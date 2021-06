Sartorius AG

Sartorius vergibt erstmals Kommunikationspreis für junge Wissenschaftserklärer

Gottingen, Deutschland (ots/PRNewswire)

- LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation

- Einreichungen bis 15. August 2021; 10.000 Euro Preisgeld

Wissenschaft wird immer komplexer und damit auch immer erklärungsbedürftiger. Dies gilt insbesondere für die rasanten Entwicklungen in den Lebenswissenschaften, die als eines der zukunftsträchtigsten Forschungsgebiete gelten. Das Göttinger Life-Science-Unternehmen Sartorius vergibt künftig einmal im Jahr einen Kommunikationspreis für junge Wissenschaftserklärer, die formatunabhängig komplexe Inhalte der Lebenswissenschaften einem breiten Publikum gut begreiflich machen. Der "LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation" ist mit 10.000 Euro dotiert und wird im Rahmen des Festivals Göttinger Literaturherbst verliehen.

"Unser Unternehmen trägt dazu bei, medizinischen Fortschritt zu vereinfachen und zu beschleunigen, damit Medikamente schnell entwickelt und produziert werden können und mehr Menschen Zugang zu bezahlbarer Medizin bekommen", sagt Sartorius-Vorstandschef Dr. Joachim Kreuzburg. Der Kommunikationspreis solle dazu beitragen, möglichst vielen Menschen die Funktionsweisen und Möglichkeiten der Biotechnologie und die daraus resultierenden neuartigen Therapieansätze zu erklären und näher zu bringen.

Der LifeScienceXplained-Preis ist an kein bestimmtes Format gebunden. Bewerben können sich junge Kommunikatorinnen und Kommunikatoren bis 35 Jahre, die auf besonders verständliche, innovative und kreative Weise mit einem Blog, Video, Slam, Podcast, Artikel, Infografik, Comic, Buch oder anderen Formaten komplexe Life-Science-Themen vermitteln und damit das Verständnis für die Lebenswissenschaften nachhaltig positiv beeinflussen. Beiträge können bis zum 15. August 2021 eingereicht werden.

Die Preisverleihung findet am 7. November 2021 zum Abschluss des Göttinger Literaturherbstes auf dem Firmencampus von Sartorius statt. Sartorius ist seit vielen Jahren Hauptsponsor von Niedersachsens größtem Literaturfestival. Neben dem "LifeScienceXplained"-Preis" wird an diesem Abend noch ein zweiter Preis verliehen: Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) vergibt den mit 15.000 Euro dotierten Sachbuchpreis für das beste in deutscher Sprache erschienene Sachbuch des Jahres.

Weitere Informationen im Internet unter www.sartorius.com/lifesciencexplained.

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

