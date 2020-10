MessengerPeople

MessengerPeople, WhatsApp und Fact-Checker weltweit: Gemeinsam gegen die Verbreitung von Falschinformationen

München, Deutschland (ots/PRNewswire)

Der Münchner Messenger-Service- und Chatbot-Spezialist MessengerPeople launcht "ThatsFact" - eine Software, die speziell für das Fact Checking auf der Messenger-Plattform WhatsApp entwickelt wurde. "ThatsFact" entstand im Rahmen einer WhatsApp-Initiative, um Fehlinformationen auf der Ende-zu-Ende verschlüsselten Messenger-Plattform zu reduzieren.

Das Tool ermöglicht verifizierten Mitgliedern des International Fact-Checking Networks (IFCN), NGO's und Medienunternehmen, per WhatsApp zu klären, ob Informationen faktisch wahr oder falsch sind. Über 15.000 Anfragen wurden bereits seit Juni 2020 über "ThatsFact" auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft.

"Noch nie war es so wichtig wie in den letzten Monaten, Bürgern den Zugang zu genauen, offiziellen Informationsquellen zu erleichtern. Die MessengerPeople Software 'ThatsFact' bietet eine einfache Möglichkeit, WhatsApp-Nachrichten an verifizierte Faktenprüfer zur Überprüfung zu senden und dadurch Falschinformationen zu identifizieren. Solche Fact-Checking-Lösungen zur Überprüfung von Fakten sind eine der wichtigsten Möglichkeiten, um die globale Herausforderung der Fehlinformation zu bewältigen ", sagt Louis Moynihan, Product Business Development bei WhatsApp.

Gegen Falschinformationen und Fake News

Zu den ersten Nutzern der Software zählen verschiedene internationale offiziell geprüfte Mitglieder IFCN, darunter etwa Fact Crecendo, Newschecker (Indien), Newtral (Spanien) sowie eine Fact-Checking-Organisation aus Großbritannien. "Da WhatsApp für die meisten Nutzer der erste Kontaktpunkt ist, werden verdächtige Inhalte schneller gemeldet. Das hilft uns, Fehlinformationen einzudämmen, bevor sie sich auch auf anderen Plattformen verbreiten," sagt Rahul Namboori, Co-Founder von Fact Crescendo.

Die Softwarelösung "ThatsFact" wurde von MessengerPeople speziell für professionelles Fact-Checking entwickelt. Sie ermöglicht es Teams, Anfragen über WhatsApp zum Wahrheitsgehalt professionell, skalierbar und datenschutzkonform zu bearbeiten. Alle Anfragen laufen geschützt über die offizielle WhatsApp Business API.

"Mehr als 65 Milliarden Nachrichten werden täglich via WhatsApp verschickt - darunter leider auch immer wieder Fehl- oder Falschinformationen. 'ThatsFact' kann neben Fact Checking-Organisationen auch Medienhäuser unterstützen. Verlage- und Nachrichtenunternehmen leben vom Vertrauen ihrer Nutzer und ihrer Wahrnehmung als seriöse Quelle. Mit 'ThatsFact' können sie ihren Lesern einen professionellen Fact-Checking-Service anbieten," sagt MessengerPeople-Gründer Franz Buchenberger.

Mehr Informationen, wie "ThatsFact" in der Praxis funktioniert finden Sie hier:https://www.msgp.pl/ogVabZ

Über MessengerPeople

MessengerPeople ist einer der Pioniere im Bereich Messenger Services und heute der führende Software-as-a-Service-Anbieter für Kommunikation über Messenger-Apps. Die innovative Messenger Communication Platform ermöglicht Unternehmen professionelle Kundenkommunikation über WhatsApp, Apple Business Chat, Facebook Messenger, Telegram, Viber und Notify.

Mit der MessengerPeople-Lösung haben weltweit schon über 2.000 Unternehmen - darunter etwa ein Drittel der DAX-Konzerne - und über 20 Millionen Endnutzer die Vorteile von WhatsApp und Co. als Kommunikationsmittel zwischen Unternehmen und Kunden genutzt.

MessengerPeople.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1318385/MessengerPeople_ThatsFact_WhatsApp.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039085/MessengerPeople_Logo.jpg

Pressekontakt:

Katharina Kremming

Senior Communications Manager

+49 89 416173-195

katharina.kremming@messengerpeople.com