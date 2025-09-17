Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions erweitert seine Formulierungskapazitäten mit einer neuen Korsch XM-12 Zweischichttablettenpresse im Werk Morpeth, UK

Diese Tablettenpresse wird dem Formulierungsentwicklungsteam der Einrichtung ein wichtiges Werkzeug für die Entwicklung von Kombinationen mit fester Dosierung und modifizierter Wirkstofffreisetzung an die Hand geben.

Piramal Pharma Solutions hat robuste Schulungsprotokolle implementiert, um einen sicheren Betrieb und eine qualitativ hochwertige Ausgabe des XM-12 zu gewährleisten.

Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), freut sich, die kürzlich erfolgte Anschaffung einer hochmodernen Korsch XM-12 Presse für Zweischichttabletten in seinem Arzneimittelwerk in Morpeth, Großbritannien, bekannt zu geben. Die Anlage in Morpeth spielt eine wichtige Rolle im integrierten Angebot des Unternehmens und bietet spezialisierte Dienstleistungen für die Entwicklung und Herstellung von oralen Feststoffen und Hormonpräparaten.

Mit der strategischen Ergänzung durch die Korsch XM-12 Zweischichttablettenpresse kann das Formulierungsentwicklungsteam in Morpeth nun einen hohen Tablettenausstoß in flexiblen Formaten mit größerer Präzision und Effizienz erzielen. Die XM-12 ist sowohl für die Einschicht- als auch für die Zweischichtproduktion ausgelegt und verfügt über fortschrittliche Sanitärarmaturen für die Einlauftrichter, eine spezielle Produktrutsche für die Aufnahme hochwirksamer Wirkstoffe sowie B- und D-Wechselrevolver für schnelle Umstellungen.

Piramal Pharma Solutions hat bei der Implementierung der XM-12 in der Anlage in Morpeth Sicherheit und Qualität in den Vordergrund gestellt und umfassende Schulungsprotokolle eingeführt, um den ordnungsgemäßen Umgang mit der Anlage zu gewährleisten.

„Um sich auf die Nutzung der Korsch XM-12 vorzubereiten, werden die Wissenschaftler, Bediener und Wartungsteams von Piramal zusammen mit den Technikern von Korsch gründlich geschult, während die Validierungsexperten von Piramal die Qualifizierung und Validierung durchführen. Alle Aktivitäten werden sowohl den Industriestandards als auch den eigenen Qualitätsanforderungen von Piramal entsprechen", sagte Frank Bugg, Geschäftsführer und Standortleiter von Piramal Pharma Solutions in Morpeth.

Die XM-12-Schulung wird speziell auf die besonderen Anforderungen der einzelnen Funktionen innerhalb des Formulierungsentwicklungsteams zugeschnitten.

„Die Schulung wird auf die Bedürfnisse von Bedienern und Wissenschaftlern der Formulierungsentwicklung, des technischen Transfers und der Wartungsgruppen zugeschnitten sein. Es werden sowohl Zweischicht- als auch Einschichtverfahren getestet, und es werden Anleitungen zu Umrüstungen, Reinigung und sogar zu künftigen Containment-Tests gegeben", so Bugg.

Die XM-12 ist mit einer integrierten Technologie ausgestattet, die eine gleichbleibend präzise Ausgabe mit minimalen Eingriffen des Bedieners gewährleistet, sobald die kritischen Einstellungen festgelegt sind.

Die Installation der Korsch XM-12 am Standort Morpeth von Piramal Pharma Solutions unterstreicht das unermüdliche Engagement des Unternehmens für Fortschritte bei der Medikamentenverabreichung, kontinuierliche Verbesserungen, Qualität und Patientenzentrierung in allen Geschäftsbereichen. Mit der Korsch XM-12 Zweischichttablettenpresse kann die Anlage hochwertige Tabletten in großem Maßstab herstellen – und das mit Genauigkeit, Schnelligkeit und Flexibilität. Diese strategische Investition wird Piramal Pharma Solutions dabei helfen, mehr Patienten mit innovativen Therapien zu versorgen und letztlich die weltweite Krankheitslast zu verringern.

Informationen zu Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), welches End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht uns, ein umfassendes Dienstleistungsspektrum anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von API sowie fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden.

Informationen zu Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet über seine 17* weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, und Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich eines von PPLs Partnerunternehmen, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

* Umfasst eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.

