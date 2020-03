Curafutura

Neue Leiterin Gesundheitspolitik bei curafutura

Sandra Laubscher folgt auf Saskia Schenker

Bern (ots)

curafutura, der Verband der innovativen Krankenversicherer, hat in Sandra Laubscher eine neue Leiterin Gesundheitspolitik und stellvertretende Direktorin gefunden. Die erfahrene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Tätigkeit im gesundheitspolitischen Umfeld folgt auf Saskia Schenker, die eine neue Herausforderung als Direktorin beim Arbeitgeberverband Basel annimmt.

Sandra Laubscher tritt ihre Stelle als Leiterin Gesundheitspolitik und stellvertretende Direktorin am 1. Juni an. Die 45-jährige Laubscher ist ausgebildete Psychologin und absolviert derzeit ein Nachdiplomstudium Management im Gesundheitswesen. Seit 2015 leitet Sandra Laubscher die Abteilung Integrierte Versorgung beim Krankenversicherer und curafutura-Mitglied KPT. In dieser Funktion ist Laubscher Mitglied der Direktion.

Vor ihrer heutigen Funktion hat Sandra Laubscher beim Bundesamt für Gesundheit, BAG, umfassende Erfahrungen als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit gesammelt und dort das Feld der Schweizerischen Gesundheitspolitik à fonds kennengelernt.

«Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Gesundheitswesen, ihren breit abgestützten Kenntnissen des Krankenversicherungswesens und ihrem anerkannten Verhandlungsgeschick ist Sandra Laubscher ideale Wahl als Leiterin Gesundheitspolitik bei curafutura», sagt Pius Zängerle, Direktor des Verbands der innovativen Krankenversicherer. «Ich freue mich sehr, dass Sandra Laubscher und ihr Team die Herausforderungen des Schweizerischen Gesundheitssystems anpacken und im Sinne der Versicherten innovativ mitgestalten werden».

Vorgängerin Schenker ist 2017 als Leiterin Gesundheitspolitik und stellvertretende Direktorin zu curafutura gestossen. Sie wird eine neue Herausforderung als Direktorin beim Arbeitgeberverband Basel annehmen.

