Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

Suntech von EuPD Research als "Top Brand PV 2021" ausgezeichnet

Wuxi, China (ots/PRNewswire)

Suntech ist zum sechsten Mal in Folge von EuPD Research mit dem Siegel "Top Brand PV" ausgezeichnet worden.

Die Auszeichnung "Top Brand PV Seal" wird von EuPD Research gemäß der Untersuchung des Global PV Installer Monitor bewertet, die Hunderte von Installateuren weltweit abdeckt. Die besten unter allen vor- und nachgelagerten Akteuren der Photovoltaikindustrie werden schließlich ausgezeichnet, wodurch die branchenführenden Unternehmen aus der Sicht von Installateuren und Endkunden auf nationaler und regionaler Ebene hervorgehoben werden. Die Auszeichnung gehört zu den besonders anerkannten und renommierten Zertifizierungen in der internationalen PV-Branche und steht für Zuverlässigkeit und Vertrauen aus Sicht der Zielgruppen und Geschäftspartner.

Im Jahr 2021 wurde Suntech mit dem "DACH Top Brand PV"-Siegel auf dem europäischen Markt und den "Top Brand PV"-Siegel in Deutschland, der Schweiz, Österreich und den Niederlanden ausgezeichnet. Darüber hinaus hat EuPD Research die Stärke der Marke Suntech in Australien, im Nahen Osten und in Nordafrika mit dem "Top Brand PV"-Siegel in Australien und der MENA-Region gewürdigt.

Xiaorong Cao, Vice President von Suntech, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt, wieder als Top-PV-Marke ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die Qualität der Suntech-Produkte und ihren guten Ruf auf dem Markt, und sie unterstreicht den Beitrag von Suntech zur PV-Industrie." Im Zuge der Veränderungen und Entwicklungen in der PV-Branche wird Suntech die Qualität seiner Produkt weiter verbessern und das Service-System optimieren, um den weltweiten Kunden zuverlässigere PV-Module und professionellere Dienstleistungen anzubieten.