TCL

TCL erweitert die Zusammenarbeit mit Activision, um mehr Spielern auf der ganzen Welt Next-Gen-Gaming zugänglich zu machen

Hongkong (ots/PRNewswire)

Die meistverkaufte Elektronikmarke verstärkt ihr Engagement für Spiele als offizieller TV-Partner von Call of Duty®: Vanguard

TCL Electronics (1070.HK), eines der führenden Unternehmen in der globalen TV-Industrie und ein führender Anbieter von Unterhaltungselektronik, hat bekannt gegeben, dass es der offizielle TV-Partner für Call of Duty: Vanguard ist und damit seine Beziehung zum Videospielverlag Activision ausbaut.

"Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Activision zu erweitern", sagte Shaoyong Zhang, CEO von TCL Electronics. "Wir sind leidenschaftlich bemüht, den Fans das beste Spielerlebnis zu bieten, und mit unseren 2021 TCL Mini LED und QLED Fernsehern tun wir genau das."

"Call of Duty: Vanguard ist bestens gerüstet, um der gesamten Gaming-Community ein atemberaubendes Spielerlebnis zu bieten", so Will Gahagan, Director of Global Partnerships and Integrated Marketing, Activision Publishing. "Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit TCL fortzusetzen, und wir freuen uns auf die Gamer auf der ganzen Welt, die das Spiel in seiner ganzen Pracht auf einem TCL-Fernseher erleben können, wenn es im November erscheint."

TCL unterstützt die Gaming-Community seit vielen Jahren und arbeitet seit 2018 mit Call of Duty® in Nordamerika zusammen. Jetzt, als offizieller TV-Partner von Call of Duty: Vanguard, wird TCL die wichtigsten Kanäle und Berührungspunkte nutzen, um zu zeigen, wie seine Display-Technologie und seine preisgekrönten Fernsehgeräte das Spiel noch intensiver machen und ein unvergleichliches Spielerlebnis bieten können.

Durch die Kombination von Mini LED, QLED und einer Auflösung von bis zu 8K mit HDMI 2.1 bieten ausgewählte TV-Modelle von TCL eine leistungsstarke und flüssige Bildwiedergabe, die auch die anspruchsvollsten Spieler zufriedenstellt.

Zu den verfügbaren Funktionen gehören auch die dynamische Kompensation der hohen Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz, die Reduzierung von Farbverläufen, Unschärfe und Ruckeln sowie die variable Bildwiederholfrequenz (VRR), der Auto Low Latency Mode (ALLM) und eARC, die zusammen für ein hervorragendes audiovisuelles Erlebnis beim Spielen sorgen, aber auch TV-Sendungen und Filme unterhaltsamer machen.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Akteur in der globalen TV-Industrie. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. Laut OMDIA ist TCL im Jahr 2020 weltweit die Nummer 2 bei den Marktanteilen von LCD-TVs der Marke TCL. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.

Informationen zu Activision

Activision Publishing, Inc. mit Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien, ist ein weltweit führender Produzent und Herausgeber von interaktiver Unterhaltung. Activision unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt und ist eine Abteilung von Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI), ein S&P 500-Unternehmen. Weitere Informationen über Activision und seine Produkte finden Sie auf der Website des Unternehmens, www.activision.com oder indem Sie @Activision folgen.

