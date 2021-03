Weber Shandwick Deutschland GmbH München

Michael Frohlich wechselt als EMEA Chief Executive Officer zu Weber Shandwick

London (ots/PRNewswire)

Marketing Industry Veteran Tapped, um integrierte Kundenlösungen und Wachstum in der gesamten Region zu beschleunigen

Weber Shandwick, eines der weltweit führenden Unternehmen für Kommunikations- und Marketinglösungen, gab heute bekannt, dass Michael Frohlich als Chief Executive Officer in die EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) wechseln wird. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Frohlich bei Agenturen in den Bereichen Public Relations, Werbung und digitales Marketing führend. Er schließt sich Weber Shandwick von Ogilvy UK an, wo er CEO war und die Umstrukturierung mehrerer unterschiedlicher Geschäftseinheiten in ein konsolidiertes Marketingnetzwerk leitete. Zuvor war er CEO der PR-Abteilungen von Ogilvy in EMEA und UK.

In seiner Rolle bei Weber Shandwick wird Frohlich das Wachstum vorantreiben und die Entwicklung von Kommunikations- und Marketinglösungen für Kunden in der gesamten EMEA-Region überwachen und die Branchen- und Servicekompetenz von Weber Shandwick mit den Angeboten der EMEA-mit Sitz in Spezialagenturen: Das Lot, Flipside und Prime Weber Shandwick.

Frohlich berichtet an Weber Shandwick Chief Growth Officer Susan Howe, die für alle Regionen des Unternehmens verantwortlich zeichnet. Darüber hinaus, Berichterstattung an Gail Heimann, Präsident und Chief Executive Officer, Weber Shandwick, Frohlich wird "The Global Transformation Program führen," eine Industrie-erste Initiative entwickelt, um Champion-und Export-Grenze-Innovationen aus der EMEA weltweit voranzutreiben und kundenzentrierte Lösungen auf globaler Ebene zu entwickeln.

"Michael lässt Veränderungen geschehen", sagte Heimann. "Er ist ein mutiger Denker, vollendeter Stratege und die Art von Führer, der für das Beste drängt und das Beste in jedem um ihn herum herausbringt. Er ist eine hervorragende Ergänzung für unser Team."

Howe fügte hinzu: "Michaels Erfolgsbilanz bei der Förderung, Zusammenarbeit und Förderung der Arten von integrierten Angeboten, die Kunden heute benötigen, ist beispiellos. Seine tiefgreifende Kommunikationskompetenz in Kombination mit seiner Erfahrung in der Führung interdisziplinärer Unternehmen wird unserem bereits starken Führungsteam und unseren Aktivitäten in EMEA einen unglaublichen Wert verleihen."

Frohlichs Karriere erstreckte sich über mehr als zwei Jahrzehnte und hatte Führungspositionen bei Boutique- und großen Netzwerkagenturen inne, darunter Ogilvy, Bell Pottinger, Resonate Communications, VCCP und Shine Communications. Er bringt eine breite Palette von Know-how in den Bereichen Marketing und Kommunikation, einschließlich Markenstrategie, Werbung, PR, soziale/ digitale Inhalte, Medien, Design und Produktion. Frohlich ist auch ein gefeierter Kundenführer, zuletzt als Senior Lead des integrierten British Airways Teams von WPP. Die Führung von Frohlich erhielt mehrere Branchenauszeichnungen, darunter die Head of Agency (Integrated Marketing) des Kampagnenmagazins 2020. Er war einer der drei führenden britischen Politiker, die den Titel "Most Promising Young UK Business Leader" der Daily Telegraph Awards" erhielten, und wurde für fünf aufeinanderfolgende Jahre in das PRWeek UK Power Book aufgenommen.

"Weber Shandwick hat mutige Schritte - in den Bereichen Digital, Innovation, Analytik und organisatorische Transformation - unternommen, um die Agentur zu einem hoch geschätzten Geschäftspartner zu machen, der Probleme lösen kann, die nicht nur Chief Communications Officers, sondern auch CEOs und CMOs plagen. Ich kann es kaum erwarten, Teil dieser unglaublichen Agentur zu sein und mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um seine Entwicklung weiter zu unterstützen, während wir gemeinsam in die Zukunft blicken", sagte Frohlich.

Weber Shandwick EMEA ist eine der renommiertesten Agenturen in der Region mit über 700 Auszeichnungen in 16 Jahren in 16 Märkten, darunter 27 Cannes Lions. Die Erfolge der Region haben zu mehreren globalen Auszeichnungen von Weber Shandwick beigetragen, wie zum Beispiel PRovoke Global Agency of the Decade (2020).

