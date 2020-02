SentinelOne

Pro-russische Hacker-Gruppe Gamaredon verstärkt Angriffe auf ukrainische Behörden

München (ots)

Sicherheitsforscher von SentinelLabs haben Aktivitäten der pro-russischen Hacker-Gruppierung Gamaredon untersucht, die ihre Angriffe gegen ukrainische Behörden ausrichten. In den letzten Monaten hat die seit 2013 aktive Gruppe neue Hacker-Komponenten genutzt, um Angriffe zu forcieren. Interessant sind Umfang der Operationen, Opfer-Anzahl und Anpassungsfähigkeit der Tools. Überraschend sind die Beständigkeit und Zielgenauigkeit der Tools; auch werden Social Engineering-Methoden eingesetzt, um an Informationen zu gelangen.

Am 25. Januar erklärte der ukrainische Sicherheitsdienst, er habe 2019 482 Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen verhindert und die Einreise von 278 Personen verboten, die an der "Propaganda des Separatismus" beteiligt waren. Gamaredon richtet sich gegen die ukrainischen nationalen Sicherheitseinrichtungen und wird so zu einem Hauptbeteiligten an den militärischen Spannungen.

Die Gamaredon-Aktivitäten sind für das russische Militär ein Versuchsfeld, um das Potenzial der Cyberkriegsführung in einem aktuellen Gewaltkonflikt zu beobachten. Laut SentinelLabs' Einblick in die Telemetrie der Opfer von Advanced Persistent Threats (APTs) von Gamaredon, wurden mehr als fünftausend ukrainische Einheiten zum Opfer. Die Karte der Gamaredon-Infektionen zeigt Angriffe in der gesamten Ukraine, insbesondere konzentrierte Angriffe entlang der Grenze, an der ukrainische Truppen stationiert sind.

Was die Sicherheits- und Militäraspekte von Cyberangriffen betrifft, so ist Gamaredon ein Beispiel dafür, wie das Internet Angreifern ermöglicht, ihren Kampf fortzusetzen, obwohl ihnen alle anderen Domänen aufgrund strategischer oder politischer Rahmenbedingungen verwehrt bleiben. Aus militärischer Sicht agiert Gamaredon kosteneffizient, da Versuche, auf dem Schlachtfeld vorzurücken, nicht sofort zu Vergeltung führen. Es ist eine raffinierte Möglichkeit, aus dem Nullsummenspiel militärischer Operationen auszusteigen, indem man einen Offensivvorteil erzielt, ohne seine Haltung in einem Friedensprozess aufzugeben. Da aktuelle Konflikte dazu neigen, wie im Donbass "einzufrieren", werden Gruppen wie Gamaredon zum festen Bestandteil aktueller Auseinandersetzungen.

Kontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co.



Dr. Bastian Hallbauer-Beutler

Lukas Reck

Kafka Kommunikation

089 74 74 70 580

sentinelone@kafka-kommunikation.de