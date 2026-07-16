EnergieLink GmbH

JFE Engineering und EnergieLink gehen strategische Partnerschaft ein

Dietikon/Tokio (ots)

Die japanische JFE Engineering Corporation beteiligt sich mit 45 Prozent an der EnergieLink Holding AG in Dietikon. Damit gehen die beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft ein. Sie bündeln ihre Stärken, um Betreiber von Energy for waste (EfW) Anlagen in Europa künftig noch umfassender über den gesamten Lebenszyklus ihrer zu unterstützen.

Der europäische Markt verändert sich. Viele EfW-Anlagen erreichen ein Alter, in dem Modernisierung, Effizienzsteigerung und Investitionen wichtiger werden als Neubauten. Betreiber suchen deshalb Partner, die ihre Betriebe langfristig begleiten. EnergieLink und JFE Engineering reagieren mit der Partnerschaft auf diese Entwicklung und bauen ihre Kompetenzen im europäischen Markt gezielt aus.

Die beiden Gesellschaften ergänzen sich optimal: EnergieLink ist auf Instandhaltung, Modernisierung, Ersatzteile und Engineering für EfW-Anlagen sowie weitere Industrieanlagen spezialisiert. JFE Engineering wiederum verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt in Japan und weiteren internationalen Märkten. Gemeinsam bauen die neuen Partner ihr Angebot weiter aus.

Die Organisation und die Führungsstruktur der EnergieLink Holding AG bleiben unverändert. Laurent Ludwig bleibt Geschäftsführer, Verwaltungsratspräsident und Mehrheitsaktionär. Über die finanziellen und vertraglichen Einzelheiten haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

"Diese Partnerschaft verbindet zwei Unternehmen mit komplementären Stärken. Gemeinsam können wir unsere Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlagen noch umfassender unterstützen und unsere Position im europäischen Markt nachhaltig stärken", sagt Laurent Ludwig.