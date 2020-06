KENDO

Die neue At Lash'd Mascara von Marc Jacobs Beauty für lange und perfekt geschwungene Wimpern

San Francisco (ots/PRNewswire)

Marc Jacobs Beauty, die Marke, die uns Velvet Noir Mascara brachte, stellt nun den neuen Goldstandard für Wimpern vor: die neue At Lash'd Mascara verleiht extreme Länge und Schwung sowie eine sagenhaft intensive Definition.

Erleben Sie die interaktive Multichannel-Pressemitteilung unter: https://www.multivu.com/players/English/8735751-marc-jacobs-beauty-at-lashd-lengthening-and-curling-mascara/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2832038-1&h=55013678&u=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F8735751-marc-jacobs-beauty-at-lashd-lengthening-and-curling-mascara%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F8735751-marc-jacobs-beauty-at-lashd-lengthening-and-curling-mascara%2F)

"Lange, markante Wimpern gefallen mir ganz besonders. Als wir an At Lash'd Mascara gearbeitet haben, dachte ich an all die ikonischen Bilder von Frauen mit sehr langen, definierten Wimpern. Mit At Lash'd wollten wir eine Alltagsversion davon schaffen, die ohne falsche Wimpern auskommt." - Marc Jacobs

Die Inspiration

Endlich werden die langen, definierten Wimpern, von denen Sie schon immer geträumt haben, Wirklichkeit. Als Ergänzung zur beliebten Kult-Mascara Velvet Noir Major Volume bringt Marc Jacobs Beauty eine neue Wimperntusche heraus, die sich durch besondere Länge, einen ausgeprägten Schwung und intensive Definition auszeichnet und damit Ihren Wimpern einen längeren und volleren Look wie bei künstlichen Wimpern verleiht. Das edle in Goldmetallic und Schwarz gehaltene Design wurde durch Marcs Liebe zu Streifen inspiriert und steht für die langen, klar definierten Wimpern, die durch At Lash'd zustande kommen.

Perfekte Definition über die gesamte Länge innerhalb eines Wimpernschlags

Die innovative Bürste besteht aus gewellten Fasern - das perfekte Design, um die Wimpern von der Wurzel bis zur Spitze gleichmäßig zu bedecken und so Volumen und Länge aufzubauen. Heben Sie mit der sich verjüngenden Bürstenspitze jede einzelne Wimper hervor, um den perfekten Alltagslook für Ihre Wimpern zu erreichen.

Ultraleichter Aufbau von Volumen und Länge

Die innovative, vegane Formel punktet mit Wimpernpflege durch Biotinpeptid und Provitamin B5. Zusätzlich sorgen leichte Pflanzenwachse für sofortiges Volumen und ein leichtes Tragegefühl, ohne zu krümeln oder zu verschmieren.

At Lash'd von Marc Jacobs Beauty für lange und perfekt geschwungene Wimpern (27,95 EUR ) ist in Deutschland jetzt bei sephora erhältlich.

Informationen zu Marc Jacobs Beauty:

Wie auch in seiner Mode, ist Marcs alle Regeln außer Acht lassende Kreativität das Herzstück seiner Vision von Make-Up. Für Marc gehören kleine Fehler zur Vollkommenheit dazu. Er möchte inspirieren, Grenzen zu sprengen und den eigenen Stil zu finden. Dazu anregen, sich mit seinen erlesenen Materialien und Texturen zu verwöhnen, sich Freiheiten zu nehmen mit seinen provokativen Farbtönen und mit seinen mutigen Designs zu spielen.

Für Marc ist Schönheit erst durch Imperfektion perfekt. "Ich erkenne Schönheit in vielen Dingen und fühle mich hingezogen zu jeder Art von Unvollkommenheit, zu Stilen, zu Selbstvertrauen oder Experimentierfreudigkeit. Das ist unvorhersehbar und überraschend." Inspiration entsteht aus der Seele "des Mädchens" und ihres Schminkrituals.

