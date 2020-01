Scaled Agile, Inc.

­­Scaled Agile kündigt generelle Verfügbarkeit von SAFe® 5.0 mit Kernkompetenzen an, die geschäftliche Agilität ermöglichen

Boulder, Colorado (ots/PRNewswire)

Bahnbrechende Version des Scaled Agile Frameworks geht über die IT hinaus und richtet das gesamte Unternehmen auf Strategie und Umsetzung aus

Scaled Agile, Inc., der Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business-Agilität, gab heute die generelle Verfügbarkeit von SAFe® 5.0 for Lean Enterprises (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2684024-1&h=1444745336&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2684024-1%26h%3D2614972302%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fscaledagileframework.com%252F%26a%3DSAFe%25C2%25AE%2B5.0%2Bfor%2BLean%2BEnterprises&a=SAFe%C2%AE+5.0+for+Lean+Enterprises) bekannt. Die neue Version von SAFe zeichnet sich durch signifikante Fortschritte in den Kompetenzen Strategie, Ausführung und Führung aus, die ein Unternehmen benötigt, um innovative Geschäftslösungen schneller als die Konkurrenz zu liefern.

Geschäftliche Agilität macht erforderlich, dass jeder, der an der Bereitstellung von Lösungen beteiligt ist - Geschäftsleitung und Technologieverantwortliche, Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, IT-Betrieb, Recht, Marketing, Finanzen, Support, Compliance, Sicherheit und weitere - schlanke und agile Verfahren einsetzen muss. SAFe 5.0 bietet eine Anleitung, wie sich der Lean-Agile-Mindset auf diese Geschäftsbereiche ausdehnen lässt.

"Mit dem beispiellosen Tempo der technologischen Innovation wird immer deutlicher, dass weder die bestehenden Geschäftsmodelle noch die organisatorische Hierarchie oder die technologische Infrastruktur mit der Geschwindigkeit, mit der Unternehmen sich im digitalen Zeitalter anpassen müssen, mithalten können", erklärt Dean Leffingwell, SAI Mitgründer und Chief Methodologist. "SAFe 5.0 hilft Organisationen, Defizite bei Technik und Agilität sowie strategische und taktische Inkompatibilitäten zwischen dem Geschäft und der IT zu beheben, um die Kernkompetenzen in den Griff zu bekommen, die für eine echte geschäftliche Agilität erforderlich sind".

Die wichtigsten Highlights von SAFe® 5.0:

- Die Hinzunahme von Kundenzentriertheit und Design Thinking ermöglicht es der Organisation, das Problem besser zu verstehen und die richtige Lösung zu entwickeln - Die "Messen und Wachsen"-Anleitung hilft der Organisation, den aktuellen Stand der geschäftlichen Agilität zu bestimmen und taktische Schritte zu identifizieren, die zur Verbesserung notwendig sind - Die Kompetenz "Kultur des kontinuierlichen Lernens" liefert eine Reihe von Werten und Praktiken, die jeden im Unternehmen ermutigen, kontinuierlich zu lernen und innovativ zu sein - und zwar gemeinsam - Die Organizational Agility-Kompetenz hilft Teams, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, Strategien mit klaren und konkreten neuen Zusagen zu entwickeln und sich schnell anzupassen, um neue Chancen zu nutzen - Mit der Erweiterung auf Geschäftsteams ermöglicht SAFe 5.0 allen Teams in der Organisation die Teilnahme an der Entwicklung, Bereitstellung und Unterstützung innovativer Geschäftslösungen - Ein neues SAFe-Prinzip - Organize Around Value - hilft Unternehmen, ihre Entwicklungsanstrengungen auf den vollständigen, durchgängigen Wertstrom auszurichten

"Was uns an SAFe 5.0 so begeistert, ist, dass Design Thinking und Kundenzentrierung jetzt im Framework enthalten sind", erklärt Carmen Farenthold, Director Sales Technologies bei PepsiCo. "Wir müssen den Endanwender in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten stellen, denn es geht nicht darum, eine Technologielösung nur um der Technologielösung willen zu liefern. Es geht um genau den Anwender, der diese Lösung nutzt".

"Wer Software-Delivery im großen Maßstab beherrscht, wird die wirtschaftliche Landschaft des 21. Jahrhunderts definieren", sagt Dr. Mik Kersten, CEO von Tasktop und Autor des Buches Project to Product. "SAFe 5.0 ist ein monumentaler Release, und ich bin überzeugt, dass er der Schlüssel dazu sein wird, zahllose Unternehmen beim Übergang vom Projekt zum Produkt erfolgreich zu unterstützen".

Die SAFe 5.0 Website ist unter scaledagileframework.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2684024-1&h=2508063435&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2684024-1%26h%3D2179108990%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fscaledagileframework.com%252F%26a%3Dscaledagileframework.com&a=scaledagileframework.com) zu finden, FAQs zu SAFe 5.0 finden Sie unter support.scaledagile.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2684024-1&h=3253227582&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2684024-1%26h%3D75668978%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsupport.scaledagile.com%252Fs%252Ftopic%252F0TO0W000001lOiQWAU%252Fsafe-version-50%26a%3Dsupport.scaledagile.com&a=support.scaledagile.com). Die wichtigsten Daten rund um die Vollversion sind:

- Die SAFe 4.6 Website unter v46.scaledagileframework.com steht bis Januar 2021 zur Verfügung - Aktualisierte SAFe 5.0 Kurse mit umfassenden Schulungen und Zertifizierungen zu SAFe-Rollen und -Kompetenzen werden im Januar 2020 verfügbar sein

Informationen zu Scaled Agile, Inc.

Scaled Agile, Inc. ist der Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für geschäftliche Agilität. Durch Schulung und Zertifizierungen, ein globales Partnernetzwerk und eine wachsende Gemeinschaft von über 500.000 ausgebildeten Fachkräften hilft Scaled Agile Unternehmen dabei, Agilität in die Unternehmenskultur zu integrieren, damit sie Customer Value schnell erkennen und liefern, neue Chancen nutzen und die Geschäftsergebnisse verbessern können. Scaled Agile ist aktives Mitglied der weltweiten Pledge 1% Bewegung für Unternehmensphilanthropie und Community-Services. Weitere Informationen finden Sie unter scaledagile.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2684024-1&h=3970403331&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2684024-1%26h%3D2708092575%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252F%26a%3Dscaledagile.com&a=scaledagile.com).

Ressourcen:

SAFe Fallstudien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2684024-1&h=3447921815&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2684024-1%26h%3D3461598438%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252Fresources%252Fsafe-case-studies%252F%26a%3DSAFe%2BCase%2BStudies&a=SAFe+Fallstudien)

SAFe in der Presse (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2684024-1&h=3564438462&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2684024-1%26h%3D1828539157%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252Fabout%252Fnewsroom%252Fpress-releases%252F%26a%3DSAFe%2Bin%2Bthe%2BNews&a=SAFe+in+der+Presse)

Video - https://www.youtube.com/watch?v=TVncDr32Nbk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1062335/Say_Hello_SAFe_5.jpg

Kontakt:

Regina Cleveland

Director of Communications

+1.303.817.6632

regina.cleveland(at)scaledagile(dot)com