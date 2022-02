Parallel Wireless

Parallel Wireless präsentiert führende offene RAN-Technologie auf dem MWC Barcelona 2022

Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire)

Die Zukunft von RAN ist offen mit den All G Open RAN-Lösungen, innovative Weltneuheiten, die die Gesamtbetriebskosten (TCO) senken, optimieren und automatisieren und gleichzeitig die Nutzererlebnis verbessern

Parallel Wireless, Inc., das führende US-amerikanische Unternehmen für O-RAN-konformes Open RAN, das ALLE Gs - 2G, 3G, 4G und 5G - ermöglicht, wird auf dem MWC Barcelona 2022 in Halle 5, Stand 5C61, Innovationen der nächsten Generation im Open RAN vorstellen.

Open RAN ist ein Ansatz im Bereich der Mobilfunkkommunikation, der sich immer mehr durchsetzt: Er trennt Hardware und Software, öffnet Schnittstellen und führt damit zu Kosteneinsparungen. Laut der Dell'Oro Group könnte der Gesamtumsatz mit Open RAN zwischen 2020 und 2025 bis zu 15 Milliarden US-Dollar betragen und 10 % des gesamten RAN-Marktes ausmachen.

Unser Thema für die diesjährige Veranstaltung lautet: „The Future of RAN is Open." Parallel Wireless freut sich darauf, die folgenden Innovationen im Bereich der offenen RAN-Netzwerke zusammen mit unserem erstklassigen Partnernetzwerk vorzustellen. Zu unseren weltweit ersten und modernsten Technologievorführungen gehören:

All G Open RAN: Reimagine Networks, Netzwerke neu erfinden - Besuchen Sie diese Demonstration mit einer interaktiven Live-Darstellung unserer weltweit führenden Cloud-nativen Open RAN-Lösung, die mehrere Funkzugangstechnologien (RAT) unterstützt - 2G, 3G, 4G und 5G. Unsere hochmoderne, durchgängige All G Open RAN-Lösung mit offenen Schnittstellen unterstützt ein Ökosystem von Best-in-Class-Partnern wie Supermicro, HPE und Dell, die alle Intel x86-Prozessorleistung und Funkgeräte von Comba Telecom und GigaTera Communications nutzen. Dies ermöglicht es Mobilfunkbetreibern (MNOs), ihre Netzwerke neu zu gestalten, ihre Gesamtbetriebskosten zu senken und gleichzeitig einen nahtlosen Migrationspfad zu 5G zu schaffen.

5G Open RAN: Skalieren und Innovieren - Verpassen Sie nicht diese interaktive Live-Demonstration von 5G Open RAN: Es stellt eine Verbindung zu 5G Standalone (SA) her und ermöglicht MNOs eine effektive Migration von 4G-Netzwerken mit einem skalierbaren, kostengünstigen, zukunftssicheren, flexiblen und standardbasierten Netzwerk. Auf diese Weise werden 8k-Video-Streaming, Industrie 4.0, autonomes Fahren und andere innovative 5G-Anwendungen ermöglicht. 5G SA ist die beste Option für Open RAN-Netzwerke, da es nicht von 4G-Geräten abhängig ist und die benötigte Kapazität bereitstellen kann. Mit 5G Open RAN wird das Netzwerk durch 5G-Funkgeräte vereinfacht. Diese werden durch Open-Core-Netzwerklösungen der nächsten Generation von unseren Partnern wie Athonet und Microsoft ergänzt. Mit 5G Open RAN erhalten MNOs Zugang zu neuen Fähigkeiten, Märkten und Umsatzmöglichkeiten.

Open RAN RIC: Verbessern Sie das Nutzererlebnis – Besuchen Sie unsere Demonstration der Cloud-nativen Open RAN-Lösung, die das hochmoderne RAN Intelligent Controller (RIC)-Framework der O-RAN Alliance unterstützt. Unsere Open RAN-Lösung wird gemeinsam mit dem führenden RIC-Framework unseres Partners Juniper Networks veranschaulichen, wie Mobilfunknetzbetreiber 4G und 5G Dienste ermöglichen können und dabei neue Umsatzmöglichkeiten erschließen, mit verbesserter Dienstqualität (QoS) die Bindung der Endnutzer stärken und sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten senken können. Die Netze werden immer komplexer, und das RIC bringt die prädiktive Selbstoptimierung und die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (KI/ML) basierende Entscheidungsfindung in die Betreibernetze. Mit neuen Funktionen wie Zugangskontrolle, Verkehrssteuerung und anderen, die es MNOs ermöglichen, Ressourcen intelligent zu verwalten und zu optimieren, erhalten MNOs größere Kontrolle.

Voraussschauende KI/Machine Learning: Automatisieren und Optimieren – Besuchen Sie diese Demonstration und erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten des automatisierten Betriebs, insbesondere in dichten städtischen Netzwerkanwendungen. Die Automatisierung und Optimierung tragen dazu bei, den Stromverbrauch und damit die Betriebskosten zu senken. Automatisierungstools wie KI und ML sorgen dafür, dass MNOs die Agilität und Leistung haben, um flexible und sich ständig ändernde Netzwerkanforderungen einfach zu erfüllen. KI und ML sind unverzichtbare Cloud-native Automatisierungstools, die für ein intelligentes Management und einen intelligenten Betrieb erforderlich sind - für die Anforderungen an Netzwerke von heute und von morgen.

Besuchen Sie Parallel Wireless in Halle 5, Stand 5C61, um diese spannenden und interaktiven Demonstrationen mitzuerleben.

Kommen Sie ebenfalls am Mittwoch, den 2. März vorbei und treffen Sie Eugina Jordan, VP of Marketing bei Parallel Wireless. Sie wird als Hauptrednerin im Rahmen des Themas MWC 22 5G Connect einen Vortrag mit dem Titel „Open RAN: The Next Step" halten. The Next Step".

Zahid Ghadialy, Senior Director Technology and Innovation Strategy bei Parallel Wireless, wird am Montag, den 28. Februar, an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Open RAN: A Vision of 5G and The Future of 6G" teilnehmen.

Besuchen Sie uns am Mittwoch, den 2. März für die Podiumsdiskussion „Open RAN Innovation" mit den Frauen, die im Bereich des Open RAN Führungsrollen innehaben. Eugina Jordan fungiert als Moderatorin.

Nehmen Sie ebenfalls am 16. Februar um 9 Uhr ET an unserem virtuellen Webinar Trends and Expectations from MWC Barcelona 2022 teil. Geboten werden Highlights der Sitzungen und ein Einblick in die Technik, die am Stand von Parallel Wireless zu sehen ist. Wenn Sie dem MWC22 genauso entgegenfiebern wie wir, bietet Ihnen dieser Chat unterhaltsame und interessante Informationen vor der Konferenz. Klicken Sie hier, um sich zu registrieren und teilzunehmen.

Wir freuen uns darauf, Sie bald in Barcelona zu sehen!

Keith Johnson, Präsident von Parallel Wireless, sagte: „Wir freuen uns darauf, auf dem diesjährigen MWC Barcelona 2022 gemeinsam mit unserem erstklassigen Ökosystem von Partnern die weltweit am häufigsten eingesetzten, führenden Open RAN-Technologielösungen zu präsentieren. Die Zukunft des RAN ist offen und Parallel Wireless ist stolz darauf, mit seinen hochmodernen, kosteneffizienten, O-RAN-kompatiblen All-G-Open-RAN-Lösungen eine Vorreiterrolle zu spielen. Wir haben Open RAN-Lösungen mit vielen der führenden MNOs auf der ganzen Welt implementiert, darunter BTEE, Millicom, Axiata Group, Telefonica/IpT, Etisalat sowie Vodafone in Asien und in Afrika, und wir freuen uns darauf, viele weitere Open-RAN-Netze auf der ganzen Welt einzurichten und damit Breitbandanschlüsse bereitzustellen und das Leben zu erleichtern."

