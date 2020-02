Russell Reynolds Associates

Russell Reynolds Associates ernennt Dr. Matthias Oberholzer zum alleinigen Leiter der EMEA-Region

Zürich (ots)

Der bisherige Länderchef Schweiz und Co-Regional Coordinator EMEA übernimmt ab sofort die alleinige Verantwortung für das EMEA-Geschäft der Personalberatung

Dr. Matthias Oberholzer (46) übernimmt ab sofort die Leitung für das EMEA-Geschäft des internationalen Personalberatungsunternehmens Russell Reynolds Associates. Zuvor war Oberholzer als Länderchef Schweiz tätig und teilte sich die Stelle des Co-Regional Coordinator EMEA seit April 2018 mit Patrick Johnson.

Am Standort Zürich soll Oberholzer nun seine volle Aufmerksamkeit der EMEA-Region widmen und sich insbesondere um weiteres Wachstum sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder kümmern.

«Matthias Oberholzer genießt grosses internationales Vertrauen als globaler Kundenberater. Mit seinen Erfolgen in Recruitment und Personalentwicklung bringt Matthias seinen Teamgeist und ergebnisorientierten Ansatz in die Führung unseres Unternehmens ein», sagt Clarke Murphy, Chief Executive Officer von Russell Reynolds Associates.

In seiner Position als bisheriger Länderchef baute Dr. Matthias Oberholzer die Umsätze in der Schweiz konsequent aus. Unter seiner Leitung wuchs Russell Reynolds Associates zur landesweit zweitgrößten Personalberatung bei der Besetzung von Spitzenpositionen; zudem entwickelte sich die Schweiz zum fünftgrößten Markt für Russell Reynolds Associates in Europa. An seine Stelle als Länderchef Schweiz tritt Markus Hofer, Managing Director im Bereich Healthcare.

Dr. Matthias Oberholzer hält einen Doktortitel im Fach Versicherungsökonomie der Universität Basel. Seine weiteren Qualifikationen umfassen einen MBA in Versicherungsökonomie von der Universität St. Gallen sowie einen Master of Science im Fachbereich E-Commerce von der Carnegie Mellon University.

Kontakt:

Shepard Fox Communications

Axel Schafmeister

Tel.: +41 44 252 0708

Mobil: +41 78 714 8010

axel.schafmeister@shepard-fox.com