Camper beschleunigt Produktentwicklung mit Centric PLM(TM)

Centric Software® freut sich, die Erfolgsgeschichte seines Kunden Camper zu veröffentlichen.

Camper, eine moderne Schuhmarke von der Insel Mallorca, wurde 1975 gegründet. Die Schuhe des Unternehmens werden noch heute in Inca, im ländlichen Herzen Mallorcas, entworfen und entwickelt. Camper wird mittlerweile in der vierten Generation geführt und stellt pro Saison rund 500 Modelle her -über 4 Millionen Paar Schuhe pro Jahr. und Die Marke hat sich rund um den Globus mit Stores in mehr als 40 Ländern etabliert.

Juan Enrique Jiménez Esquitino, Head of Supply Planning bei Camper, erklärt, dass die Marke früher mit veralteter Software zu kämpfen hatte, die nicht für die Schuhindustrie entwickelt wurde, und dringend eine neue Plattform benötigte, um die Produktentwicklung zu verfolgen und von der Ideenfindung bis zur Produkteinführung volle Transparenz zu erlangen.

"Früher haben wir unsere Produktinformationen in unzähligen Excel-Spreadsheets gespeichert. Das führte zu viel Hin und Her mit unseren Herstellern, weil wir keinen Einblick in den Status unserer Produkte und in die tatsächliche Kostenkalkulation der Rohstoffe hatten", so Jiménez Esquitino.

Heute hat Camper dank der schnellen, nur viermonatigen Implementierung von Centric PLM, der einfachen Wartung und der unglaublichen Flexibilität die Produktentwicklungszeit verkürzt, alle Produktdaten zentralisiert, die Qualitätskontrolle optimiert und alle Phasen der Produktentwicklung in eine "Single Source of the Truth" integriert. Das ermöglicht eine genauere Kostenkalkulation und Prognose von Margen und sorgt für zuverlässige Echtzeit-Daten für die strategische Planung.

Die Implementierung kam zu einem Zeitpunkt, als die gesamte Camper-Organisation gerade erst umstrukturiert worden war. Centric PLM spielte eine entscheidende Rolle dabei, den neuen Prozessen und Rollenzuweisungen mehr Transparenz zu verleihen.

"Unsere Teams haben jetzt sofortigen Zugriff auf genaue und zuverlässige Daten, wodurch sie schneller und effizienter arbeiten können", fügt Jiménez Esquitino hinzu. "Centric PLM hat es Camper ermöglicht, das Wachstum anzukurbeln und gleichzeitig die hohe Qualität der Produkte zu gewährleisten, für die das Unternehmen bekannt ist."

Centric PLM ist seit 2013 ein integraler Bestandteil des Tagesgeschäfts von Camper. Das Unternehmen freut sich darauf, die Lösung in Zukunft umfassender auch für Supplier in Übersee einzuführen und weiterhin das globale Wachstum zu fördern.

Wie hat Camper mit Centric PLM seine Transparenz erhöht und sein Wachstum angekurbelt?

