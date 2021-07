Eviation Aircraft Ltd.

Eviation enthüllt das vollelektrische Serienflugzeug Alice und bereitet sich auf den Erstflug vor

Arlington, Wash. (ots/PRNewswire)

Das Alice-Design optimiert Leistung, Handhabung und Kundenbetrieb auf dem Weg zur Zertifizierung

Eviation Aircraft Die Firma Alice, ein globaler Hersteller von vollelektrischen Flugzeugen, hat das Design für ihr vollelektrisches Flugzeug Alice vorgestellt, das noch in diesem Jahr seinen Erstflug absolvieren soll. Die Produktionskonfiguration, die auf Basis der Erfahrungen aus der Praxis und des Kundenfeedbacks optimiert wurde, definiert den Weg von Alice bis zur Zertifizierung und Inbetriebnahme, die für 2024 erwartet wird.

Alice ist ein Flugzeug für neun Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder, das keine Kohlenstoffemissionen erzeugt. Sein Betrieb, der mit deutlich weniger Lärmentwicklung verbunden ist, ist im Vergleich zu anderen Flugzeugen pro Flugstunde erheblich kostengünstiger. Angetrieben wird das Flugzeug von zwei elektrischen magni650-Antriebseinheiten von magniX angetrieben, den einzigen flugerprobten elektrischen Antriebssystemen in dieser Größenordnung. Das fortschrittliche Fly-by-Wire-System stammt von Honeywell, dem Marktführer für solche Systeme. Das einvolumige Alice-Batteriesystem mit hoher Energiedichte wird aus derzeit verfügbaren Batteriezellen hergestellt und ist nicht auf zukünftige Weiterentwicklungen angewiesen. Diese bewährten Technologien und Designelemente machen den Piloten die Gewöhnung an Alice leicht und werden ein überragendes Flugerlebnis für die Passagiere schaffen, was die Markteinführung des Flugzeugs beschleunigt.

"Das Design unserer Alice vorzustellen, ist für Eviation und unsere Partner etwas ganz Besonderes. Und es ist ein letzter Schritt auf unserem iterativen Weg zum Erstflug von Alice", sagte Omer Bar-Yohay, CEO von Eviation. "Die elektrische Luftfahrt wird neue Möglichkeiten für erschwingliche, nachhaltige Regionalreisen auf der ganzen Welt eröffnen. Alice ist bereit, diese Möglichkeiten bald in die Realität umzusetzen."

"Alice ist schlicht und einfach ein wunderschönes Flugzeug und repräsentiert die Zukunft des Fliegens", erklärte Eviation Executive Chairman Roei Ganzarski. "Dazu kommt, dass null Emissionen und weniger Lärm erzeugt und mit deutlich niedrigeren Betriebskosten betrieben werden kann. Die Gemeinden werden wie nie zuvor vernetzt sein - und das schneller als Sie denken."

Informationen zu Eviation Aircraft

Eviation Aircraft Inc. mit Sitz in Washington State entwickelt und produziert effiziente Elektroflugzeuge, um die elektrische Luftfahrt zu einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Alternative für die regionale Mobilität von Menschen und Gütern zu machen. Die elektrischen Antriebseinheiten, die Batterien mit hoher Energiedichte, das einsatzorientierte Energiemanagement und die innovative Zelle sind von Grund auf für den Elektroflug konzipiert. Besuchen Sie uns unter www.eviation.co.