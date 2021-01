Ferris Bühler Communications

Engstligenalp unterbricht Wintersaison

Mit grossem Bedauern haben die Bergbahnen Engstligenalp AG beschlossen, die Wintersaison 2020/2021 vom 4. bis zum 22. Januar 2021 zu unterbrechen. Da das Wintersportgebiet einen Grossteil des Umsatzes mit seiner Erlebnis-Gastronomie macht, ist es vom Restaurant-Lockdown besonders stark betroffen.

Dank seiner aussergewöhnlichen Lage gilt die Engstligenalp allerdings bis weit in den Frühling als schneesicher und schliesst seine Tore erst am 2. Mai 2021. Es wird also noch genügend Zeit bleiben, sich ab Ende Januar ins eiskalte Vergnügen zu stürzen.

Alle Details zum Unterbruch der Skisaison entnehmen Sie bitte der angehängten Medienmitteilung. Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Dominik Honegger, Geschäftsführer der Bergbahnen Engstligenalp AG, unter Tel. 079 609 64 10 zur Verfügung.

