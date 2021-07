Seegene

Seegene gibt Partnerschaft mit Bio-Rad zur Entwicklung diagnostischer Testprodukte für den US-Markt bekannt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Seegene gibt Partnerschaft mit Bio-Rad zur Entwicklung und Vermarktung von molekulardiagnostischen Produkten für Infektionskrankheiten bekannt - Diagnostische Tests für die Pandemie und die Zeit nach der Pandemie mit High-Multiplex-Technologie - Ein wichtiger Schritt für Seegene beim Ausbau seines Geschäfts in den USA, dem weltweit größten Markt für In-vitro-Diagnostika

Seegene Inc. (KQ 096530), ein führendes südkoreanisches Biotechnologieunternehmen, hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem amerikanischen Biotechnologieunternehmen Bio-Rad Laboratories, Inc. unterzeichnet, um den Markteintritt in den USA zu unterstützen.

Seegene gab am 1. Juni bekannt, ein Partnerschaftsabkommen mit Bio-Rad Laboratories, Inc. für die klinische Entwicklung und Vermarktung von molekulardiagnostischen Produkten für Infektionskrankheiten unterzeichnet zu haben. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Seegene diagnostische Tests für die Verwendung des Dx-Real-time PCR-Systems CFX96(TM) von Bio-Rad für den US-Markt bereitstellen, bis die klinische Entwicklung und die Zulassung durch die US-amerikanische Food & Drug Administration (FDA) vorliegen.

Laut dem von der Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) im Jahr 2020 veröffentlichten "Report on the U.S. In-vitro Diagnostics Market Trend" ("Bericht über die Trends auf dem US-Markt für In-vitro-Diagnostika") ist Nordamerika ein sehr wichtiger Markt, der etwa 37 % der weltweiten In-vitro-Diagnostikbranche ausmacht. Allerdings ist der Markteintritt in die USA für ausländische Unternehmen traditionell schwierig, da der Markt bereits von gut etablierten, weltweit tätigen Unternehmen dominiert wird und die US-Regierung inländische Produkte priorisiert. Unter diesen Umständen ist der Liefervertrag mit Bio-Rad, einem führenden Biotech-Unternehmen mit einer über 60-jähriger Geschichte, ein bedeutender Schritt für Seegene beim Eintritt in den US-Markt.

Bio-Rad wurde 1952 gegründet und ist weltweit führend in den Bereichen Life Science und klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist seit zehn Jahren der wichtigste Partner von Seegene. Zuvor konnte Seegene durch die Anwendung seiner diagnostischen Tests auf den bereits weltweit installierten PCR-Systeme von Bio-Rad einen Umsatz von rund einer Billion koreanischen Won (ca. 1 Milliarde US Dolloar) erzielen. Die neue Partnerschaft soll den Prozess für Seegene vereinfachen, die US-amerikanische FDA-Zulassung zu erlangen, und gleichzeitig eröffnet die Zusammenarbeit der beiden Weltklasse-Unternehmen neue Chancen auf dem US-Markt.

Seegene plant, Anträge auf die FDA-Zulassung für seine diagnostisches Reagenzien zu stellen. Diese bestehen aus der High-Multiplex-Diagnosetechnologie des Unternehmens mit der einzigartigen Fähigkeit, parallel mehrere Zielgene auf einem Hochdurchsatz-Real-time PCR-System zu screenen. Mithilfe der unternehmenseigenen Technologien von Seegene kann es auch selektiv Zielgene amplifizieren und gleichzeitig verschiedene Viren, sowie die Virenmenge quantifizieren. Im Rahmen der Vereinbarung wird Seegene mit Bio-Rad zusammenarbeiten, um die US-amerikanische FDA-Zulassung zu erhalten und den Kunden in den USA eine breite Palette seiner Produkte anzubieten.

Seegene beabsichtigt, dank der Vereinbarung, die US-amerikanische FDA-Zulassung für klinische Nachweismethoden mit dem Echtzeit-PCR-System "CFX96 (TM) Dx Real-Time PCR System" von Bio-Rad zu beantragen.

Dazu gehört auch das Ziel, die Zulassung für den "AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay", ein Multiplex-Real-time PCR-Test von Seegene, zu erhalten. Für die Zukunft plant das Unternehmen außerdem den Aufbau von Forschungs- und Produktionsstätten in den USA. Dieses Abkommen bietet Seegene den potenziellen Zugang zum US-Markt mit ausgewählten Produkten, aus über 150 diagnostischen Nachweistests, die bereits weltweit verkauft werden.

Der AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV-Assay kann insgesamt fünf Viren, einschließlich Grippe A, Grippe B, RSV A/B sowie drei Zielgene von COVID-19 (N-Gen, S-Gen und RdRP-Gen) in einem einzigen Test gleichzeitig erkennen und unterscheiden. Er ist auch für Massentests geeignet und zielt auf mehr Gene ab, als die Produkte der Konkurrenten. In einer neuen Pandemie-Situation könnte er eine entscheidende Rolle spielen, da er verschiedene Atemwegserkrankungen sowie genetische Varianten erkennt, die in den USA erneut auftauchen können, wenn das Land die Präventionsrichtlinien nach den landesweiten Impfungen wieder lockert.

Ho Yi, Vertriebs- und Marketingleiter von Seegene, erklärte: "Um unser Geschäft im US-Markt auszubauen, ist es wichtig, eng mit einem weltweit tätigen Unternehmen wie Bio-Rad zusammenzuarbeiten, das über ein umfassendes Netzwerk in der Region verfügt. Zusammen mit der fortschrittlichen Technologie von Seegene und der soliden Kundenbasis von Bio-Rad werden die beiden in der Lage sein, die Führung auf dem US-Markt zu übernehmen." Weiter erklärte er: "Das Abkommen soll Seegene als Sprungbrett dazu dienen, auf dem US-Markt Fuß zu fassen. Es wird dazu beitragen, den Umsatz des Unternehmens zu steigern und das Geschäft in Zukunft auf andere Länder auszuweiten."

