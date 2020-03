fundus - Agentur für Tourismusmarketing

4-Sterne-Skihotel Edelweiss in Hochsölden mit neuer Rotkogelbahn nun perfekt an das Skigebiet um das Giggijoch angebunden

Bild-Infos

Download

Hochsölden (ots)

Der Sonnenskilauf bei traumhaftem Wetter im 4-Sterne-Hotel Edelweiss in Hochsölden wird durch die Anbindung an die neue Rotkoglbahn noch bequemer.

„Die neue Rotkoglbahn befördert seit kurzem unsere Gäste äußerst bequem von der Talstation in Hochsölden auf das Giggijoch. Der Doppelsessellift wurde durch eine gemütliche Kabinenbahn mit Platz für jeweils 10 Personen ersetzt.“, freut sich Alexander Fender, Eigentümer des 4-Sterne-Skihotels Edelweiss in Hochsölden. Die schnelle und komfortable Anbindung an das Sölder Skigebiet rund um das Giggijoch auf 2.291 Höhenmetern stellt für alle Gäste des Hotels Edelweiss einen großen Komfortgewinn dar. Fender ergänzend dazu: „Besonders Familien mit Kindern, Skianfänger und Nicht-Skifahrer schätzen den Einstieg in Hotelnähe.“ Sie erreichen nun das Wirtshaus am Giggijoch sowie die Bereiche für Skianfänger einfach, schnell und direkt. In nur 6 Minuten bringt die neue Rotkoglbahn im Skigebiet Sölden Hochsölden alle Gäste zur herrlichen Aussicht bei der Bergstation am Giggijoch. Von dort gelangen sie mit der nächsten Bergbahn problemlos bis nach Sölden ins Dorfzentrum.

Sonnenskilauf im Hotel Edelweiss in Hochsölden

Im 4-Sterne-Skihotel Edelweiss starten Sie direkt vom Hotel auf die Skipiste. Die Höhenlage von 2.090 Metern garantiert eine perfekte Schneelage auch bis weit ins Frühjahr. Bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Frühjahrstemperaturen verspricht der Aufenthalt im 4-Sterne-Skihotel Edelweiss ein besonderes Skivergnügen. Wer sich im gehobenen alpinen Ambiente des Restaurants von bester Tiroler Kulinarik oder im 500 m² großen Wellnessbereich inkl. Panorama-Schwimmbad, Sauna, Dampfbad und Ruheraum verwöhnen lassen will, findet hier perfektes Schneevergnügen auf 150 km bestens präparierten Pisten inklusive Gletscherskifahren. Die Angebote für den Sonnenskilauf starten bei einem Aufenthalt von 4 Nächten bereits ab € 639,- pro Person.

Pressekontakt:

Agentur fundus | Maria Weiskopf

+43 512 312 316 |m.weiskopf@agentur-fundus.at