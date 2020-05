Technopath Clinical Diagnostics

Technopath Clinical Diagnostics erweitert sein Portfolio von Drittanbieter-Qualitätskontrolllösungen für COVID-19, während klinische Labors weltweit den Einsatz von Antikörpertests intensivieren

- Technopath führt Multichem® ID-COVID-19 Qualitätskontrolllösungen ein, die potenzielle Fehler verringern und Laboren ermöglichen, verlässliche Patiententestergebnisse auszugeben.

- Multichem COVID-19 Lösungen werden mit großer Sorgfalt hergestellt, um Patientenproben zu imitieren. Sie bieten unabhängig vom Antikörpertest oder Gerätesystem eine klinisch relevante Lösung.

- Das Multichem Portfolio bietet klinischen Laboren die Sicherheit von unabhängigen Qualitätskontroll(QK)-Tests und ermöglicht eine langfristige QK-Überwachung. Dadurch können Labore potenzielle Fehler bei Geräten, Reagenzien und Verfahren erkennen.

Technopath Clinical Diagnostics führte heute seine Multichem ID-COVID-19 Qualitätskontrolllösungen ein. Dabei handelt es sich um Drittanbieter-Produkte für die Qualitätskontrolle in Laboren, die eine unabhängige und komplett unvoreingenommene Bewertung diagnostischer Geräte oder Methoden für Antikörpertests auf den COVID-19-Erreger bieten.

Ausgelöst durch die massiven Anstrengungen der klinischen Diagnostik-Branche, weltweit Antikörpertests einzuführen, reagierte Technopath auf den dringenden Bedarf der Labor-Community nach Drittanbieter-Qualitätskontrolllösungen. Laborkontrollen werden als "Drittanbieter"-Lösungen bezeichnet, wenn sie nicht für die Verwendung mit einem spezifischen Test oder Gerätesystem entwickelt wurden.

"Wir sind entschlossen, die globale Antwort auf die COVID-19-Pandemie zu unterstützen, indem wir unabhängige Qualitätskontrolllösungen herstellen, die Diagnostik-Unternehmen und Laboren helfen, so schnell wie möglich optimale Testleistungen zu erreichen", erklärte Malcom Bell, CEO und Gründer von Technopath. "Da einige Labore bis zu 500.000 Coronavirus-Antikörpertests pro Monat verarbeiten, konzentriert sich unser Unternehmen darauf, die Qualität von Patiententests zu gewährleisten. Wir glauben daran, dass unsere Drittanbieter-QK-Lösungen potenzielle Fehler reduzieren, sodass Labore verlässliche Patientenergebnisse ausgeben können."

Bis heute hat die Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) 280 in der Entwicklung befindliche oder zugelassene Antikörpertests (Immunoassays) identifiziert. Allein in den USA hat die FDA bereits 12 Antikörpertests zugelassen, darunter die Tests von Abbott, Roche, Ortho Clinical Diagnostics, Cellex, Chembio Diagnostic Systems, Mount Sinai Health System, Autobio und DiaSorin.

"Aufgrund der steigenden Anzahl von Antikörpertests, die in den Ländern durchgeführt werden, sollten klinische Labore Daten zu Validierungsstudien, Sensitivität und Spezifität verlangen und diese Studien in ihren eigenen Laboren durchführen", so James O. Westgard, PhD, langjähriger Leiter der klinischen Laborqualitätskontrolle und Gründer von Westgard QC. "Qualitätskontrolle ist einer der wichtigsten Aspekte von Labortests und Labore müssen so bald wie möglich Drittanbieter-Kontrollen zu ihren Methoden hinzufügen."

Die Bedeutung unabhängiger Qualitätskontrollen

Qualitätskontrollmaterialien werden entweder vom Gerätehersteller oder einem unabhängigen Kontrollhersteller zur Verfügung gestellt. Die vom Geräte- oder Reagenzhersteller zur Verfügung gestellten Materialien werden oft als "In-Kit"-Kontrollen bezeichnet. Drittanbieter-Kontrollen hingegen werden unabhängig von den Kalibratoren und Reagenzien des Testsystems hergestellt.

Oft erhalten Labore, die Kontrollen des Geräteherstellers oder In-Kit-Kontrollen verwenden, mit jeder neuen Reagenzcharge eine unterschiedliche Kontrollcharge. Damit haben Labore jedoch keine Möglichkeit, von den Vorteilen einer langfristigen QK-Überwachung zu profitieren.

Drittanbieter-Kontrollen hingegen haben eine längere Haltbarkeit und ermöglichen, über mehrere Reagenzien- und Kalibrator-Wechsel hinweg die gleiche Kontrollcharge zu verwenden. Dadurch kann das Labor Veränderungen sehen, die möglicherweise mit neuen Reagenzien oder Kalibratoren auftreten.

Informationen zu Multichem COVID-19 (IgG, IgM und Neg) Lösungen

Diese Lösungen sind Drittanbieter-Qualitätskontrollprodukte, die bei der unabhängigen Bewertung eines Diagnostikgeräts oder einer Diagnostikmethode für Antikörpertests auf den COVID-19-Erreger helfen. Diese Kontrollen werden auf Grundlage einer humanen Basismatrix hergestellt, die dabei hilft, ein Produkt zur Verfügung zu stellen, das einer Patientenprobe entspricht.

Informationen zu Technopath Clinical Diagnostics

Technopath Clinical Diagnostics ist ein führendes Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Gesamtlösungen zur Qualitätskontrolle (QK) für klinische Labore. Im Jahr 2008 haben wir die ersten echt konsolidierten Immunchemie-Qualitätskontrollmaterialien eingeführt. Die Konsolidierung multipler Tests in einem QK-Produkt ermöglicht klinischen Laboren, die Effizienz und ihrer QK-Prozesse signifikant zu steigern und die Kosten zu senken. Unsere Softwareplattform IAMQC® automatisiert Handhabung und Management von QK-Daten und unterstützt dabei, die Anforderungen für die Labor-Akkreditierung zu erfüllen. Heute verwenden weltweit mehr als 15.000 Labore in über 130 Ländern unsere Produkte. Weitere Informationen zu Technopath finden Sie unter http://www.technopathcd.com/ .

