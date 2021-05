ZTEWelink Technology Co., LTD.

ZTE veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2020

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Gemeinsamer Erfolg in der digitalen Wirtschaft und nachhaltige Wertschöpfung für die Gesellschaft

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2020 veröffentlicht.

Der Bericht verdeutlicht, dass ZTE gemäß seiner strategischen Positionierung als "eine treibende Kraft der digitalen Wirtschaft" seine soziale Verantwortung im Jahr 2020 proaktiv wahrgenommen hat. Das Unternehmen stellte seine Technologien zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zur Verfügung und ZTE unternahm große Anstrengungen, um die Entwicklung der digitalen Wirtschaft zu fördern und grünes Wachstum zu realisieren. Gleichzeitig leistete das Unternehmen einen Beitrag zur globalen Gemeinschaft, verbesserte kontinuierlich seine Corporate-Governance-Praktiken und schmiedet weitere Pläne für die Zukunft.

ZTE veröffentlicht seit 13 Jahren jährlich Nachhaltigkeitsberichte.

Umfassende Nutzung von 5G zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie

Anfang 2020 hat ZTE angesichts des plötzlichen Ausbruchs von COVID-19 umgehend seinen Mechanismus zur Reaktion auf Notfälle für die Pandemievorsorge und -kontrolle aktiviert. Neben der strikten Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention einer Ausbreitung der Pandemie zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter übernahm ZTE auch soziale Verantwortung und ergriff durch den Einsatz verschiedener Technologien Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19.

Zu Beginn der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 koordinierte ZTE umgehend die weltweiten Ressourcen für die Produktion und den Vertrieb, den Aufbau von Netzwerken, die Gewährleistung der Kommunikation, Vor-Ort-Services und Serviceanwendungen und mehr. Das Unternehmen baute gemeinsam mit Betreibern 4G/5G-Netze für über 210 Krankenhäuser in 82 Städten in 26 Provinzen auf und überbrückte so die Kommunikationslücke, die für die Lebensrettung notwendig war. Als sich die Pandemie verschlimmerte, schloss sich ZTE mit Industriepartnern zusammen, um innovative Anwendungen zu entwickeln, darunter 5G-basierte Telemedizin, intelligente Logistik, 5G-Cloud-basierte Lehrveranstaltungen und dreidimensionale Sicherheit, und nutzte Technologien, um COVID-19 zu bekämpfen.

Darüber hinaus hat ZTE angesichts der Herausforderung der globalen Pandemie zwölf Niederlassungen für Freiwillige in Wuhan, Chengdu, Chongqing und anderen Städten in China sowie in Myanmar, Indien und anderen Ländern eingerichtet. All diese Freiwilligen leisteten tatkräftige Hilfe bei der Bekämpfung der Pandemie und anderen Notfällen. Gleichzeitig spendete die ZTE Foundation Materialien für den Pandemieschutz, darunter Gesichtsmasken, Schutzbrillen, Schutzanzüge und Beatmungsgeräte, für das Gesundheitspersonal in China und in über 50 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt.

Streben nach höherer Kernkompetenz und gemeinsamen Erfolgen in der digitalen Wirtschaft

Die digitale Wirtschaft beschleunigt ihre Integration in andere Branchen und ist zu einem neuen Motor der globalen Wirtschaftsentwicklung geworden. Vor diesem Hintergrund will ZTE eine treibende Kraft der digitalen Wirtschaft sein, indem es Entwicklungsmöglichkeiten schafft und mit Partnern teilt, um gemeinsam die gesunde Entwicklung der digitalen Wirtschaft zu fördern.

Xu Ziyang, Präsident der ZTE Corporation, kommentierte: "Im Jahr 2020 hat die Pandemie die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, stark verändert und IKT-Dienste zu einer Notwendigkeit gemacht, ähnlich wie Luft, Wasser und Strom. Unternehmen mussten anschließend die digitale und intelligente Transformation beschleunigen, nicht nur um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, sondern auch um agiler und intelligenter zu werden und so besser mit den Unsicherheiten in externen Umgebungen, Märkten und Technologien umgehen zu können."

Im Bericht heißt es, dass ZTE, um eine "treibende Kraft der digitalen Wirtschaft" zu werden, technologische Innovationen als primäre Antriebskraft der Unternehmensentwicklung betrachtet. Auf dem Weg zu einer höheren Kernkompetenz führt das Unternehmen kontinuierlich Innovationen u. a. in den Bereichen Chips, Algorithmen, Architektur, Datenbanken und Betriebssysteme durch und legt damit eine solide Grundlage für anhaltendes Wachstum. ZTE hat jährlich mehr als 10 Mrd. RMB in Forschung und Entwicklung investiert und bis Ende März 2021 80.000 globale Patentanmeldungen eingereicht, wobei mehr als 38.000 erteilt wurden. Laut dem Bericht "Who is leading the 5G patent race?" (Wer führt den 5G-Patentwettlauf an?), der im Februar von IPlytics mit Sitz in Berlin veröffentlicht wurde, gehört ZTE für seine nachhaltige Führungsrolle im Bereich 5G zu den globalen Top 3 bei angemeldeten Standard-Essential-Patenten (SEP) beim ETSI.

Unter dem Motto "Empowering industries through innovations and achieving shared success in the digital economy" (Industrien durch Innovationen stärken und gemeinsamen Erfolg in der digitalen Wirtschaft erreichen) ist ZTE fest entschlossen, die digitale Kluft zwischen traditionellen Geschäftsszenarien und digitalen Technologieanwendungen zu überbrücken, Industrien mit szenariobasierten Lösungen zu versorgen, die einen echten Mehrwert schaffen, und ein Vorreiter bei der digitalen Transformation von Industrien zu werden. Im Jahr 2020 hat ZTE, gestützt auf seine hochmodernen Netzwerke, präzise Cloud- und Netzwerklösungen und Enabling-Plattformen, zusammen mit über 500 Partnern aus Industrie, Transport, Energie, Regierung, Finanzwesen, Kultur und Tourismus und anderen innovative 5G-Anwendungen und Geschäftspraktiken umgesetzt und etwa 100 Szenarien für innovative 5G-Anwendungen geschaffen. Das Unternehmen ist seiner Verantwortung als Technologieführer mit starker Innovationstätigkeit gerecht geworden.

Im industriellen Bereich fördert beispielsweise ein gemeinsam von ZTE und Yunnan Sunho Aluminum abgeschlossenes Smart-Factory-Projekt die Transformation und Aufwertung von Sunho mit intelligenter Fertigung und ermöglicht dem traditionellen Industrieunternehmen, Betriebskosten zu sparen, Personal zu reduzieren und seine Effizienz zu verbessern. Im Bereich Gesundheitswesen bietet ZTE 5G-Smart-Healthcare-Lösungen an, die innovative Anwendungen wie Operationsdemonstrationen, Fernkonsultationen, Fernvisiten sowie KI-gestützte und mobile Diagnosen umfassen, um so Menschenleben zu schützen.

Auch im Bildungswesen bietet das Unternehmen mehrere innovative Szenarien und Anwendungen an, wie beispielsweise 5G + 4K-Remote-Klassenzimmer, 5G-Cloud-basierte XR-Bildung, 5G + AR-Unterricht und 5G+ holografische Klassenzimmer, um die Neugierde und die Zukunftsträume der Kinder zu wecken.

In der Finanzbranche dient die von ZTE selbst entwickelte verteilte Datenbank GoldenDB als sichere und zuverlässige Grundlage für das Bankdienstleistungssystem und sichert alle Transaktionen ab - für über 300 Millionen Kunden. Darüber hinaus macht ZTE durch die Anwendung innovativer Technologien auf Smartphones sowie persönliche und häusliche Informationsterminals den intelligenten 5G-Lifestyle mit einer Vielzahl von 5G-Smart-Terminals für den gemeinsamen Erfolg in der digitalen Wirtschaft zur Realität.

Umsetzung des Prinzips einer grünen Entwicklung, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen

In den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt herrscht Konsens über die Bedeutung der Kohlenstoffneutralität. ZTE beteiligt sich aktiv an der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft und fördert die Kommerzialisierung von grünem 5G in verschiedenen Bereichen, um allen Branchen zu helfen, den Übergang zu einer Green Economy schnell zu vollziehen.

"Klares Wasser und grüne Berge sind ein unschätzbares Gut, und wir versuchen, die Auswirkungen auf unsere Umwelt von der Quelle an zu reduzieren. Wir verwenden umweltfreundlichere Rohstoffe und optimieren unsere Produktionstechniken", betont Xie Junshi, Executive Vice President und Chief Operating Officer von ZTE, in dem Bericht. "Wir setzen fortschrittlichere Technologien ein, um die Leistungsfähigkeit unserer Produkte zu steigern. Wir engagieren uns für ultimative Spektrumseffizienz, ultimative Energieeffizienz und ultimative Effizienz im Netzbetrieb, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen."

Mit dem Einzug der 5G-Ära ist der Energieverbrauch von 5G-Basisstationen und -Terminals ein Schlüsselthema für die nachhaltige Entwicklung der Branche. ZTE hat aktiv erforscht, wie der Energieverbrauch von Basisstationen reduziert werden kann, und hat mehr als 500 Patente für grüne 5G-Innovationen angemeldet. Das Unternehmen hat sich die Selbstverpflichtung auferlegt, mit selbst entwickelten Hochleistungs-Chips, einem hocheffizienten Betrieb, einem führenden strukturellen Design und seiner technologischen Stärke seine Effizienz zu steigern und den Verbrauch zu senken. Außerdem hat ZTE mehr als 20 Betreiber beim Aufbau von über 500.000 hocheffizienten grünen Standorten in Ländern und Regionen wie China, Italien, Vietnam, Myanmar, Pakistan, Südafrika und Äthiopien unterstützt. Im Jahr 2020 hat ZTE den PowerPilot herausgebracht- eine energieeffiziente 4G- und 5G-Netzwerklösung. Die Energieeinsparung durch die PowerPilot-Lösung ist doppelt so hoch wie die der konventionellen KI-basierten Energiesparlösungen, und sie kann in einem Multimode-Netz bis zu 20 % Energie einsparen und damit den Betriebsaufwand effektiv reduzieren. Derzeit ist die Lösung an mehr als 700.000 Standorten in über 20 Netzwerken weltweit erfolgreich kommerzialisiert worden.

Darüber hinaus beteiligt sich ZTE auch aktiv an der Forschung zu energiesparenden Standards. Im Jahr 2020 veröffentlichte ZTE zusammen mit GSMA Intelligence, einem führenden Unternehmen im Bereich der globalen Telekommunikations-, Medien- und Technologieforschung (TMT) und Teil der übergeordneten GSMA, das White Paper "5G Energy Efficiencies, Green is the New Black" ("5G Energieeffizienz, Grün ist das neue Schwarz"). Das Whitepaper analysiert den Hintergrund und die Prinzipien des Aufbaus und der Verbesserung der Energieeffizienz von Telekommunikations-Netzwerken im 5G-Zeitalter unter den Aspekten der Kostenreduzierung, der Optimierung der Netzwerkleistung, der Energiesicherheit und des Beitrags zur globalen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen. Es fasst auch die Machbarkeit von Energieeinsparung und Verbrauchsreduzierung durch Innovation zusammen.

Da ZTE Corporation die grüne Entwicklung aktiv umsetzt, wird auch das Umweltschutzmanagement im täglichen Büro- und Produktionsbetrieb des Unternehmens umfassend gefördert. Das Unternehmen setzt sich Managementziele in Bezug auf Energieeinsparung und Abgasemissionen und optimiert die Produktionstechnologie und die Ausrüstung weiter, um den Verbrauch natürlicher Ressourcen und die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.

Mit Mitarbeitern und Partnern wachsen und zur globalen Gemeinschaft beitragen

Im Jahr 2020 hat ZTE seine interne digitale Transformation weiter verstärkt und sich zu einer intelligenten und leichtgewichtigen "Ultimate Cloud Company" in den Bereichen F&E, Betrieb, Büro und Produktion entwickelt. Bei gleichzeitiger Kostensenkung, Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung begegnete das Unternehmen flexibel den Unwägbarkeiten der Zukunft. Während der Pandemie ermöglichten ZTE-Cloud-Dienste mehr als 70.000 Mitarbeitern weltweit, von zu Hause aus zu arbeiten. Noch wichtiger ist, dass die Arbeitseffizienz von über 30.000 F&E-Mitarbeitern bei der Arbeit aus dem Homeoffice über 95% erreichte.

In Bezug auf die Unternehmensführung hat ZTE die Anwerbung und die Anreize für Kerntalente weiter verstärkt, das Compliance-Management-System verbessert, das interne Kontrollsystem des Unternehmens erweitert und im Einklang mit seiner der dreistufigen Strategie "Erholung, Wachstum und Expansion" ein qualitativ hochwertiges Wachstum erzielt.

Hinsichtlich des Beitrags des Unternehmens zur globalen Gemeinschaft, bleibt die ZTE Foundation stets ihrer Mission verpflichtet, die da lautet: "das Gemeinwohl fördern, die unternehmerische Verantwortung wahrnehmen und Fortschritte beim gesellschaftlichen Engagement fördern". Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich das Unternehmen auf drei Hauptbereiche konzentriert: medizinische Versorgung, Hilfe im Bildungsbereich und Unterstützung für benachteiligte Gruppen, und hat aktiv öffentliche Maßnahmen für das gesellschaftliche Wohl und die Armutsbekämpfung organisiert.

Im Jahr 2020 investierte die ZTE Foundation mehr als 14 Millionen Yuan für karitative Zwecke, setzte 37 gemeinnützige Projekte um und führte 73 ehrenamtliche Aktivitäten für das Gemeinwohl durch. Der 2020 China Foundation Transparency Index (FTI) der Stiftung erhielt in drei aufeinanderfolgenden Jahren die volle Punktzahl und wurde beim 10. China Charity Festival mit dem "Annual Charity Innovation Award" und dem "Annual Charity Project Award" ausgezeichnet.

ZTE wird sich auch in Zukunft für eine nachhaltige Entwicklung auf der ganzen Welt einsetzen und als "treibende Kraft der digitalen Wirtschaft" seine soziale Verantwortung wahrnehmen. Das Unternehmen wird weiterhin gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und Partnern wachsen, und zusammen Unternehmen, Einzelpersonen, Partner und die Umwelt fördern, um überall Kommunikation und Vertrauen zu ermöglichen.

