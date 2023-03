FREITAG

Die kreislauffähige FREITAG Skischu(h)tz-Hülle für iPhones

Bild-Infos

Download

FREITAG schenkt ausgetretenen Skischuhen ein nächstes Leben als kreislauffähige iPhone®-Beschützer und individualisiert sie mit einem Kartenetui aus ausgedienter LKW-Plane, welches auch auf die Hüllen der nächsten iPhone-Generation passt. Und der übernächsten. Und der überübernächsten.

Mit was beschützt man sein iPhone®, ohne immer mehr Kunststoffmüll anzuhäufen, wenn die Hülle nicht mehr zur nächsten Gerätegeneration passt? Diese Frage beschäftigt FREITAG schon eine ganze Weile. Jetzt haben die Taschenmacher aus Zürich eine befriedigende Antwort: mit einem zweiteiligen System aus einer rezyklierten und wieder rezyklierbaren Schutzhülle sowie einem individuellen Kartenetui aus rezyklierter LKW-Plane, das auch in die Beschützer fürs nächste oder übernächste iPhone passen wird.

Für das FREITAG CIRC-CASE arbeitet FREITAG mit verschiedenen Partnern in der Schweiz zusammen: Die ausgefahrenen Skischuhe werden in Davos zerlegt. Die Schalenteile aus thermoplastischem Polyurethan, kurz R-TPU, werden in Rapperswil per Extrusion zu einem Granulat weiterverarbeitet und anschliessend in Mönchaltorf einem iPhone-Modell auf den Leib gegossen.

F380 JUSTIN ist das schlanke Kartenetui aus gebrauchter LKW-Plane mit der für FREITAG typischen Reisslasche. Es kann einfach in der Halterung des CIRC-CASE befestigt und wieder entfernt werden. So muss man sich kein neues Unikat aussuchen, wenn’s dann einmal ein neues iPhone gibt, und auch die Kunststoffhülle nicht entsorgen, denn die kommt zurück in den technischen Kreislauf: Besitzer*innen eines CIRC-CASES finden auf freitag.ch/takeback alle Informationen für die Rückgabe der Hülle. Wer schon vorher in den Kreislauf einsteigen möchte, kann seine ausgefahrenen, schwarzen Skischuhe persönlich in Davos vorbeibringen. Vielen Dank!

F385 CIRC-CASE FOR IPHONES® – FUNCTIONS & FEATURESDie Après-Skischuh-Hülle im Kreislauf:

rezyklierte und wieder rezyklierbare Schutzhülle aus rezykliertem, thermoplastischem Polyurethan (R-TPU) aus gebrauchten Skischuhen

Da R-TPU zu 100 % aus Recyclingmaterial besteht, können Oberflächen und Farben der Schutzhüllen leicht variieren

individualisierbar mit dem Kartenhalter F380 JUSTIN

kompatibel mit kabellosem Laden (Karten davor aus F380 JUSTIN entfernen)

Preis: CHF 15.– / EUR 14.–

F385 CIRC-CASE iPhone® 12 / 11 / 12 / 13 Pro / 12 Pro Max

Launch: ab sofort

F385 CIRC-CASE iPhone® 13 / 14 / 14 Pro

Launch: ab April 2023

Weitere Modelle der iPhone 13 und 14 Generationen voraussichtlich ab Mai.

F380 JUSTIN - FUNCTIONS & FEATURES

Falls du – just in case – zu deinem iPhone® doch noch eine Kreditkarte oder einen Ausweis brauchst:

individuelles Kartenetui aus gebrauchter LKW-Plane

mit der FREITAG-typischen Schnellreisslasche und Platz für bis zu 2 Kredit- oder Identitätskarten

passt dank passgenauer Halterung in jedes CIRC-CASE oder ohne Halterung in jede Hosentasche

Dimensionen: 67 × 95 mm (l x h)

Preis: CHF 35.– / EUR 34.–

Launch: ab sofort

FREITAG lab. ag Binzmühlestrasse 170b CH-8050 Zürich T: +41 43 210 33 09 media@freitag.ch www.freitag.ch