eine Marke, die am Strand ins Leben gerufen wurde, glauben wir an die erholsame Kraft, die man daraus schöpfen kann, sich eine kurze Auszeit aus dem hektischen Alltag zu nehmen, um den Sonnenuntergang zu genießen.", erklärt Felipe Ambra, Global Corona Vice President. „Mit diesen Festivals hoffen wir, unsere Liebe zur Natur weiterzugeben, indem wir die Gäste für ihre Umwelt sensibilisieren und sie hoffentlich dazu inspirieren, sich in ihren Gemeinden für einen positiven Wandel einzusetzen. Dies ist ein neues erlebnisorientiertes Festival im Corona-Stil. Mit dieser Tour hoffen wir, das Gefühl der Entspannung und Verjüngung, das uns die Natur bietet, zu verstärken. Wir möchten die Welt besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben."

Ganz i Sinne des allgemeinen Bestrebens der Marke, die unberührte Natur zu schützen, arbeitet Corona mit dem gemeinnützigen Partner Oceanic Global zusammen, um ein umfassendes Nachhaltigkeitskriterium in das gesamte Festivaldesign einzubringen und die Nachhaltigkeitsbemühungen jedes einzelnen Festivals anhand des preisgekrönten Blue Standard der NGO zu bewerten. Als erste globale Getränkemarke mit einem Netto-Null-Plastik-Fußabdruck ist die Corona Sunsets Festival World Tour das jüngste Beispiel dafür, wie Corona die Verbraucher mit der Natur verbindet. Nach der Einführung von Corona Island im Jahr 2022 setzt die World Tour ihr Engagement fort, die Schönheit der Natur zu zelebrieren und gleichzeitig die Umwelt zu schützen.

Um die Corona Sunsets Festival World Tour 2023 in die Tat umzusetzen, hat sich die Marke mit der Fly South Music Group und lokalen Partnern in jedem Festivalmarkt zusammengetan, um ein starkes Line-up mit internationalen Musikern und DJs zu schaffen, die den eigentlichen Star des Festivals – den Sonnenuntergang – ins Szene setzen werden.

Weitere Informationen über die Tour, einschließlich bevorstehender Termine, Veranstaltungsorte, Ticketverkäufe und lokaler Werbeaktionen in den teilnehmenden Ländern, finden Sie auf www.corona.com/sunsets. Reden Sie mit auf Twitter @corona und sehen Sie sich den Trailer auf YouTube an.

