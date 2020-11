Purolite Ltd

WuXi Biologics setzt Protein A-Harz von Purolite Life Sciences für monoklonale Antikörper-basierte Therapien ein

Cardiff, SüdwalesCardiff, Südwales (ots/PRNewswire)

Purolite Ltd., ein weltweit tätiger Hersteller von harzbasierten Trenn-, Reinigungs- und Extraktionstechnologien, gibt heute bekannt, dass er WuXi Biologics sein Protein A-Einfangharz Praesto® Jetted A50 zur sofortigen Verwendung anbieten wird. WuXi Biologics, ein weltweit tätiges Unternehmen mit einer führenden, frei zugänglichen Biotechnologie, wird Praesto® Jetted A50 einsetzen, um seinen Kunden zusätzliche Auswahlmöglichkeiten für Affinitätschromatographie-Harze für eine Reihe nachgeschalteter Verfahren zur Reinigung monoklonaler Antikörper zu bieten.

Chris Major, Vertriebs- und Marketingleiter bei Purolite Life Sciences, erklärte: "Dies ist ein großer Schritt, sowohl für Purolite Life Sciences als auch für die gesamte Biopharmabranche. Wir sind sehr stolz darauf, dass die WuXi Biologics-Kunden von nun an Zugang zu einem Protein A-Agaroseharz mit einheitlicher Partikelgröße haben. Die Einführung von Praesto® Jetted A50 durch ein so renommiertes Unternehmen unterstreicht das Engagement und die Expertise des Forschungs- und Entwicklungsteams von Purolite, aber auch die erstklassigen Leistungsmerkmale des Harzes selbst."

Die Praesto®-Produktreihe an Chromatographieharzen auf Agarosebasis wird derzeit in über 200 Screening-Projekten und in laufenden klinischen Studien weltweit eingesetzt. Praesto® Jetted A50 ist eine integrale Technologie, die von Biopharmaka-Entwicklern auf der ganzen Welt zur Reinigung moderner Arzneimittel für die Behandlung von Krankheiten wie Krebs, rheumatoider Arthritis, Demenz und Diabetes eingesetzt wird. Praesto® Jetted A50 wurde entwickelt, um führende Leistung bei gleichzeitig verantwortungsbewusster Preisgestaltung im Vergleich zu anderen marktführenden Alternativen zu bieten. Das Produkt erhielt große Zustimmung in der gesamten Biopharmabranche und wurde frühzeitig in mehrere große Prozesse übernommen und implementiert.

Im Rahmen der Liefervereinbarung wird Purolite von seiner hochmodernen, ISO-zertifizierten Produktionsstätte in Llantrisant in Südwales (Vereinigtes Königreich) aus große Mengen von Praesto® Jetted A50 liefern. Die Anlage ist eine der größten ihrer Art weltweit und kann bis zu einem Drittel des weltweiten Bedarfs an Bioverarbeitungsharzen decken.

