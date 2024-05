TOPdesk Deutschland GmbH

ITSM Software: Neue Partnerschaft zwischen TOPdesk und HENRICHSEN Group

TOPdesk, ein führender Anbieter von IT-Servicemanagement (ITSM) Software, freut sich, die Partnerschaft mit der HENRICHSEN Group bekannt zu geben. Diese Vereinbarung markiert einen Meilenstein in der Zusammenarbeit zweier Innovatoren im Bereich der IT-Dienstleistungen.

Die HENRICHSEN Group, ein langjähriger Kunde von TOPdesk, hat sich aufgrund der hohen Qualität der Produkte und des erstklassigen Kundenservice für eine Partnerschaft entschieden. IT-Servicemanagement Tools sind entscheidend für die Optimierung von IT-Services. Als offizieller Partner von TOPdesk wird die HENRICHSEN Group nun in der Lage sein, ihre Begeisterung für TOPdesk mit anderen zu teilen und ihren Kunden exklusive Vorteile anzubieten.

"Die Partnerschaft mit TOPdesk hat unsere Möglichkeiten im IT-Service-Management erweitert und ermöglicht es uns, unser ITSM-Sharing mit noch mehr Effizienz voranzutreiben.", freut sich Jeannette Bastian, Leitung Servicemanagement bei Henrichsen, und ergänzt: "Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für innovative und zukunftsorientierte Softwarepartnerschaften, die neue Maßstäbe setzen und unseren Kunden echten Mehrwert bieten."

"Wir sind begeistert, die HENRICHSEN Group als offiziellen Partner von TOPdesk begrüßen zu dürfen", sagt Cengizhan Bulut, Head of Sales and Marketing bei TOPdesk. "Die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das unsere Werte teilt und unseren Kunden einen herausragenden Mehrwert bieten möchte, ist für uns von großer Bedeutung. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, die IT-Serviceprozesse unserer Kunden zu optimieren und ihnen dabei zu helfen, ihre IT-Infrastruktur effektiv zu verwalten."

Auch Michael Kraft, Geschäftsführer der TOPdesk Deutschland GmbH freut sich über diese Partnerschaft und wünscht sich weitere Geschäftsbeziehungen dieser Art. "Durch diesen logischen nächsten Schritt können wir TOPdesk nun schnell und einfach einer noch breiteren Zielgruppe zur Verfügung stellen."

Über TOPdesk

TOPdesk ist ein internationales Softwareunternehmen im Bereich IT-Servicemanagement. Mit über 4.500 Kunden in mehr als 45 Ländern ist TOPdesk führender Anbieter in Europa. Egal ob Anfragen an IT-, Facility- oder HR-Abteilungen - alle Bereiche des Enterprise-Servicemanagements werden abgedeckt. Die Software orientiert sich am ITIL-Standard, ist SERVIEW CERTIFIEDTOOL, Trust in Cloud-zertifiziert und 100%-webbasiert, wodurch sie als SaaS- oder lokale Installation verfügbar ist.

Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Delft (NL). Weitere Standorte sind Tilburg (NL), Kaiserslautern (DE), London und Manchester (UK), Antwerpen und Charleroi (BE), Budapest (HU), Ballerup (DK), São Paulo (BR), Orlando (US), Toronto (CA), Melbourne (AU), Oslo und Lysaker (NO).

Über HENRICHSEN Group

Die HENRICHSEN Group ist ein führender Anbieter von IT-Dienstleistungen mit langjähriger Erfahrung in der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für Unternehmen aller Größen und Branchen. Durch eine Kombination aus erstklassigen Produkten und einem hervorragenden Kundenservice unterstützt die HENRICHSEN Group Unternehmen dabei, ihre IT-Infrastruktur zu optimieren und ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen.

