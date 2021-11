Ferris Bühler Communications

Westschweizer Unternehmen holt Sonos CEO als Berater an Board

Die Tage werden kürzer und das Risiko für Einbrüche in der Dämmerungszeit steigt rasant. Am Dienstag, 2. November 2021 findet der jährliche Nationale Tag des Einbruchschutzes statt, und Behörden sensibilisieren die Bevölkerung auf Einschleichdiebstähle. Denn auch wenn unsere Technologie in vielen Bereichen weit fortgeschritten ist, scheint beim Thema Einbruchsprävention die Zeit oft stehengeblieben zu sein.

Ein Lausanner Start-up will mit einem originellen Frühwarnsystem die Sicherheitstechnologie neu definieren und so die Anzahl der Einbrüche bis 2023 um bis zu 15% reduzieren. Dabei bekommt das Unternehmen nun Unterstützung von Sonos CEO Patrick Spence.

Was das Westschweizer Unternehmen anders machen will und warum dies Patrick Spence begeistert, erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial finden Sie hier.

