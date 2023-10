TerraPay

TerraPay und Nequi arbeiten zusammen, um Überweisungen in Kolumbien zu transformieren

Mithilfe der digitalen Zahlungsinfrastruktur von TerraPay können die 17,5 Millionen Nutzer von Nequi Überweisungen von Verwandten und Freunden in über 200 Ländern erhalten

Nequi-Kunden haben Zugang zu einer benutzerfreundlichen Finanz-App mit kürzeren Wartezeiten und ohne Gebühren für die Empfänger

Die Partnerschaft spiegelt die gemeinsamen Werte der Unternehmen wider, nämlich Menschen darin zu befähigen, ihr Geld besser zu verwalten, und gleichzeitig die finanzielle Inklusion zu fördern

TerraPay, ein führendes globales grenzüberschreitendes Zahlungsnetzwerk, und Nequi von Bancolombia („Nequi"), eine digitale Finanzplattform mit Kunden in Kolumbien, gaben heute eine bahnbrechende Partnerschaft bekannt, die darauf ausgelegt ist, Überweisungen für die 17,5 Millionen Kunden von Nequi zu transformieren.

Diese Partnerschaft, die auf der Money20/20 USA bekannt gegeben wurde, wird den kolumbianischen Kunden die Möglichkeit eröffnen, Überweisungen von ihren Verwandten und Freunden in mehr als 200 Ländern mit nur einer einzigen Zahlungsnetzwerk-Verbindung zu erhalten. Unterstützt durch die TerraPay-Zahlungstechnologie haben Nequi-Nutzer Zugang zu einer einfach zu bedienenden Finanz-App, ohne große Warteschlangen, lange Wartezeiten, mit einem sicheren Nutzererlebnis und ohne zusätzliche Gebühren für Empfänger.

Die Partnerschaft ist an den gemeinsamen Werten beider Unternehmen ausgerichtet und hilft Menschen, ihr Geld effizient zu verwalten und ihre finanziellen Ziele zu erreichen, während gleichzeitig der Weg für die finanzielle Inklusion geebnet wird. Das finanzielle Know-how von Nequi sorgt in Verbindung mit den digitalen Zahlungslösungen von TerraPay dafür, dass mehr Menschen einen besseren Zugang zu Finanzprodukten und -dienstleistungen sowie mehr Autonomie über ihr Geld erhalten. Mit der Nequi-App haben Nutzer unmittelbaren Zugriff auf die Verwaltung der erhaltenen Überweisungen.

Ambar Sur, CEO und Mitbegründer von TerraPay, sagte: „Wir sind begeistert, mit Nequi zusammenzuarbeiten, das unseren Wunsch teilt, zu gewährleisten, dass Kolumbianer Überweisungen von Familie und Freunden auf einfache und sichere Art und Weise erhalten können. Wir wissen beide, wie wichtig es ist, die Erfahrungen zu verbessern, die jeder Einzelne beim Zugriff auf sein Geld und bei Transaktionen macht. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Nutzer der Nequi-App über viele Jahre hinweg einen erschwinglichen Zugang zu den traditionellen grenzüberschreitenden Zahlungs- und Geldtransferkanälen haben und sich finanziell unabhängig fühlen können.

„Als einziges Zahlungsnetzwerk, das weltweit 29 Lizenzen und behördliche Genehmigungen hat, zusammen mit Transaktions- und Risikoüberwachungsfunktionen in Echtzeit, ist es unser Ziel, unsere erstklassigen Überweisungsdienste weiter auszubauen", fügte er hinzu.

María del Pilar Correa, CPO von Nequi, meinte: „Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, die Art und Weise, wie wir Überweisungen tätigen, zu verändern und die kolumbianische Bevölkerung noch umfassender in die Lage zu versetzen, ihr Geld zu verwalten und für eine bessere Zukunft zu sparen. Nach Erhalt ihrer Überweisung in Nequi können Nutzer die App verwenden, um Geld an andere zu senden, digitale und physische Zahlungen vorzunehmen, ihre Finanzen zu organisieren, zu sparen und vieles mehr.

TerraPay teilt unsere Vision, den Weg für die finanzielle Inklusion zu ebnen, und dies zeigt sich in der Arbeit, die das Unternehmen in den letzten Jahren weltweit geleistet hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TerraPay, um Millionen von Menschen in Kolumbien unsere fortschrittlichen Finanzdienstleistungen bereitzustellen."

Informationen zu TerraPay

TerraPay vereinfacht den weltweiten Geldverkehr - es bietet eine einzige Verbindung zum größten grenzüberschreitenden Zahlungsnetzwerk, das in 29 globalen Märkten reguliert ist und Zahlungen in mehr als 120 Empfängerländer, mehr als 210 Senderländer, mehr als 7,5 Milliarden Bankkonten und mehr als 2,1 Milliarden mobile Wallets ermöglicht. TerraPay hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine grenzenlose Finanzwelt zu schaffen, die den Geldtransfer überall sofort, zuverlässig, transparent und vollständig gesetzeskonform ermöglicht. TerraPay überwindet die Grenzen für globale Unternehmen, angefangen von Banken, Fintechs und Geldtransferanbietern bis hin zu Reiseveranstaltern, Creator-Economy-Plattformen und E-Commerce-Marktplätzen, und fördert die finanzielle Inklusion selbst in den unzugänglichsten Märkten. TerraPay wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London. Es unterhält globale Niederlassungen in Dubai, Miami, Bogota, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Mailand, Singapur sowie Bangalore und expandiert schnell, nachdem es Finanzmittel von führenden Investoren erhalten hat, darunter die IFC (die Weltbank), Prime Ventures, Partech Africa und Visa.

Informationen zu Nequi

Nequi ist eine digitale Finanzplattform mit mehr als 17 Millionen Nutzern in Kolumbien und Panama und 12 Millionen aktiven Nutzern pro Monat. Unser Ziel ist es, die Beziehung der Menschen zu ihrem Geld zu verbessern und sie in die Lage zu versetzen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mithilfe der App können Menschen ihr Geld im täglichen Leben nutzen und haben die Möglichkeit, ihr Geld einfach, schnell und sicher zu versenden, auszuzahlen, zu organisieren und zu sparen.

Als regionale Marke kennt Nequi seine Kunden sehr gut und kann daher präzise, effektive und kontextbezogene Lösungen anbieten. Als Folge davon verfügen wir über grundlegende kostenlose Dienstleistungen, die es Nutzern ermöglichen, ihr Geld zu senden, abzuheben, anzufordern, auszuzahlen und zu verwalten. Daneben werden auch andere Finanzprodukte wie Darlehen und die Nequi-Debitkarte angeboten. Wir haben kürzlich nicht-finanzielle Produkte und Dienstleistungen hinzugefügt, die darauf abzielen, „echte" Bedürfnisse von Menschen zu lösen und sich nahtlos in das tägliche Leben der Nutzer zu integrieren, dank starker und effizienter Integrationsmöglichkeiten mit Dritten, wie z. B. Versicherungen, Flugtickets und Busfahrkarten.

