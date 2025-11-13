Sereina Schmidt AG

«KI oder K.O.?»: Das neue Sachbuch, das die eigentliche KI-Frage stellt – nicht Technik, sondern Mensch

«KI oder K.O.?»

Warum uns KI näher zu unserem Selbst führt

Neues Sachbuch von Stefan Dudas erscheint am 18. November 2025 im Midas Verlag.

Wie bleiben wir als Menschen bedeutsam in einer Welt, die zunehmend von künstlicher Intelligenz bestimmt wird? Diese Frage stellt der Luzerner Autor und Redner Stefan Dudas in seinem neuen Buch «KI oder K.O.?», das am 18. November 2025 erscheint.

»KI oder K.O.?« ist kein Technik-Handbuch – es ist ein Gespräch zwischen Mensch und Maschine. Stefan Dudas und Kleo, ein kleiner Roboter, verhandeln mit Humor und Tiefgang, wie Künstliche Intelligenz unsere Arbeit, Bildung, Beziehungen – und vor allem unser Selbstbild – herausfordert.

KI erscheint darin weder als Heilsbringer noch als Schreckgespenst, sondern als Spiegel, der zeigt, wie wir denken und entscheiden.

Warum jetzt?

Die öffentliche Debatte kreist oft um Tools und Technologien. Dieses Buch richtet den Blick stattdessen auf Haltung, Werte und Sinn. Es macht komplexe Fragen zugänglich, persönlich und erzählerisch – und verbindet Fiktion mit Realität, damit Leser:innen nicht nur verstehen, sondern sich wiederfinden.

Das Besondere am Buch

Dialog zwischen Mensch und Maschine mit Sachbuchkern: Kleo, eine »künstliche Lebensform zur emotionalen Orientierung«, stellt die Fragen, die keine App beantworten kann.

Humor und Tiefgang: pointierte, warmherzige Gespräche – vom Familienalltag bis zur Existenzfrage.

KI als Spiegel: Nicht «Was kann KI?», sondern «Wer bin ich, wenn KI übernimmt?»

Konkrete Lebensfelder: Arbeit & Berufung, Schule & Erziehung, Kommunikation, Mindset und Spiritualität im Alltag.

Über den Luzerner Autor

Der gebürtige Schaffhauser Stefan Dudas ist Redner, Dozent und Buchautor und lebt mit seiner Familie in der Gemeinde Beromünster im Kanton Luzern. Er verfügt über langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Sinn, Menschlichkeit und Technologie. In seinen Keynotes und Trainings zeigt er anhand konkreter Beispiele, wie Menschen und Unternehmen bewusster denken, menschlicher handeln und Technologie sinnvoll einsetzen können.

Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Mindset. Mit seinem dritten Buch «KI oder K.O.? – Warum uns KI näher zu unserem Selbst führt» zeigt er, dass die wichtigste Transformation im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz nicht digital, sondern menschlich ist.

Er mischt Humor mit Nachdenklichkeit, Alltag mit Philosophie und Technik mit Herz. Sein Credo: KI kann vieles – doch Sinn entsteht dort, wo Menschen bewusst entscheiden und fühlen.

Den Autor live erleben – Buchvernissage & Lesung 27. November

27. November, 19.30 Uhr im Buchhaus Stocker in Luzern

Für Lesung im Buchhaus Stocker anmelden.

Vorschläge für Artikelthemen

Arbeit vs. Berufung: Was bleibt menschlich, wenn Maschinen produktiver werden? Ein Plädoyer für Sinn, Verantwortung und neue Rollenbilder jenseits der Effizienzlogik.

Schule für eine Welt, die es so nicht mehr gibt: Bildung statt Bulimie-Lernen: Welche Zukunftskompetenzen Kinder (und Erwachsene) jetzt wirklich brauchen.

Kinder in der Cloud – Eltern im Funkloch? Ein ehrlicher Blick auf Erziehung im KI-Zeitalter: Präsenz, Vorbild und digitale Hygiene statt Panik oder laissez-faire.

Zwischen Datenwolke und Lagerfeuer: Warum wir neue Resonanzräume brauchen: Community statt Kommentarspalten: Wie echte Gespräche unsere mentale Gesundheit und Urteilsfähigkeit schützen.

KI-Burnout vermeiden: Mentale Strategien für die Informationsflut: Praktische Rituale, Grenzen und Prioritäten – damit Technologie dient, nicht dominiert.

Führung & Verantwortung mit KI: Entscheidungen unter Unsicherheit: Wie gute Führung in Zeiten generativer Modelle aussieht – mit handfesten Leitfragen für den Alltag.

Mythen über KI: Was stimmt, was nützt, was schadet: Verständliche Einordnung häufiger Irrtümer – von «KI denkt» bis «Bald sind wir alle ersetzt».

Kleo kommentiert die Welt (Kolumnenformat): Kurze, pointierte Dialoge zwischen Mensch und Roboter als wiederkehrende Rubrik für Feuilleton/Online.

